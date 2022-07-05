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Щоб відновити 80% експорту, Україна потребує комплексної інтеграції у транспортну систему ЄС, - радник прем’єра Криволап

експорт

Для того, щоб відновити на 80% експортний потенціал України в умовах заблокованих морських портів, необхідно реалізувати комплексну програму інтеграції наших транспортних шляхів у Євросоюз.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів радник прем’єр-міністра Кирило Криволап.

"Ми говоримо про повноцінне членство України в ЄС, у тому числі логістичне. А це означає, що їхня вузькоколійна залізниця має заходити в українські логістичні хаби, і навпаки. Ми також говоримо про створення перевалочних пунктів. Тож уряд має реалізувати дуже комплексну програму з розширення шляхів на Захід", - переконаний Криволап.

Він підкреслив: залучення інвестицій для розбудови України тісно пов’язане з логістикою, тому уряд має подбати про те, щоб наші товари діставалися до європейських клієнтів за лічені дні.

"Є також певні фінансові інструменти, які можна використати – наприклад страхування вантажів тих перевізників, які хочуть, але бояться працювати з Україною. Таке поєднання інвестицій у інфраструктуру та фінансових механізмів дасть змогу компенсувати під 80% експорту, який Україна мала раніше", - резюмував Криволап.

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Як відомо, за підсумками першого півріччя експорт з України впав на 55,6%. Виторг від експорту товарів з України впав на 23,7% порівняно з січнем-червнем 2021 року – до $22,8 млрд. У другому кварталі показник упав на 37,4% порівняно з першим кварталом та на 45,8% порівняно з другим кварталом 2021 року – до $8,78 млрд.

Раніше група "Метінвест" оголосила про зупинення видобутку на трьох ГЗК і зниження потужності заводу "Каметсталь" через неможливість вчасно доставити продукцію замовникам, пов'язана з логістичними труднощами: вузькі прикордонні переходи на залізниці не здатні забезпечити достатній обсяг навантаження. Наразі на кордоні перевалюється до 2 тисяч вагонів на добу, тоді як ця цифра має бути удвічі вищою. Через це на кордонах скупчилися величезні затори з потягів, а вантажі йдуть до замовників декілька місяців. Також скорочення обсягів роботи фіксується на підприємствах Арселор Мітал Кривий Ріг та "Феррекспо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна щомісяця нарощує експорт зерна на 50% в умовах блокади портів, - Мінінфраструктури

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вантажі (1430) перевезення (1002) транспорт (1390) експорт (4455)


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давайте створювати дорожні карти інтеграції наших шляхів в Європейські! А потім імплементувати їх і інтегрувати в дорожню карту ЄС..капець..сюр..цікаво, а як раніше все було?? Не все через морські порти ганяли..Реально, самі створюємо собі перешкоди, а потім успішно їх долаємо. На ці імплементації скоро всі ліси Карпат на бумагу спустимо
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05.07.2022 18:08 Відповісти
Реальність така, що без портів економка задихнеться. Неможливо експортувати метал, руду, зерно та олію залізницею на великі відстані, це економічно невигідно. Залізницею можна ефективно експортувати тільки товари з великою доданою вартістю, які купуватимуть в Європі. Але щось мені підказує, що країна яка закатала в асфальт з білоруського гудрону бюджет оборони не може виробляти смартфони
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05.07.2022 18:29 Відповісти
Именно. Много красивых слов, но по факту наша основная проблема - блокировка портов. Да и железкой не просто дорого, а адски дорого, учитывая, что тарифы продолжают расти по сей день
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05.07.2022 23:11 Відповісти
Нужно, пля, зачистить от орков Чёрное и Азвовское моря и всю нашу землю, а "комплексная интеграция"... 80%...
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05.07.2022 18:36 Відповісти
Тут ещё немаложваный момент - довезти до границы. Потому что интегрировать-то можно, но сейчас беда именно на вывоз. Давайте уж говорить как есть
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05.07.2022 23:09 Відповісти
 
 