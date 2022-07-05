УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11011 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні
674 5

Європарламент 7 липня розглядатиме питання надання Україні 1 млрд євро першого траншу макрофінансової допомоги

євро

Європейський парламент проголосує за терміновою процедурою пропозицію Європейської комісії виділити Україні 1 млрд євро першого траншу нової макрофінансової допомоги Україні вже 7 липня.

Голосування за внесення цього питання до порядку денного відбулося 5 липня у межах пленарного засідання Європейського парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Депутати голосували простим підняттям рук.

Окрім того, до порядку денного також за терміновою процедурою було внесено тимчасові заходи щодо водійських документів, виданих Україною через вторгнення Росії в Україну, та виявлення порушень обмежувальних заходів Союзу як злочинів, передбачених статтею 83(1) Договору про функціонування ЄС. Голосування щодо цих питань також відбудеться 7 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія вже розгортає механізми по роботі з Україною як із майбутнім членом ЄС, - Кулеба

Далі рішення про виділення 1 млрд євро має затвердити Європейська рада.

Нагадаємо, 4 липня на міжнародній Конференції високого рівня з відновлення України у швейцарському Лугано виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що перший транш нової програми макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро надійде вже до початку літніх канікул. "Ми наразі працюємо, щоб надати подальшу нову програму макрофінансової допомоги у розмірі 9 млрд євро. Перша частина надійде до літніх канікул. Це 1 млрд євро після затвердження Європейським парламентом та державами-членами (тобто Рада)", - зазначив Домбровскіс.

Автор: 

Єврокомісія (2141) Європарламент (1041)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
05.07.2022 15:32 Відповісти
Посчитаем, господа состоятельные кроты :

- в Украине 15 лямов пенсионеров и ещё около 5 лямов детей

- работающих (не за счёт бюджета) было около 4 лямов

- половина из них уехала или без работы

Итого бюджет должен выплачивать КАЖДЫЙ месяц около 30 лямам людей зотя бы по 100 баксов чисто на еду

тобто 3 лярда в месяц - это МИНИМУМ от необходимого
показати весь коментар
05.07.2022 15:35 Відповісти
Тільки під тотальним контролем європарламенту.
показати весь коментар
05.07.2022 15:37 Відповісти
глас вопіющего в пустыне.

те, которые в 2019, наоборот укрепились в своей вере

і чекати каяття або навіть зміни мислення - зась
показати весь коментар
05.07.2022 15:42 Відповісти
«Сервис Ойл», дочерняя компания «Белоруснефти», через суд добилась снятия ареста с ее счетов в трех украинских банках.
показати весь коментар
05.07.2022 15:45 Відповісти
 
 