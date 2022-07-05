ППО збила три російські ракети, що атакували портову інфраструктуру Очакова і Чорноморська, - Одеська ОВА

Російська авіація випустила три ракети по українській портовій інфраструктурі. Спрацювала ППО.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Опівдні авіація ворога ракетами Х-59 атакувала портову інфраструктуру Очакова та Чорноморська. Усі три ракети знищили наші сили ППО", - йдеться у повідомленні.

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