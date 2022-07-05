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Нафтогазу варто надати пріоритет українському газу за гривню перед імпортом за валюту, – гендиректор ДТЕК

газ,нафтогаз,скважина,месторожение

Україна мала б підтримувати вітчизняних газовидобувників та пріоритетно купляти український газ. Це дозволить внутрішнім виробникам отримати кошти для інвестицій у видобуток газу в країні.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв'ю Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей газ потрібен країні, а внутрішнім виробникам потрібні кошти для інвестицій. Ми пропонуємо купити його за ринковими цінами, які все одно будуть нижчими за ціни на імпортний газ", - сказав він.

Тімченко підкреслив, що з грошей, витрачених на купівлю українського газу 30% повернеться в бюджет у вигляді ренти, а ще 10% – у вигляді інших податків.

Як повідомлялося, Вітренко заявляв, що виходячи з урядового завдання накопичити до ОЗП 19 млрд куб. м газу, імпортувати доведеться приблизно 6 млрд куб. м, для чого "Нафтогазу" знадобиться до $8 млрд.

Нагадаємо, на тлі масових страйків у Норвегії ціни на газ у Європі наблизилися до позначки $1800 за кубометр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова збільшити експорт електроенергії в ЄС, - глава ДТЕК Тімченко

Автор: 

газ (10403) Нафтогаз (4405) ДТЕК (1981) Тімченко (46)


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Топ коментарі
+9
Нафтогаз ще нещодавно був у прибутку...Гройсман все вірно робив...
Сьогодні нафтогаз у дупі..
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05.07.2022 20:23
+6
опечатка,з ким не буває.А нащо видобувати свій газ,коли можна пиляти бабло на всяких мутних схемах з газом купованим ?
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05.07.2022 20:07
+6
Мерзоті, з мільйонами зарплатні з наших кишень, на думку не спадає перевірити розкрадання свердловин і ліцензій та повернення у державну власність, згідно Конституції
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05.07.2022 20:14
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опечатка,з ким не буває.А нащо видобувати свій газ,коли можна пиляти бабло на всяких мутних схемах з газом купованим ?
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05.07.2022 20:07 Відповісти
все дырки с газом в земле Украины принадлежат россиянам. наших там только денег на найти где дырку бурить
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05.07.2022 20:32 Відповісти
як би хотіли, могли би націоналізувати, зрештою русскіє випросили це і не тільки це нарешті.
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05.07.2022 21:04 Відповісти
Брехня. В Мачухах, під Полтавою, ДТЕК вже добув не один мільярд кубів газу. На Полтавщині є скважииі, які належать ще жінці Кравчука, не кажучи вже про різних Шуфричів. ДТЕК же не просто цю статтю написав. Він хоче непогано заробити на високій ціні газу.
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05.07.2022 23:37 Відповісти
$1759 за тисячу кубометрів на газовому хабі TTF (Нідерланди).
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05.07.2022 21:07 Відповісти
https://www.ueex.com.ua/exchange-quotations/ А ось біржові котування на ТОВ "Українська енергетична біржа".
На 4 липня 35193,6 грн з ПДВ або $1191 за поточним курсом 29,5. Як Вам таке? Як кажуть дивіться за руками.
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05.07.2022 21:45 Відповісти
Мерзоті, з мільйонами зарплатні з наших кишень, на думку не спадає перевірити розкрадання свердловин і ліцензій та повернення у державну власність, згідно Конституції
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05.07.2022 20:14 Відповісти
Вітренко прямий родич антиукраїнської агітаторки, колаборантки... як мінімум це підозра, щось тут не все гаразд, якщо влада його не прибирає значить треба прибирати владу, дуже далеко все зайшло.
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05.07.2022 20:19 Відповісти
Нафтогаз ще нещодавно був у прибутку...Гройсман все вірно робив...
Сьогодні нафтогаз у дупі..
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05.07.2022 20:23 Відповісти
Вже й ДТЕК прозрів. Ще мають дійти до такої ж думки маорі і ескімоси, аж тоді до цього таки додумається наш зелений уряд.
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05.07.2022 21:15 Відповісти
Ахмєтов Вам аплодує стоячи.
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05.07.2022 21:25 Відповісти
А я не впевнений у заяві Тімченка. Дуже маніпулятивна заява. По-перше він пропонує купити газ у наших виробників за ринковими цінами. Тут є маніпуляція. Ринкові ціни це які? Ті що за довгостроковими договорами чи біржові спотові? Щось мені здається що друге. А це, як кажуть в Одесі, дві великих різниці. Друге, а чому наші видобувальники газу повинні продавати нам наш газ за ринковою ціною начебто вони його десь добули та сюди привезли? На скількі мені відомо згідно Конституції України українські надра належать народу. Так, газовидобувна компанія повинна поркрити свої витрати та мати певну рентабельність. Але це робиться за результатами домовленностей з урядом. Так шо наш власний україньський газ у будь якому випадку не може коштувати стільки скільки він коштує на європейському ринку. Це повний абсурд. Дивлюся наші бариги знову дуже хочуть нас взути навіть не дивлячись на війну.
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05.07.2022 21:24 Відповісти
 
 