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Новини
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Путін спробував зачинити двері НАТО, але ми продемонстрували, що вони залишаються відкритими, - Столтенберг

путін

Процедура підписання протоколу про входження до НАТО Фінляндії та Швеції є історичною подією, яка доводить, що політика "відкритих дверей" Альянсу залишається чинною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Сьогодні ми знову показали, що двері НАТО залишаються відкритими. Розширення НАТО протягом кількох десятиліть було великим успіхом, посилювало мир, стабільність та демократію по всій Європі", - пояснив він.

Столтенберг висловив надію невдовзі побачити прапори Фінляндії та Швеції над штаб-квартирою НАТО.

"Президент Путін спробував зачинити двері НАТО. Ми зараз продемонстрували, що двері НАТО залишаються відкритими, шляхом запрошення до повного членства двох близьких та дуже поважних партнерів, - Фінляндії та Швеції. Найкращим шляхом, щоб виграти серця та думки людей, є саме те, що ми робимо, - стояти разом, відповідаючи на всі виклики в сфері безпеки, що постають перед нами постають, - як від більш агресивної Росії, так і з боку тероризму", - зазначив генсек Альянсу.

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Автор: 

НАТО (6392) членство в НАТО (1710) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+3
Как человек срущий в чемоданы вообще может диктовать какие-то условия?
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05.07.2022 15:46
+3
Если фюрера лапотной орды ***** побрить налысо и обрезать уши, он будет похож на головку члена. А если уши оставить, то он будет похож на член с ушами.
В общем, он - ***** по всех раскладах, как не крути.
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05.07.2022 15:57
+1
Ви, не розумієте. Це так і задумав велікій стратег куйло.
Все іде по плану.
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05.07.2022 15:47
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Как человек срущий в чемоданы вообще может диктовать какие-то условия?
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05.07.2022 15:46 Відповісти
Единственное, что хорошо умеет делать фюрер лапотной орды - срать в чемодан. Он чемпион мира по этому делу. Потому что другого такого ублюдка, срущего в чемодан, нет нигде в мире.
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05.07.2022 16:01 Відповісти
))) кіно було "приключения жёлтого чемоданчика". ото були вангонули! а тоді нікому й в голову не приходило, а чого ж жовтого?
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05.07.2022 16:11 Відповісти
Ви, не розумієте. Це так і задумав велікій стратег куйло.
Все іде по плану.
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05.07.2022 15:47 Відповісти
Розширення НАТО, розвал параші. Душе шкода, що ціною життя Народу України.
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05.07.2022 15:58 Відповісти
для кого? ...для Швецией и Швейцарий которым это НАТО не особо и нужно? .... если бы не ЗСУ финны и шведы, при всем уважении, сейчас бы сидели и молчали в тряпочку ... хотя на счёт уважения к шведам есть вопросы ... учитывая как радостно они до недавних пор обслуживали рашистские ядерный потенциал ... а может и продолжают .... нам древние пулеметы, а рашистам электронику для баллистических ракет ... гешефт на всех фронтах
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05.07.2022 15:50 Відповісти
Я очень рад за финнов и шведов, но ипашат мою страну нонстопом.Которая единственная ,кто вообще в Европе так точно воюет с ордой, я очень рад за все натовские страны
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05.07.2022 15:53 Відповісти
Если фюрера лапотной орды ***** побрить налысо и обрезать уши, он будет похож на головку члена. А если уши оставить, то он будет похож на член с ушами.
В общем, он - ***** по всех раскладах, как не крути.
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05.07.2022 15:57 Відповісти
ого, який хоробрий, двері НАТО не зачинило, а то що Україна зараз захищає всю Європу
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05.07.2022 16:00 Відповісти
Ахто Україні винен, що вона 30років яйки чухала? Опитування подивіться років 10 тому скільки було за вступ до НАТО. + вимогам потрібно відповідати - чи в нас рівень корупції як у Шаеції, чесно??? Чомусь Польща, Литва та ін. вступили.
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05.07.2022 19:44 Відповісти
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05.07.2022 16:08 Відповісти
дімон, як парашний ктулху ))))
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05.07.2022 16:25 Відповісти
«Путін спробував зачинити двері НАТО» і прищемив ними свої причандали!
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05.07.2022 16:57 Відповісти
Ага, відкритими... Лише не для України. Подвійні стандарти.
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05.07.2022 17:11 Відповісти
А хто Україні винен, що вона 30 років яйки чухала? Опитування подивіться років 10 тому скільки було за вступ до НАТО. + вимогам потрібно відповідати - чи в нас рівень корупції як у Швеції, чесно??? Чомусь Польща, Литва та ін. вступили. Двері відкриті, але є умови єдині для всіх кандидатів + воююча країна не може вступити до НАТО.
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05.07.2022 19:46 Відповісти
не пори чушь, ей больно.
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05.07.2022 21:49 Відповісти
 
 