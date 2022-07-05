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ППО збила три російські ракети, що атакували портову інфраструктуру Очакова і Чорноморська, - Одеська ОВА

ппо

Російська авіація випустила три ракети по українській портовій інфраструктурі. Спрацювала ППО.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Опівдні авіація ворога ракетами Х-59 атакувала портову інфраструктуру Очакова та Чорноморська. Усі три ракети знищили наші сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ. Збиті ракети над Дніпром. ВIДЕО

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крилаті ракети (1070) Одеська область (3179) ППО (3138)


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СЛАВА ЗСУ. СМЕРТЬ ОРДІ.
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05.07.2022 17:12 Відповісти
ППО, я вас "ай лав ю"), особливо останнім часом.. ви - найкращі.. звичайно, з нашими західними янголами охоронцями.. всі все розуміють..)
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05.07.2022 17:13 Відповісти
Нужно уничтожать военные базы в окупированном крыму и черноморский флот. Иначе это будет длиться вечно. У рашистов еще полно ракет.
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05.07.2022 17:14 Відповісти
Международный скандал на таможне Украины !!!! - https://youtu.be/NGia1lEPGxQ
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05.07.2022 17:24 Відповісти
ЗСУ, потіште Україну, збийте не тільки ракети, ще й ті фанерники, що їх по нас випустили.
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05.07.2022 18:20 Відповісти
Смерть кацапам!
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05.07.2022 19:12 Відповісти
Кацапам в ***** дадим,чтоб поджавши хвост валили за паребрик!
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06.07.2022 00:51 Відповісти
 
 