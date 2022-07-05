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Новини Війна
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Ті, хто не стоїть або не поновився на військовому обліку та планує виїзд за межі району чи області, мають взяти дозвіл у ТЦК, - Залужний

залужний

Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Шановні громадяни - призовники та військовозобов’язані! Нагадую, триває війна. Ви потрібні своїй державі! Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК.

Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося. Порядок надання дозволу за посиланням", - йдеться в повідомленні.

Водночас координатор руху адвокатів Збройних сил України Євгенія Рябека заявила, що в повідомленні Генерального штабу йдеться виключно про впорядкування обліку осіб, які змінюють саме місце проживання, місце реєстрації.

"Тобто це відбувається за тими законами, які в нас уже давно були ухвалені", - ствреджує Рябека.

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Таким чином, особа, яка змінює місце проживання, повинна була звернутися - на той час - в військкомат, а сьогодні - до центра військового комплектування - знятися з обліку і поїхати стати на облік в новому місці, що не є новим правилом.

За її словами, не йдеться про те, що для виїзду з міста, з області, з села до села чи з району до району треба брати дозвіл. Йдеться про те, коли особа змінює місце проживання або місце реєстрації.

Раніше повідомлялось, що для виїзду за межі Запорізької області військовозобов'язані повинні отримати дозвіл.

В Генштабі пізніше повідомили, що розробили Порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання у воєнний час

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Автор: 

Генштаб ЗС (6476) ЗСУ (7489)


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Топ коментарі
+60
При всій повазі до Залужного

