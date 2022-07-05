На Луганщині російські окупанти посилюють примусову мобілізацію та підготовку до "референдуму", - Міноборони
Російські загарбники збільшують примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях та формують дільничні й територіальні виборчі комісії.
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованих територіях України збільшила масштаби примусового призову військовозобов’язаних з метою комплектування частин та підрозділів двох армійських корпусів зс РФ. Пошук військовозобов’язаних здійснюють співробітники так званого міністерства державної безпеки "лнр" та місцевої "поліції". Противник продовжує підготовку до проведення "референдуму" та спроби незаконної анексії тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України. У населених пунктах окупованого регіону триває формування дільничних і територіальних виборчих комісій", - зазначив Мотузяник.
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Доведено слугою народу Олексієм Ковальовим
После сегодняшнего " указа " это **** звучит ну никак не убедительно.
ЛуганДония? Нет, "свободная" Украина.
«Есть все шансы, что война затянется и воевать пойдут если не все, то большинство мужчин, а также большая часть женщин, так как тем войскам, которые сейчас на передовой, банально нужна будет замена», - считает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук
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