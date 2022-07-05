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Новини Війна
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Міноборони не фіксує поблизу кордонів додаткових наступальних угруповань військ РФ

рф

Ні в Білорусі, ні в Брянській та Курській областях Росії не спостерігається формування додаткових наступальних угруповань.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформуючи про оперативну ситуацію вздовж кордонів України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він поінформував, що ворог і надалі утримує у Брянській та Курській областях Росії до трьох БТГр зі складу першої танкової армії, 20-ї армії західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ. Метою таких дій противника є демонстрація наявності своїх підрозділів у безпосередній близькості до російсько-українського кордону та відтягування українських військ.

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Відповідаючи на питання, чи спостерігається формування Росією нових ударних угруповань, Мотузяник повідомив: "Головне управління розвідки Міністерства оборони України, а також інші розвідувальні органи нашої держави постійно спостерігають за ситуацією і моніторять усі дії, які відбуваються в тому числі на наших кордонах. Станом на сьогодні, ми не фіксуємо створення додаткових наступальних угруповань на інших напрямках. Загальна тактика РФ зараз відома нам – вони зосередились на Луганщині, на Донеччині, на решті напрямків вони тримають свої підрозділи, здійснюють обстріли, намагаються скувати наші війська і не допустити туди, де найгарячіше. Те ж саме стосується території республіки білорусь, а також на кордоні на Сіверському напрямку, на Слобожанщині. росіяни тримають там три БТГр, але додаткових формувань наступальних наразі вони не формують. Ми цього не спостерігаємо".

Однак, на думку речника, Збройні сили України не повинні розслаблятись і повинні постійно бути в стані повної бойової готовності на всіх напрямках уздовж усієї лінії фронту.

Він нагадав, що противник не припиняє обстрілювати українські території , застосовуючи артилерію і міномети. Зокрема, такі обстріли зафіксовано у прикордонних районах Сумської області (Василівське, Білопілля, Атинське і Шалигине), а також в районах населених пунктів Мхи і Залізний Міст (Чернігівська область).

Ворог продовжує нарощувати систему інженерно-фортифікаційних укріплень оборонних позицій у районі Подивотья, Брянська область, що за 5 км від державного кордону України.

Автор: 

армія рф (17160) кордон (4748) Міноборони (7294) Мотузяник (349)


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Топ коментарі
+9
Щось подібне ми вже чули напередодні 24 лютого. Невже є такі бовдурт, котрі вважають, що подібні заяви "заспокоюють насєлєніє"?
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05.07.2022 19:27
+6
Подібні заяви від імені Міноборони нагадують мені повідомлення: "НБУ не вбачає передумов для здешевлення гривні' - кожного разу напередодні чергового стрибка курсу...
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05.07.2022 19:14
+6
До 24 нам тоже с министерства обороны говорили, что нет ударных группировок на территории россии, хотя там было 170 тыс. солдат. У меня такое впечатление, что у нас в верхушке все предатели.
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05.07.2022 19:23
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Подібні заяви від імені Міноборони нагадують мені повідомлення: "НБУ не вбачає передумов для здешевлення гривні' - кожного разу напередодні чергового стрибка курсу...
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05.07.2022 19:14 Відповісти
Все хорошо прекрасная маркиза...
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05.07.2022 19:18 Відповісти
А мені завалось, що МО повинно займатися постачання необхідного для війська, а не проводити сеанси самонавіювання!
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05.07.2022 19:19 Відповісти
По карті, по всій Західній і Центральній Україні сирени. Орки атакують.
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05.07.2022 19:21 Відповісти
Напевне новенька зброя на підході.
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05.07.2022 19:23 Відповісти
До 24 нам тоже с министерства обороны говорили, что нет ударных группировок на территории россии, хотя там было 170 тыс. солдат. У меня такое впечатление, что у нас в верхушке все предатели.
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05.07.2022 19:23 Відповісти
Щось подібне ми вже чули напередодні 24 лютого. Невже є такі бовдурт, котрі вважають, що подібні заяви "заспокоюють насєлєніє"?
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05.07.2022 19:27 Відповісти
Не фіксує але Сєвєродонецьк і Лисичанськ вже здали...
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05.07.2022 19:28 Відповісти
Ета друґоє.
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05.07.2022 19:34 Відповісти
Там були не наступальні угрупування. То були бральні угрупування.
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05.07.2022 19:36 Відповісти
видишь суслика? а он есть...
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05.07.2022 19:30 Відповісти
Особливо віримо після 24.02.22 Вірю зевладі
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05.07.2022 19:31 Відповісти
и снова о погоде !
///

Американські добровольці, які допомагають українським військовим, створили угруповання «Моцарт» як відповідь російським найманцям з ПВК «Вагнера»

Про це повідомляє https://www.moscowtimes.ru/2022/07/05/glava-evropeiskoi-diplomatii-moskve-pridetsya-vibirat-mezhdu-maslom-i-pushkami-a21962 The New York Times .

За даними видання, ветерани спецназу США створили кілька тренувальних таборів, які розташовані в зоні бойових дій. У них було навчено понад 2500 осіб.

Група Моцарта консультує український спецназ та вчить поводитися з американською зброєю.
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05.07.2022 19:32 Відповісти
А значит што!???? Правільно!!! Всєм нємєдля жаріть шишликі!!!!
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05.07.2022 19:33 Відповісти
Незаступая межу сусіднього району
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05.07.2022 19:39 Відповісти
В планах створення угруповань "Бах", "Бетховен", "Гайдн", "Гріг"...
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05.07.2022 19:49 Відповісти
Якесь дежавю
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05.07.2022 20:51 Відповісти
От і добре. Мож назад починати "велике крадівнитство".
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06.07.2022 08:18 Відповісти
 
 