Візьму дозвіл одразу ж після того як це зроблять борови з 95 кварталу

Тільки так!
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05.07.2022 16:11
+32
Я так і думав, шо це зеленопогань кидає лайном в Залужного. Не здивований, приблизно чогось такого і очікував від команди членограя..
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05.07.2022 16:11
+23
"Пересуватися Україною без дозволів можна. Тобто, не йдеться про те, що для виїзду з міста, з області, з села до села чи з району до району треба брати дозвіл. Ні. Мова йде про те, коли особа змінює місце проживання або місце реєстрації. "Сьогодні ще будуть відбуватись певні наради, щоби юридично впорядкувати цей документ та внести поправки для того, щоби він був більш правильний. Ніхто не хоче зупинити економіку, бізнес. Тобто такої мети не ставилось", - підсумувала координатор руху адвокатів ЗСУ."
А по людски это можно было объяснить? При смене места регистрации и раньше надо было становиться на учёт в новый "военкомат". Зачем тогда этот бред опубликовали???
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05.07.2022 16:14
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Зачем Залужный вообще полез в эти вопросы?
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05.07.2022 19:22 Відповісти
Схоже, що Залужного підставили. Адже питання законодавства навряд чи належать до його компетенції.
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05.07.2022 19:25 Відповісти
Он сам себя подставил, подписав эту бумагу. И зачем ему куча советников, юристов штатных и не очень, чтобы были?
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05.07.2022 19:30 Відповісти
Военное положение и именно военные решают ху из как.
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05.07.2022 19:36 Відповісти
Так або хай вирішують або хай не підставляються.....
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05.07.2022 20:07 Відповісти
вы в курсе чо Украина де-юре не вобет с московией?
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05.07.2022 21:34 Відповісти
Министерство обороны это не Верховная Рада и не и минюст!!...Все приказы минобороны годятся только для внутреннего пользования!! Поэтому всеми приказами Минобороны на гражданке можно вытереть одно место!! Есть конституция и её нарушать никому не позволено.Даже выдающему военнальнику .Или опять на Украину возвращаются времена коммунистов -фашистов СССР??
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05.07.2022 20:30 Відповісти
Так в том то и дело, что МО исполнительный орган и руководствуется законом в котором то и прописана даная норма! Приказы МО регистрируются в Минюсте и обязательны к исполнению. Распоряжения военного командования в военное время также обязательны к исполнению. Что не так? Можешь правда кацапов подождать, у них приказы интересней будут. Будешь потому жопу вытирать на гражданке ими.
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05.07.2022 20:52 Відповісти
якась нелогiчна каша
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05.07.2022 22:18 Відповісти
а суверенный гомосапиенс -портянка квази.. есть же ксива подтирачка со срочки..
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05.07.2022 20:32 Відповісти
ждем Петра 1 гетьмана
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05.07.2022 20:34 Відповісти
все таки зеленський з ермаком підставляэ Залужного перший виговор а вовочка спаситель-Сьогодні в суспільстві виникло багато суперечок щодо рішення Генштабу ЗСУ щодо отримання певних дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів.
Я бачу, що є різні оцінки такого рішення, є нерозуміння та обурення.
Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі стосовно рішення про затвердження Порядку отримання дозволів. Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень.Зеленський
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05.07.2022 21:19 Відповісти
А дивитись, що тобі штабні щурі-клерки підсунули на підпис не потрібно?
Можуть підставити ще і не так.
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06.07.2022 11:55 Відповісти
Не розумію вас -- ця стаття, взагалі не предмет для дискусій... Все вірно сказав Військовий командувач, ще й з натяком, не хочете воювати -- не шастайте, усе!
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05.07.2022 21:24 Відповісти
шановний, ЙДЕ ВІЙНА ***!
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05.07.2022 23:22 Відповісти
Воєнне положення.
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06.07.2022 02:21 Відповісти
патриот, ты из окопа ли вешаешь?
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06.07.2022 02:40 Відповісти
Нема ніякої війни парламент не проголосив досі. Не смішіть курей та півнів.
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06.07.2022 08:55 Відповісти
та й хоч ти десь мої коментарі й лайкав -- але дивись напрямок на поштовій українській марці -- пан з реєстрацією в березні 2022 з російським ніком!
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05.07.2022 23:26 Відповісти
сам йди, п..й на рашку, там тобі всі свободи забезпечать гівна шматок, троль довбаний!
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06.07.2022 11:39 Відповісти
Абсолютно вірно! Але потрібно не тільки тих, хто виїздить, але й усе населення поставити на військовий облік
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05.07.2022 21:42 Відповісти
Пішла кампанія по дескридитації Залужного.Пишуть що він казав,а то ніби не він,а якийсь речник(Зрештою,хтось вірить ,що в Залужного зараз болить голова ,а скільки там резервістів чи куди їздять потенційно мобілізовані?(((Не ведіться на ці вкиди.В Україні йде війна,і такими заявами тільки сіється паніка та розбрат.Що надумали Залужного посунути?((А кого на його місце?Подоляка,може Муженка,може Кузьмука?А може Дристовича?А воно вам треба?Що дії Залужного в когось викликають підозру в непатріотизмі чи професійній непридатності?А може його дії заважають "вдало програвати" й заважають новому мінську?Стуліть пельки.
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05.07.2022 21:57 Відповісти
І Зеля, і Залужній причетні до відведення артилерії від Чонгара напередодні вторгнення 24.02.22.
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05.07.2022 22:47 Відповісти
аргументи "шановний"... аргументи...
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05.07.2022 23:14 Відповісти
Нажаль без участі військових ні мінні поля зняти, ні арту відвести не вийде.
З розмінуванням Чонгару Зе оманський підставив ЗСУ і скоріш за все на них
повісить всю провину, бо ЗСУ замість Зе чомусь вже пару раз виправдоволось
за Чонгар.
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06.07.2022 01:37 Відповісти
Залужного, наскільки пригадую призначено вже після того..
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06.07.2022 20:12 Відповісти
патриот, ты из окопа ли вещаешь?
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06.07.2022 02:42 Відповісти
А що, Залужний маленький хлопчик? Чи може хтось із ОП водив його рукою, коли він підписував наказ?
Їм треба відловити ухилянтів, тому на вухах повинна стояти вся країна? Комусь терміново потрібно виїхати за межі області. А що в ексвіськоматах більше ипрацівників стало. То за скільки тижнів потрібно записатися у чергу? Чи може тут розрахунок на конверт із певним вмістом? Можливо вже й рознарядку спустили, скільки потрібно зібрати "мзди" із "визджантів"? Це я просто цікавлюся. Бо перше, що на думку прийшло те, що хтось захотів заробити на війні.
Що, складно зобов'язати всіх чоловіків віком від 18 до 60 років носити з собою військовий квиток (чи якісь його певні аналог, який підтверджує їхню реєстрацію у певному населеному пункті, право на відстрочку тощо. А для підтвердження перебування в іншому населеному пункті залізничний, автобусний квиток з датою прибуття, посвідчення про відрядження, чек із автозаправки у сусідній області з датою тощо. Тобто, легитимність короткочасного перебування за межами своєї адміністративної одиниці чи як там завгодно. Зупинила поліція, патруль тощо пред'явив документи і допобачення. Не має належного документу, тоді проводьте розбірки. Але ми ж не можемо не створити проблему, а потім радіти, коли її поборемо.
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06.07.2022 09:53 Відповісти
Ні, безуглую, якщо керівника сап не призначають то мусять хоча би боротьби за права гендерів не проср..ти, а а тут як рах у них повна зацікавленість з"являється і людина яка має досвід ведення бойових дій на передовій вже є.
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06.07.2022 11:40 Відповісти
От реально ми "диванні війська" тут створюємо "медійний шум", де це взагалі не предмет медійного обговорення. Ще дивно що Зеленський щось інше заспівав -- паспорт/громадянство України (нехай ще за застарілим та недолугим законодавством) зобов'язує кожного здорового чоловіка у віці від 18 до 60-ти до військового обов'язку.. Так склалось, що цей час настав! Не кожен здатен, не кожен придатний, але -- ну вважаєш себе не придатним сиди не рипайся (це не заклик), а то і комерсували б безперешкодно і відпочивали б, а хай воюють інші -- то здай паспорт і все -- вільний!
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05.07.2022 23:12 Відповісти
диванний безтолковий дибіл....ти в житті щось зробив,чи досяг? оце тільки бред нести гаразд....дибіл ,життя іде,війна закінчиться,рано чи пізно,але є ще життя яке іде,і є те що не вернетьмя...дибіл безмозглий
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05.07.2022 23:37 Відповісти
А всі його плимінники та сини де воюють)) герой))бл які потєрі Нааолєон
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05.07.2022 23:52 Відповісти
Хочу віддати належне сценаристу. Придумав, поставив, а саме страшне, що ми підіграли. Мусолимо цю тему.

