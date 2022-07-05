Фонд "Коло" та канал "Прямий" проведуть благодійну лотерею "Мобільна евакуація поранених"
Канал ПРЯМИЙ і Благодійний фонд "КОЛО" оголосили про проведення благодійної лотереї "МОБІЛЬНА ЕВАКУАЦІЯ ПОРАНЕНИХ", щоб зібрати кошти для евакуації поранених.
Про це йдеться у повідомленні на сайті лотереї, передає Цензор.НЕТ
"Вивезти пораненого з "нуля" ‒ лотерея.
Врятувати та зберегти його життя ‒ лотерея.
Вціліти у містах під постійними хаотичними та непрогнозованими обстрілами ‒ також лотерея.
Ми прагнемо збільшити шанси на отримання своєчасної допомоги для наших героїв. Долучайтесь до безпрограшної лотереї, де Джекпот ‒ то врятовані життя!
Мета благодійної лотереї ‒ зібрати кошти для мобільної евакуації поранених.
Щобудня з 7 по 19 липня у прямому ефірі о 13:55 рандомним способом відбуватимуться розіграші призів серед тих, хто зробив благодійний внесок на підтримку проєкту "МОБІЛЬНА ЕВАКУАЦІЯ ПОРАНЕНИХ". Супер-приз – гітару Фоми, лідера гурту "Мандри" ‒ буде розіграно 19 липня.
Щоб збільшити свої шанси на призи і збільшити свою участь в допомозі, кожен може надсилати благодійний внесок від 201 гривні стільки разів, скільки йому дозволяє сьогоднішнє матеріальне становище. Усі внески беруть участь в усіх розіграшах.
Виграш будь-якого призу не виключає щасливця із подальших розіграшів. А тим більше з боротьби за Супер-приз.
Лотерея є благодійною, усі зібрані кошти будуть використані для допомоги в евакуації поранених.
"Призовий фонд":
Супер-приз – гітара Фоми, лідера гурту "Мандри"
футболка "Рускій корабль іді на х.й"
блок марок "Рускій корабль – ВСЬО"
добірка книжок Доржа Бату із автографом
фірмові окуляри від гурту OT VINTA
унікальна ручка, вирізьблена із дуба, якому 2800 років
книжки від видавництв ФОЛІО, "Зелений пес", "Абабагаламага", ArtHuss
Умови участі:
- просканувати QR-код або перейти за посиланням https://secure.wayforpay.com/payment/sf638d387cef8
- здійснити благодійний внесок від 201 гривні або 7 євро чи доларів
- ви автоматично стаєте учасником усіх розіграшів
Підтримуймо і допомагаймо рятувати наших героїв!" - розповіли організатори благодійної лотереї.
Будь ласка, зачекайте...
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Були раніше і є зараз волонтерські організації, які цим займаються.
Складно все охопити.
А є і суб'єктивні. Влада більше заклопотана власними рейтингами та піар-компаніями, а не реальними проблемами.
Велика війна не змінила цю владу.
https://www.facebook.com/kolofund
Почнемо вiдбудовувати Украiну вже сьогодня!
А в реальному житті, волонтери збирають кошти на саме необхідне починаючи від продуктів і лікарств закінчуючи засобами індивідуального захисту військового, тепловізори, коптери, оптика. Притула навіть зібрав на байрактари. Бізнесмени проводять закупки на мільярди. І це відбувається з першого дня війни і триває далі.
А що влада, та пох.... Відосики знімає, лапшу вішає і тільки гроші вимагає від Заходу . Так закатуючи в асфальт і кишені бюджетні гроші наекономили підераси на армії, що тепер вся Україна змушена піклуватися про наших захисників.