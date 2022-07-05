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Новини Війна
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Білорусь провела у Гомельській області тренування боєздатності підрозділів Державного прикордонного комітету

беларусь,граница

Білорусь у Гомельській області провела тренування боєздатності підрозділів Державного прикордонного комітету.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами речника Міноборони, командування Збройних сил Білорусі продовжує тримати на білорусько-українському кордоні у Брестській та Гомельській областях до шести своїх батальйонів.

Крім того, Росія тримає у Брянській та Курській областях до трьох батальйонно-тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї армії Західного військового округу, а також підрозділи повітряно-десантних військ. Мотузяник додав, що ознак формування там наступального угруповання наразі не виявлено.

"Ворог продовжує нарощувати систему інженерного фортифікаційного обладнання оборонних позицій у районі Подивоття, це до 5 км від державного кордону України, Брянська область, Росія", - зазначив речник Міноборони.

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Білорусь (7922) кордон (4748) військові навчання (2774) Мотузяник (349)


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Бульба в мундирє нікак неузбагоітся.
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05.07.2022 16:37 Відповісти
Картошка жаренная будет
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05.07.2022 16:41 Відповісти
Он ****** уже в натуре...
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05.07.2022 16:43 Відповісти
Грибочки дозволив збирати. Тепер прикордонникам тренування зробив.
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05.07.2022 16:48 Відповісти
Мозырь. НПЗ там. Лукашенко все равно нападет, если Путин прикажет. Миротворство, что шоколадное, что зеленое все равно приводит и к позору, и к войне.
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05.07.2022 17:26 Відповісти
думаю, только бульбоармия перейдет кордон - вот тогда этому НПЗ и пи..ец
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05.07.2022 17:42 Відповісти
Ти трохи недотумкав стосовно "миротворчччості" Пороха, у нього виходу не було, А Зелень свідомо гнобила розвиток ЗСУ та ВПК України. Тому ти або корисний ідіот, або,навіть не "зелебот", а кацапський првокатор.
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05.07.2022 19:45 Відповісти
Боєздатність зникне,як тільки українці,крім слова "*******"нічого не приходить , по бульбосвині,котра відкрито перетне кордон.
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05.07.2022 18:27 Відповісти
 
 