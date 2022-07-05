Путін спробував зачинити двері НАТО, але ми продемонстрували, що вони залишаються відкритими, - Столтенберг

Процедура підписання протоколу про входження до НАТО Фінляндії та Швеції є історичною подією, яка доводить, що політика "відкритих дверей" Альянсу залишається чинною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Сьогодні ми знову показали, що двері НАТО залишаються відкритими. Розширення НАТО протягом кількох десятиліть було великим успіхом, посилювало мир, стабільність та демократію по всій Європі", - пояснив він.

Столтенберг висловив надію невдовзі побачити прапори Фінляндії та Швеції над штаб-квартирою НАТО.

"Президент Путін спробував зачинити двері НАТО. Ми зараз продемонстрували, що двері НАТО залишаються відкритими, шляхом запрошення до повного членства двох близьких та дуже поважних партнерів, - Фінляндії та Швеції. Найкращим шляхом, щоб виграти серця та думки людей, є саме те, що ми робимо, - стояти разом, відповідаючи на всі виклики в сфері безпеки, що постають перед нами постають, - як від більш агресивної Росії, так і з боку тероризму", - зазначив генсек Альянсу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швеція після вступу в НАТО підтримуватиме членство України, - прем’єрка Швеції Андерссон