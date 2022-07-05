Експорт українських енергоресурсів в ЄС може стати фундаментом післявоєнного відновлення країни, - Тімченко

Експорт українських енергоресурсів до Європи дасть змогу Україні залучати додаткові кошти, а також може стати одним із фундаментів післявоєнного відновлення країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю Forbes.

"Ми маємо величезний потенціал розвитку "зеленої" генерації і водню, атомної енергії, видобутку газу. Україна має стати експортером енергоресурсів в ЄС. Це один із фундаментів післявоєнного відновлення країни. Ми вже експортуємо електроенергію. Я впевнений, що за два роки Україна розпочне експорт газу, враховуючи істотне падіння споживання. Для цього має бути створено ринкові умови, які забезпечать інвестиції", - сказав він.

Тімченко зазначив, що наразі доступна потужність на експорт електроенергії становить 100 МВт та європейці мають бути зацікавлені у збільшені експорту.

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"У нас впало споживання, є профіцит потужності, а Європі потрібна електроенергія. В Україні електроенергія коштує €75 за МВт-год, а в Угорщині – більше €200 за МВт-год", - додав він.

Тімченко також підкреслив, що ця різниця в ціні йде на користь державі.

"Для прикладу: на першому аукціоні по експорту в Румунію, 86% цінового спреду пішло на оплату перетину, тобто державній компанії "Укренерго". Така висока плата за перетин – це наслідок конкуренції" - зазначив він.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що після збільшення пропускної здатності на експорт електроенергії до Європи до 2,5 ГВт Україна зможе отримувати понад 70 млрд грн на рік від її продажу.