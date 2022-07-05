Міноборони не фіксує поблизу кордонів додаткових наступальних угруповань військ РФ

Ні в Білорусі, ні в Брянській та Курській областях Росії не спостерігається формування додаткових наступальних угруповань.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформуючи про оперативну ситуацію вздовж кордонів України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він поінформував, що ворог і надалі утримує у Брянській та Курській областях Росії до трьох БТГр зі складу першої танкової армії, 20-ї армії західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ. Метою таких дій противника є демонстрація наявності своїх підрозділів у безпосередній близькості до російсько-українського кордону та відтягування українських військ.

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Відповідаючи на питання, чи спостерігається формування Росією нових ударних угруповань, Мотузяник повідомив: "Головне управління розвідки Міністерства оборони України, а також інші розвідувальні органи нашої держави постійно спостерігають за ситуацією і моніторять усі дії, які відбуваються в тому числі на наших кордонах. Станом на сьогодні, ми не фіксуємо створення додаткових наступальних угруповань на інших напрямках. Загальна тактика РФ зараз відома нам – вони зосередились на Луганщині, на Донеччині, на решті напрямків вони тримають свої підрозділи, здійснюють обстріли, намагаються скувати наші війська і не допустити туди, де найгарячіше. Те ж саме стосується території республіки білорусь, а також на кордоні на Сіверському напрямку, на Слобожанщині. росіяни тримають там три БТГр, але додаткових формувань наступальних наразі вони не формують. Ми цього не спостерігаємо".

Однак, на думку речника, Збройні сили України не повинні розслаблятись і повинні постійно бути в стані повної бойової готовності на всіх напрямках уздовж усієї лінії фронту.

Він нагадав, що противник не припиняє обстрілювати українські території , застосовуючи артилерію і міномети. Зокрема, такі обстріли зафіксовано у прикордонних районах Сумської області (Василівське, Білопілля, Атинське і Шалигине), а також в районах населених пунктів Мхи і Залізний Міст (Чернігівська область).

Ворог продовжує нарощувати систему інженерно-фортифікаційних укріплень оборонних позицій у районі Подивотья, Брянська область, що за 5 км від державного кордону України.