Японія виділила $200 мільйонів на боротьбу з продовольчою кризою, частину грошей отримає Україна

Японський уряд ухвалив офіційне рішення надати близько 200 млн доларів як допомогу для боротьби з глобальною продовольчою кризою, до якої призвело російське вторгнення в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє NHK WORLD-JAPAN.

У вівторок міністр закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса оголосив про конкретні деталі плану, схваленого раніше того ж дня на засіданні кабінету міністрів.

Хаясі сказав, що ці кошти підуть на допомогу у постачанні продовольства країнам Близького Сходу та Африки, які серйозно постраждали від скорочення імпорту зерна з України та Росії. Він сказав, що міжнародні організації допоможуть розподілити ці кошти. Хаясі додав, що виділені кошти також допоможуть збільшити потужності виробництва продовольства.

Японський міністр наголосив, що частина коштів піде на будівництво складів для пшениці та інших видів зерна в Україні, щоб відновити експорт зернових.

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