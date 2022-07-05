Війська РФ обстріляли прикордоння Чернігівщини. Попередньо - жертв та руйнувань немає, - ОВА

Російські окупанти обстріляли прикордонну територію Чернігівщини, ймовірно, з ракетних систем залпового вогню та артилерії.

Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"Годину тому росіяни обстріляли територію поблизу села Блешня (Семенівська громада). Маємо 40 вибухів - приходів (ймовірно стріляли з ракетних систем залпового вогню) та ще 10 ймовірно з артилерії.

Попередньо жертв та руйнувань немає", - поінформував він.

Читайте: Прикордонники Чернігівщини та Сумщини не фіксують, щоб росіяни формували ударні групи, - Демченко