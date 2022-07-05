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44 дитини повернуто в Україну з РФ та окупованих територій, - Мінреінтеграції

діти

Минулого місяця в Україну було повернуто 44 дитини, яких окупанти незаконно вивезли на тимчасово окуповані території та до РФ.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції, інформує Цензор.НЕТ.

Більшість із повернутих - діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування.

Наразі Мінреінтеграції розробило спеціальний алгоритм – як слід поводитись, якщо вам стало відомо про незаконне переміщення дитини-сироти на ТОТ або до рф.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ примусово вивезла з України понад 2 тис. дітей, - Верещук

Автор: 

діти (5037) Міністерство реінтеграції (500)


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Це дуже добре але потрібно знайти всіх викрадених та депортованих людей та повернути додому в Україну...
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05.07.2022 18:18 Відповісти
Аж 44 - роботяги ***.
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05.07.2022 18:29 Відповісти
Це сотий уламок проценту депортованих діточок, але і це добре, тим більше що тільки початок!
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05.07.2022 18:29 Відповісти
Киднепинг - самое страшное и серьёзное преступление!
Нашему правительству необходимо срочно поднять этот вопрос на международном уровне! Собрать войска из небезразличных к судьбе детей стран и атаковать все больницы, исследовательские институты, кацапских гитлеровцев (с гитлеровскими ленточками) и кремль в первую очередь! Короче, всю мразь нацистскую! Не известно для каких опытов похищены дети! Может на органы продают... Антихрист *****, с чёртом в рясе - гуйндёй, у власти над свинособаками!!!
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05.07.2022 21:39 Відповісти
 
 