Європарламент 7 липня розглядатиме питання надання Україні 1 млрд євро першого траншу макрофінансової допомоги
Європейський парламент проголосує за терміновою процедурою пропозицію Європейської комісії виділити Україні 1 млрд євро першого траншу нової макрофінансової допомоги Україні вже 7 липня.
Голосування за внесення цього питання до порядку денного відбулося 5 липня у межах пленарного засідання Європейського парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Депутати голосували простим підняттям рук.
Окрім того, до порядку денного також за терміновою процедурою було внесено тимчасові заходи щодо водійських документів, виданих Україною через вторгнення Росії в Україну, та виявлення порушень обмежувальних заходів Союзу як злочинів, передбачених статтею 83(1) Договору про функціонування ЄС. Голосування щодо цих питань також відбудеться 7 липня.
Далі рішення про виділення 1 млрд євро має затвердити Європейська рада.
Нагадаємо, 4 липня на міжнародній Конференції високого рівня з відновлення України у швейцарському Лугано виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що перший транш нової програми макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро надійде вже до початку літніх канікул. "Ми наразі працюємо, щоб надати подальшу нову програму макрофінансової допомоги у розмірі 9 млрд євро. Перша частина надійде до літніх канікул. Це 1 млрд євро після затвердження Європейським парламентом та державами-членами (тобто Рада)", - зазначив Домбровскіс.
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- в Украине 15 лямов пенсионеров и ещё около 5 лямов детей
- работающих (не за счёт бюджета) было около 4 лямов
- половина из них уехала или без работы
Итого бюджет должен выплачивать КАЖДЫЙ месяц около 30 лямам людей зотя бы по 100 баксов чисто на еду
тобто 3 лярда в месяц - это МИНИМУМ от необходимого
те, которые в 2019, наоборот укрепились в своей вере
і чекати каяття або навіть зміни мислення - зась