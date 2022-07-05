44 дитини повернуто в Україну з РФ та окупованих територій, - Мінреінтеграції
Минулого місяця в Україну було повернуто 44 дитини, яких окупанти незаконно вивезли на тимчасово окуповані території та до РФ.
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції, інформує Цензор.НЕТ.
Більшість із повернутих - діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування.
Наразі Мінреінтеграції розробило спеціальний алгоритм – як слід поводитись, якщо вам стало відомо про незаконне переміщення дитини-сироти на ТОТ або до рф.
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Нашему правительству необходимо срочно поднять этот вопрос на международном уровне! Собрать войска из небезразличных к судьбе детей стран и атаковать все больницы, исследовательские институты, кацапских гитлеровцев (с гитлеровскими ленточками) и кремль в первую очередь! Короче, всю мразь нацистскую! Не известно для каких опытов похищены дети! Может на органы продают... Антихрист *****, с чёртом в рясе - гуйндёй, у власти над свинособаками!!!