Ті, хто не стоїть або не поновився на військовому обліку та планує виїзд за межі району чи області, мають взяти дозвіл у ТЦК, - Залужний
Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Шановні громадяни - призовники та військовозобов’язані! Нагадую, триває війна. Ви потрібні своїй державі! Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК.
Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося. Порядок надання дозволу за посиланням", - йдеться в повідомленні.
Водночас координатор руху адвокатів Збройних сил України Євгенія Рябека заявила, що в повідомленні Генерального штабу йдеться виключно про впорядкування обліку осіб, які змінюють саме місце проживання, місце реєстрації.
"Тобто це відбувається за тими законами, які в нас уже давно були ухвалені", - ствреджує Рябека.
Таким чином, особа, яка змінює місце проживання, повинна була звернутися - на той час - в військкомат, а сьогодні - до центра військового комплектування - знятися з обліку і поїхати стати на облік в новому місці, що не є новим правилом.
За її словами, не йдеться про те, що для виїзду з міста, з області, з села до села чи з району до району треба брати дозвіл. Йдеться про те, коли особа змінює місце проживання або місце реєстрації.
Раніше повідомлялось, що для виїзду за межі Запорізької області військовозобов'язані повинні отримати дозвіл.
В Генштабі пізніше повідомили, що розробили Порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання у воєнний час
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Я бачу, що є різні оцінки такого рішення, є нерозуміння та обурення.
Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі стосовно рішення про затвердження Порядку отримання дозволів. Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень.Зеленський
Можуть підставити ще і не так.
З розмінуванням Чонгару Зе оманський підставив ЗСУ і скоріш за все на них
повісить всю провину, бо ЗСУ замість Зе чомусь вже пару раз виправдоволось
за Чонгар.
Їм треба відловити ухилянтів, тому на вухах повинна стояти вся країна? Комусь терміново потрібно виїхати за межі області. А що в ексвіськоматах більше ипрацівників стало. То за скільки тижнів потрібно записатися у чергу? Чи може тут розрахунок на конверт із певним вмістом? Можливо вже й рознарядку спустили, скільки потрібно зібрати "мзди" із "визджантів"? Це я просто цікавлюся. Бо перше, що на думку прийшло те, що хтось захотів заробити на війні.
Що, складно зобов'язати всіх чоловіків віком від 18 до 60 років носити з собою військовий квиток (чи якісь його певні аналог, який підтверджує їхню реєстрацію у певному населеному пункті, право на відстрочку тощо. А для підтвердження перебування в іншому населеному пункті залізничний, автобусний квиток з датою прибуття, посвідчення про відрядження, чек із автозаправки у сусідній області з датою тощо. Тобто, легитимність короткочасного перебування за межами своєї адміністративної одиниці чи як там завгодно. Зупинила поліція, патруль тощо пред'явив документи і допобачення. Не має належного документу, тоді проводьте розбірки. Але ми ж не можемо не створити проблему, а потім радіти, коли її поборемо.
Військові роблять свою справу, а ми маємо робити все можливе зі своєї сторони. Максимум !!! Єдиним фронтом
Сьогодні один виклав спочатку фото свого сніданку десь на Адріатиці, а постом нижче - на Донбасі дупа, "буде мобілізовано від половини до третини чоловіків", "всі на фронт".
І воно не бачить у цьому ніякого дисонансу.