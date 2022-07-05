44 дитини повернуто в Україну з РФ та окупованих територій, - Мінреінтеграції

Минулого місяця в Україну було повернуто 44 дитини, яких окупанти незаконно вивезли на тимчасово окуповані території та до РФ.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції, інформує Цензор.НЕТ.

Більшість із повернутих - діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування.

Наразі Мінреінтеграції розробило спеціальний алгоритм – як слід поводитись, якщо вам стало відомо про незаконне переміщення дитини-сироти на ТОТ або до рф.

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