ППО збила три російські ракети, що атакували портову інфраструктуру Очакова і Чорноморська, - Одеська ОВА
Російська авіація випустила три ракети по українській портовій інфраструктурі. Спрацювала ППО.
Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Опівдні авіація ворога ракетами Х-59 атакувала портову інфраструктуру Очакова та Чорноморська. Усі три ракети знищили наші сили ППО", - йдеться у повідомленні.
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