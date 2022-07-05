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МЗС просить виключити РФ з усіх міжнародних космічних програм за прапор "ЛНР" на МКС: "Своє варварство Росія експортує навіть у космос"
У Міністерстві закордонних справ закликали виключити Росію з усіх міжнародних космічних програм за демонстрацію російськими космонавтами "прапора" так званої "ЛНР" на Міжнародній космічній станції.
Про це заявив у Твітері речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.
"Російські космонавти демонструють на МКС прапор, під яким російські війська вбивають жінок і дітей на Донбасі та перетворюють на попіл цілі українські міста. росія експортує своє варварство навіть у космос – зону миру. Її потрібно виключити з усіх міжнародних космічних програм", - написав Ніколенко.
Топ коментарі
+42 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар05.07.2022 21:06
+26 Ned Stark
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+20 Иллария Соняшникова
показати весь коментар05.07.2022 21:06
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Жопа в окне. Таинственный голландский перфоманс XVIII-го века.
Что за хрень там происходит? При торжественном скоплении народа, под фанфары, в окне-иллюминаторе являеться чья-то задница (флаг ЛыНыДыРы). Ещё двое в чёрном какие-то странные внизу сидят. Нигде не нашёл описания картины, или хоть кагого-нибудь объяснения подобной веселухи (может традиция такая в Голландии?). В любом случае, легализация лёгких наркотиков там, напрашивалась явно давно.
«Введенный в заблуждение»:
посол негодяев появляется в окне таверны t'Bokki в Харлеммерхауте (шутка, устроенная Якобом Кампо Вейерманом и соратниками).
Группа людей наблюдает, как в окне гостиницы торчит раскрашенная задница мужчины, окруженного двумя трубачами с раскрашенными черными лицами. Перед гостиницей сидят одетые в черное мужчины и женщины с библиями в руках.
Вики
ведь знает что в любой момент эти дыныры просто себе "присоединят"
зачем этот цирк с флагами, выпрашиванием признание и прочее...