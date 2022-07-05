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Новини
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Експорт українських енергоресурсів в ЄС може стати фундаментом післявоєнного відновлення країни, - Тімченко

электрика,электроэнергия,електроенергія,електрика

Експорт українських енергоресурсів до Європи дасть змогу Україні залучати додаткові кошти, а також може стати одним із фундаментів післявоєнного відновлення країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю Forbes.

"Ми маємо величезний потенціал розвитку "зеленої" генерації і водню, атомної енергії, видобутку газу. Україна має стати експортером енергоресурсів в ЄС. Це один із фундаментів післявоєнного відновлення країни. Ми вже експортуємо електроенергію. Я впевнений, що за два роки Україна розпочне експорт газу, враховуючи істотне падіння споживання. Для цього має бути створено ринкові умови, які забезпечать інвестиції", - сказав він.

Тімченко зазначив, що наразі доступна потужність на експорт електроенергії становить 100 МВт та європейці мають бути зацікавлені у збільшені експорту.

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"У нас впало споживання, є профіцит потужності, а Європі потрібна електроенергія. В Україні електроенергія коштує €75 за МВт-год, а в Угорщині – більше €200 за МВт-год", - додав він.

Тімченко також підкреслив, що ця різниця в ціні йде на користь державі.

"Для прикладу: на першому аукціоні по експорту в Румунію, 86% цінового спреду пішло на оплату перетину, тобто державній компанії "Укренерго". Така висока плата за перетин – це наслідок конкуренції" - зазначив він.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що після збільшення пропускної здатності на експорт електроенергії до Європи до 2,5 ГВт Україна зможе отримувати понад 70 млрд грн на рік від її продажу.

Автор: 

ДТЕК (1981) Тімченко (46)


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Топ коментарі
+7
Да-да...
Ось тільки всією енергосистемою керують російськи агенти спільники Деркача.
Їх збираються саджати чи "не на часі"?!
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05.07.2022 16:39
+6
При любых обстоятельствах - сначала надо победить...
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05.07.2022 16:42
+3
Тобто виявилося, що вигідно експортувати? а як же збитковий енергоатом? Імпорт з бульбостанції? Ех…
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05.07.2022 17:49
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Да-да...
Ось тільки всією енергосистемою керують російськи агенти спільники Деркача.
Їх збираються саджати чи "не на часі"?!
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05.07.2022 16:39 Відповісти
Енергосистемою керує детек ахмєтова.
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06.07.2022 05:22 Відповісти
При любых обстоятельствах - сначала надо победить...
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05.07.2022 16:42 Відповісти
"віджаті" рашистами:

- найбільша АЕС - Запоріжська,
- декілька найбільших ТЕС в Луганській, Донецькій та Харківській областях
- 90% електростанцій та 60% вітрових....

а Ми "всьо поьом" та гундосим - 35 млрд. гривен виділено на ...НЕ на Армію, а на стартапи и перенавчання ІТ (= розкрадено !!!)

Байден, дай нам корабля з матросами !!!
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05.07.2022 16:55 Відповісти
Та не ****. Сперва надо удушить таких клещей как ты, потом поменять твои законы на европейские или лучше на американские и экономика восстановится сама без твоего квакания про наши ресурсы.
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05.07.2022 17:04 Відповісти
Г.Галущенко угробить енергетику.
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05.07.2022 17:12 Відповісти
Тобто виявилося, що вигідно експортувати? а як же збитковий енергоатом? Імпорт з бульбостанції? Ех…
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05.07.2022 17:49 Відповісти
Тобто власної енергії валом, коли буде зменшення комунальних платежів?
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05.07.2022 18:53 Відповісти
Чудово! Електроенергія це звісно добре, але я за водень! Галузь розвивається в світі 7мильними кроками. Час нафтових шейхів минає, настає час водневих енергомагнатів.
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06.07.2022 05:26 Відповісти
 
 