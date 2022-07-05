Європарламент 7 липня розглядатиме питання надання Україні 1 млрд євро першого траншу макрофінансової допомоги

Європейський парламент проголосує за терміновою процедурою пропозицію Європейської комісії виділити Україні 1 млрд євро першого траншу нової макрофінансової допомоги Україні вже 7 липня.

Голосування за внесення цього питання до порядку денного відбулося 5 липня у межах пленарного засідання Європейського парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Депутати голосували простим підняттям рук.

Окрім того, до порядку денного також за терміновою процедурою було внесено тимчасові заходи щодо водійських документів, виданих Україною через вторгнення Росії в Україну, та виявлення порушень обмежувальних заходів Союзу як злочинів, передбачених статтею 83(1) Договору про функціонування ЄС. Голосування щодо цих питань також відбудеться 7 липня.

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Далі рішення про виділення 1 млрд євро має затвердити Європейська рада.

Нагадаємо, 4 липня на міжнародній Конференції високого рівня з відновлення України у швейцарському Лугано виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що перший транш нової програми макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро надійде вже до початку літніх канікул. "Ми наразі працюємо, щоб надати подальшу нову програму макрофінансової допомоги у розмірі 9 млрд євро. Перша частина надійде до літніх канікул. Це 1 млрд євро після затвердження Європейським парламентом та державами-членами (тобто Рада)", - зазначив Домбровскіс.