Війська РФ обстріляли прикордоння Чернігівщини. Попередньо - жертв та руйнувань немає, - ОВА
Російські окупанти обстріляли прикордонну територію Чернігівщини, ймовірно, з ракетних систем залпового вогню та артилерії.
Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
"Годину тому росіяни обстріляли територію поблизу села Блешня (Семенівська громада). Маємо 40 вибухів - приходів (ймовірно стріляли з ракетних систем залпового вогню) та ще 10 ймовірно з артилерії.
Попередньо жертв та руйнувань немає", - поінформував він.
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Валентин Коваль
показати весь коментар05.07.2022 14:45 Відповісти Мені подобається 0
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