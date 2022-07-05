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Новини Допомога пораненим
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Фонд "Коло" та канал "Прямий" проведуть благодійну лотерею "Мобільна евакуація поранених"

поранення,евакуація,поранені,поранених

Канал ПРЯМИЙ і Благодійний фонд "КОЛО" оголосили про проведення благодійної лотереї "МОБІЛЬНА ЕВАКУАЦІЯ ПОРАНЕНИХ", щоб зібрати кошти для евакуації поранених.

Про це йдеться у повідомленні на сайті лотереї, передає Цензор.НЕТ

"Вивезти пораненого з "нуля" ‒ лотерея.

Врятувати та зберегти його життя ‒ лотерея.

Вціліти у містах під постійними хаотичними та непрогнозованими обстрілами ‒ також лотерея.

Ми прагнемо збільшити шанси на отримання своєчасної допомоги для наших героїв. Долучайтесь до безпрограшної лотереї, де Джекпот ‒ то врятовані життя!

Мета благодійної лотереї ‒ зібрати кошти для мобільної евакуації поранених.

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Щобудня з 7 по 19 липня у прямому ефірі о 13:55 рандомним способом відбуватимуться розіграші призів серед тих, хто зробив благодійний внесок на підтримку проєкту "МОБІЛЬНА ЕВАКУАЦІЯ ПОРАНЕНИХ". Супер-приз – гітару Фоми, лідера гурту "Мандри" ‒ буде розіграно 19 липня.

Щоб збільшити свої шанси на призи і збільшити свою участь в допомозі, кожен може надсилати благодійний внесок від 201 гривні стільки разів, скільки йому дозволяє сьогоднішнє матеріальне становище. Усі внески беруть участь в усіх розіграшах.
Виграш будь-якого призу не виключає щасливця із подальших розіграшів. А тим більше з боротьби за Супер-приз.

Лотерея є благодійною, усі зібрані кошти будуть використані для допомоги в евакуації поранених.

"Призовий фонд":

Супер-приз – гітара Фоми, лідера гурту "Мандри"
футболка "Рускій корабль іді на х.й"
блок марок "Рускій корабль – ВСЬО"
добірка книжок Доржа Бату із автографом
фірмові окуляри від гурту OT VINTA
унікальна ручка, вирізьблена із дуба, якому 2800 років
книжки від видавництв ФОЛІО, "Зелений пес", "Абабагаламага", ArtHuss

Умови участі:

- просканувати QR-код або перейти за посиланням https://secure.wayforpay.com/payment/sf638d387cef8 
- здійснити благодійний внесок від 201 гривні або 7 євро чи доларів
- ви автоматично стаєте учасником усіх розіграшів

Підтримуймо і допомагаймо рятувати наших героїв!" - розповіли організатори благодійної лотереї.

Автор: 

благодійність (567) допомога (8280) поранення (2793) евакуація (2300) волонтери (1327) Прямий канал (65)


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Топ коментарі
+7
Влада зелених покидьків в час війни собі ні в чому не відмовляє, тобто, зарплати і надбавки збережені, шляються безперешкодно по ЄС, ганяють собі автомобілі, розкрадають гуманітарки.
А в реальному житті, волонтери збирають кошти на саме необхідне починаючи від продуктів і лікарств закінчуючи засобами індивідуального захисту військового, тепловізори, коптери, оптика. Притула навіть зібрав на байрактари. Бізнесмени проводять закупки на мільярди. І це відбувається з першого дня війни і триває далі.
А що влада, та пох.... Відосики знімає, лапшу вішає і тільки гроші вимагає від Заходу . Так закатуючи в асфальт і кишені бюджетні гроші наекономили підераси на армії, що тепер вся Україна змушена піклуватися про наших захисників.
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05.07.2022 21:06
+7
Якщо ви думаєте, що евакуацією поранених займається виключно держава, то ви помиляєтесь.
Були раніше і є зараз волонтерські організації, які цим займаються.
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05.07.2022 21:14
+7
Може. З одного боку є об'єктивні причини, лінія фронту розтягнута на тисячі км.
Складно все охопити.
А є і суб'єктивні. Влада більше заклопотана власними рейтингами та піар-компаніями, а не реальними проблемами.
Велика війна не змінила цю владу.
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05.07.2022 22:18
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Якщо ви думаєте, що евакуацією поранених займається виключно держава, то ви помиляєтесь.
Були раніше і є зараз волонтерські організації, які цим займаються.
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05.07.2022 21:14 Відповісти
jak tak ? kak takoe mozhe bitj ?
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05.07.2022 21:51 Відповісти
Може. З одного боку є об'єктивні причини, лінія фронту розтягнута на тисячі км.
Складно все охопити.
А є і суб'єктивні. Влада більше заклопотана власними рейтингами та піар-компаніями, а не реальними проблемами.
Велика війна не змінила цю владу.
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05.07.2022 22:18 Відповісти
Сторінка благодійного фонду "Коло"

https://www.facebook.com/kolofund
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05.07.2022 21:16 Відповісти
в мене вже нема грошей. шукаю роботу. перед початком війни - так, переведено було скільки могли. потім приватбанк забрав все, що було на бонусних. більше - нема.
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05.07.2022 20:23 Відповісти
с начала войны сижу дома. занимаюсь "еврейскими" ремонтами. извините денег нету
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05.07.2022 20:30 Відповісти
Будь ласочка, а що таке ''еврейський'' ремонт
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05.07.2022 21:49 Відповісти
Канал "Прямой" и Благотворительный фонд "Коло" объявили о проведении благотворительной лотереи "Мобильная эвакуация раненых", чтобы собрать средства для эвакуации раненых.

Почнемо вiдбудовувати Украiну вже сьогодня!
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05.07.2022 20:41 Відповісти
Влада зелених покидьків в час війни собі ні в чому не відмовляє, тобто, зарплати і надбавки збережені, шляються безперешкодно по ЄС, ганяють собі автомобілі, розкрадають гуманітарки.
А в реальному житті, волонтери збирають кошти на саме необхідне починаючи від продуктів і лікарств закінчуючи засобами індивідуального захисту військового, тепловізори, коптери, оптика. Притула навіть зібрав на байрактари. Бізнесмени проводять закупки на мільярди. І це відбувається з першого дня війни і триває далі.
А що влада, та пох.... Відосики знімає, лапшу вішає і тільки гроші вимагає від Заходу . Так закатуючи в асфальт і кишені бюджетні гроші наекономили підераси на армії, що тепер вся Україна змушена піклуватися про наших захисників.
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05.07.2022 21:06 Відповісти
Кошти перерахували ! Головне , що куплять автівки для евакуації поранених .
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06.07.2022 00:17 Відповісти
 
 