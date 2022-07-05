Зарахування дітей до 1 класу триватиме до кінця літа, подати документи можна віддалено, - Міносвіти
В умовах воєнного стану зарахування дітей до 1 класу триватиме до 31 серпня 2022 року. Документи можуть подати батьки, опікуни чи законні представники дитини особисто, через електронну пошту, факсом чи в інший зручний спосіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.
"За інформацією департаментів (управлінь) освіти, до 1-го класу вже зараховано понад 300 тис. дітей. Найбільшу кількість заяв отримано у Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Київській, Івано-Франківській і Рівненській областях, а також майже 24 тис. заяв у місті Київ", - зазначив міністр освіти Сергій Шкарлет.
Якщо кількість потенційних першокласників перевищує спроможність закладу, орган, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, має запропонувати перелік доступних і наближених до місця проживання родини ЗЗСО, а також сприяти зарахуванню дітей до обраних закладів.
Забезпечення державних гарантій, створення безпечного освітнього середовища та організацію освітнього процесу в умовах воєнного стану здійснюють:
- органи виконавчої влади, органи військового командування, військові, військово-цивільні адміністрації та органи місцевого самоврядування, їхні представники, посадові особи (керівники, голови, начальники), органи управління (структурні підрозділи) у сфері освіти;
- заклади освіти, установи освіти, наукові установи та їхні засновники;
- громадські об’єднання, благодійні організації та фізичні особи, які здійснюють благодійну (волонтерську) діяльність.
Нагадаємо, учні та вчителі, чиї школи були зруйновані під час війни, будуть переведені до найближчих навчальних закладів.
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