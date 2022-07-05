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На Луганщині російські окупанти посилюють примусову мобілізацію та підготовку до "референдуму", - Міноборони

рф

Російські загарбники збільшують примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях та формують дільничні й територіальні виборчі комісії.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованих територіях України збільшила масштаби примусового призову військовозобов’язаних з метою комплектування частин та підрозділів двох армійських корпусів зс РФ. Пошук військовозобов’язаних здійснюють співробітники так званого міністерства державної безпеки "лнр" та місцевої "поліції". Противник продовжує підготовку до проведення "референдуму" та спроби незаконної анексії тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України. У населених пунктах окупованого регіону триває формування дільничних і територіальних виборчих комісій", - зазначив Мотузяник.

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Автор: 

Міноборони (7294) референдум (627) мобілізація (3017) Мотузяник Олександр (349) Луганська область (4869)


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Топ коментарі
+10
Тільки в ******** Україні можна бути діючим народним депутатом України і «заступником глави уряду» окупованої Херсонщини.
Доведено слугою народу Олексієм Ковальовим
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05.07.2022 20:07
+8
"збільшила масштаби примусового призову військовозобов'язаних" - на себе подивіться.
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05.07.2022 20:03
+8
Та пох что там на бамбасе у нас за пределы области без аусвайса низя
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05.07.2022 20:05
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"збільшила масштаби примусового призову військовозобов'язаних" - на себе подивіться.
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05.07.2022 20:03 Відповісти
Та пох что там на бамбасе у нас за пределы области без аусвайса низя
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05.07.2022 20:05 Відповісти
з такими дибільними законами, в нас нічим не краще, з гучними гаслами - "вільний народ, вільної країни" обмежуть права
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05.07.2022 20:07 Відповісти
з такими гаслами і воюють на боці окупанта проти України
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05.07.2022 21:37 Відповісти
Ти бачив які борови на джипах з Харкова, півдня та сходу України попереїжджали в центр та на захід? Землю свою від орків нехочуть боронити, а сидіти в барах та ресторанах ці "шкафи" дуже ********** в той час коли інші їхню землю боронять.
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05.07.2022 21:38 Відповісти
Тільки в ******** Україні можна бути діючим народним депутатом України і «заступником глави уряду» окупованої Херсонщини.
Доведено слугою народу Олексієм Ковальовим
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05.07.2022 20:07 Відповісти
Не здивуюсь, якщо він ще заробітну плату отримує.
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05.07.2022 20:10 Відповісти
Референдум туалетах до лугандії
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05.07.2022 20:10 Відповісти
боюсь,що Луганщина для нас втрачена безповоротно-швиденько рефурендум,візьмуть в своє правове поле,і все,бо далі будуть махати тактичною ЯЗ.Та і хрен з нею і дибільним народом,що її заселяє.Вони Україну не сприймають,ми їх не сприймаємо.
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05.07.2022 20:11 Відповісти
Рельеф и геограическое положение Луганщины очень сложное что бы проводить тут наступление, очень много ребят придется положить что бы вернуть свое.
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05.07.2022 22:04 Відповісти
Ну якщо мова йде "про тимчасовано окуповані території ",то до прутня той референдум.Але якщо вони зроблять той референдум,то звільнення тих територій Україною,вони розцінюватимуть як напад на линиир,й це також до прутня.Важливо як Україна бачить подальші свої дії.
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05.07.2022 20:12 Відповісти
Концлагерь путлера идет в пропасть..повторяя "подвиги" дохлого Совка...
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05.07.2022 20:27 Відповісти
Російські загарбники збільшують примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях ......

После сегодняшнего " указа " это **** звучит ну никак не убедительно.
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05.07.2022 20:34 Відповісти
Мужиков отлавливают в супермаркетах, на рынках, просто на улице, вручают повестки.
ЛуганДония? Нет, "свободная" Украина.
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05.07.2022 20:59 Відповісти
неужели ві не понимаете, на рф не кто нападать не будет, как только реферемдум так сразу єти теретории для нас закріті
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05.07.2022 21:19 Відповісти
Ось нам надобраніч.

«Есть все шансы, что война затянется и воевать пойдут если не все, то большинство мужчин, а также большая часть женщин, так как тем войскам, которые сейчас на передовой, банально нужна будет замена», - считает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук
По его мнению, если война затянется, то через фронт пройдут миллионы.
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05.07.2022 21:45 Відповісти
Хз что там в лнр но на территории Луганщины которая была до 24.02 нет не какой мобилизации.
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05.07.2022 21:56 Відповісти
 
 