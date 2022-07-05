Ті, хто не стоїть або не поновився на військовому обліку та планує виїзд за межі району чи області, мають взяти дозвіл у ТЦК, - Залужний

Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Шановні громадяни - призовники та військовозобов’язані! Нагадую, триває війна. Ви потрібні своїй державі! Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК.

Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося. Порядок надання дозволу за посиланням", - йдеться в повідомленні.

Водночас координатор руху адвокатів Збройних сил України Євгенія Рябека заявила, що в повідомленні Генерального штабу йдеться виключно про впорядкування обліку осіб, які змінюють саме місце проживання, місце реєстрації.

"Тобто це відбувається за тими законами, які в нас уже давно були ухвалені", - ствреджує Рябека.

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Таким чином, особа, яка змінює місце проживання, повинна була звернутися - на той час - в військкомат, а сьогодні - до центра військового комплектування - знятися з обліку і поїхати стати на облік в новому місці, що не є новим правилом.

За її словами, не йдеться про те, що для виїзду з міста, з області, з села до села чи з району до району треба брати дозвіл. Йдеться про те, коли особа змінює місце проживання або місце реєстрації.

Раніше повідомлялось, що для виїзду за межі Запорізької області військовозобов'язані повинні отримати дозвіл.

В Генштабі пізніше повідомили, що розробили Порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання у воєнний час

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