Військові роблять свою справу, а ми маємо робити все можливе зі своєї сторони. Максимум !!! Єдиним фронтом
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05.07.2022 23:55 Відповісти
Их фальшивый референдум для нас не имеет никакого значения, Херсонская область это Украина
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06.07.2022 00:48 Відповісти
Какой же ты кретин. Впрочем мы это уже с Гонтаревой и Порошенко проходили. Когда не мог мудрый нарид оценить компетентность, а выдумывал свой бред.
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06.07.2022 04:02 Відповісти
з Порошенко було іпсо викорастино, але на жаль, вони не було на пустому місці: аваков, реверанси з олігархами, рушнички з трухановим, як слідцтво переслідували зовсім не тих, кого варто було, і це як раз факти. І факт що ніхто не хотів слухати люди, гнули собі свою лінію і все, і зараз краще не стало.
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06.07.2022 11:45 Відповісти
Следует также ввести для "военнообязанных" какой-то специалтный знак различия и обязать носить его на одежде - это может быть, например, звезда воителя Давида - шестиконечная звезда желтого цвета. Также, для удобства военкомов, следует сконцентрировать "военнообязанных" в специальных лагерях с привлечением к посильному рабскому труду. А кому такое положение дел не понравится - сразу в газенваген и привет.
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06.07.2022 02:36 Відповісти
Кацап, сделай себе звезду с колорадкой на лбу.
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06.07.2022 06:18 Відповісти
В нащій країні все що но робиться під час каденції Зеленського- все робеться для збільшення корупції. І щоб цього не помечати надо бути ідіотом.
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06.07.2022 07:30 Відповісти
Тогда пускай вся Украина пойдет на фронт,даст за пару дней всем ***** и потом двинет в рашу и там всех ********.
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06.07.2022 08:21 Відповісти
Ну наконец, это случилось. На цензоре большая куча военных стратегов и специалистов прозябает, всё знают и сыпят советы дни на пролёт, посмотрим как на деле хопцы себя покажут.
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06.07.2022 09:21 Відповісти
хай пояснить великий знавець- а як мусора і сбушники і всяка наволоч херсон кинули і втікли.хто випустив їх з бласті? чому в 14 році мусара разом з сбушниками здали донецьк ? і втікли а не рееструвалися в военкоматі? цей бред говорить про те- що у влади шпари відійшли.це перший місяць сцяли кипятком і за свої продажні смердючі шкури боялись .а тут в піря обібрались...а не за рано? влада знову довела свою не компетентність-добровольці витягують усе.а не штатна армія з мусорами.....як завжди в мирний час силовиків у нас 500тис а як воювати то давай мобілізацію
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06.07.2022 09:53 Відповісти
Як мені "подобаються" наші п о ц рі й о ти.
Сьогодні один виклав спочатку фото свого сніданку десь на Адріатиці, а постом нижче - на Донбасі дупа, "буде мобілізовано від половини до третини чоловіків", "всі на фронт".
І воно не бачить у цьому ніякого дисонансу.
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06.07.2022 12:03 Відповісти
Місцеві патріоти здатні тільки владу критикувати, а от коли заходить мова про візит до воєнкомату-увесь патріотизм чомусь кудись зникає і бажання туди потрапити ні у кого не виявляється. А деякі російськомовні, знаходячись у Германії, обзиваючи інших дебілами та посилаючи, "авторитетно" радять іншим, як треба ввічливо приймати повістку з воєнкомату і за першим же кутом її рвати на шматки. І лайки отримують за такі пости. Ось такі у нас тут місцеві патріоти, під час війни.
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06.07.2022 13:32 Відповісти
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