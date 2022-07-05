МЗС просить виключити РФ з усіх міжнародних космічних програм за прапор "ЛНР" на МКС: "Своє варварство Росія експортує навіть у космос"

У Міністерстві закордонних справ закликали виключити Росію з усіх міжнародних космічних програм за демонстрацію російськими космонавтами "прапора" так званої "ЛНР" на Міжнародній космічній станції.

Про це заявив у Твітері речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Російські космонавти демонструють на МКС прапор, під яким російські війська вбивають жінок і дітей на Донбасі та перетворюють на попіл цілі українські міста. росія експортує своє варварство навіть у космос – зону миру. Її потрібно виключити з усіх міжнародних космічних програм", - написав Ніколенко.

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