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МЗС просить виключити РФ з усіх міжнародних космічних програм за прапор "ЛНР" на МКС: "Своє варварство Росія експортує навіть у космос"

мкс,рф,лнр

У Міністерстві закордонних справ закликали виключити Росію з усіх міжнародних космічних програм за демонстрацію російськими космонавтами "прапора" так званої "ЛНР" на Міжнародній космічній станції.

Про це заявив у Твітері речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Російські космонавти демонструють на МКС прапор, під яким російські війська вбивають жінок і дітей на Донбасі та перетворюють на попіл цілі українські міста. росія експортує своє варварство навіть у космос – зону миру. Її потрібно виключити з усіх міжнародних космічних програм", - написав Ніколенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німецький астронавт розповів, як війну в Україні видно з космосу: Однієї ночі побачив блискавку і зрозумів, що це були ракети

Автор: 

космос (860) МЗС (4106) росія (64871) санкції (11750) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+42
Кацапські свині навіть у космосі насрали...
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05.07.2022 21:06
+26
Хай американці просто закриють їх у їхньому модулі... Коли в москалів знову зламається параша, то буде весело!
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05.07.2022 21:10
+20
Що тут скажеш - усі кацапи на голову Yобнуті.
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05.07.2022 21:06
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А американський спалити на МКС слабо,кацапи?
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05.07.2022 21:05 Відповісти
Це правильно МЗС.
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05.07.2022 21:06 Відповісти
Кацапські свині навіть у космосі насрали...
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05.07.2022 21:06 Відповісти
пригадалось:

Жопа в окне. Таинственный голландский перфоманс XVIII-го века.

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05.07.2022 22:05 Відповісти
Художник Дирк Даленс 3-й

Что за хрень там происходит? При торжественном скоплении народа, под фанфары, в окне-иллюминаторе являеться чья-то задница (флаг ЛыНыДыРы). Ещё двое в чёрном какие-то странные внизу сидят. Нигде не нашёл описания картины, или хоть кагого-нибудь объяснения подобной веселухи (может традиция такая в Голландии?). В любом случае, легализация лёгких наркотиков там, напрашивалась явно давно.
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05.07.2022 22:07 Відповісти
знову кацапи влаштували "паралельний імпорт" (тобто скомуниздили), тепер перформансу у голандців 18 ст.

«Введенный в заблуждение»:
посол негодяев появляется в окне таверны t'Bokki в Харлеммерхауте (шутка, устроенная Якобом Кампо Вейерманом и соратниками).
Группа людей наблюдает, как в окне гостиницы торчит раскрашенная задница мужчины, окруженного двумя трубачами с раскрашенными черными лицами. Перед гостиницей сидят одетые в черное мужчины и женщины с библиями в руках.
Вики
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05.07.2022 22:20 Відповісти
Нагадалося:
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06.07.2022 01:01 Відповісти
Що тут скажеш - усі кацапи на голову Yобнуті.
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05.07.2022 21:06 Відповісти
ta zakroite ih v ihnem trestnutom module i otsojedenite ot stanciji - pustj kruzhat tam vechno
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05.07.2022 21:06 Відповісти
Хай американці просто закриють їх у їхньому модулі... Коли в москалів знову зламається параша, то буде весело!
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05.07.2022 21:10 Відповісти
весело буде коли їх відстикувати від МКС.
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05.07.2022 21:23 Відповісти
"лнр" у космосі - круто! Зустрінете, там, північно-корейського космонавта- передавайте привіт... дебіли.,
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05.07.2022 21:13 Відповісти
Та збити їх до біса, але розумію, що це тільки мрія!
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05.07.2022 21:14 Відповісти
підримую, хай на батуті скачуть з ціею ганч іркою
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05.07.2022 21:18 Відповісти
Супер нація! Навіть космонавти - і ті дебіли )))
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05.07.2022 21:18 Відповісти
Як тобі такоє, Ілон Маск?
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05.07.2022 21:21 Відповісти
рашка не устала этот цирк вести?
ведь знает что в любой момент эти дыныры просто себе "присоединят"
зачем этот цирк с флагами, выпрашиванием признание и прочее...
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05.07.2022 21:22 Відповісти
prisaedenjat kuda ? ce Ukraina
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05.07.2022 21:26 Відповісти
ці хромосоми вже і космосі нагадили.
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05.07.2022 21:24 Відповісти
Що собі дозволяє МЗС, вони що проти політики шановної людини, яка колись сказала "да какая разница какое имя носит улица...", що означає, що яка різниця який прапор на МКС, "лиш би луна светила". Так 73%?
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05.07.2022 21:28 Відповісти
Дурість космічного масштабу!!!
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05.07.2022 21:30 Відповісти
Жёсткой посадки вам, твари!
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05.07.2022 21:33 Відповісти
a zachem ? nenado ih obratno.
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05.07.2022 21:47 Відповісти
Скільки часу пройшло з моменту запуску собаки у космос, а москалі все продовжують туди свинособак відправляти 😉
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05.07.2022 21:43 Відповісти
Нагадався давній трохи злий жарт: москалі спочатку відправили в Космос собаку, а українці - москаля. (Йдеться про українця С.П. Корольова).
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06.07.2022 01:04 Відповісти
Свинособаки !!!! Треба їм пики начистити !!!!
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05.07.2022 22:20 Відповісти
Та там і космонавти з вивихом мізків.💩.Печать множиться,дурачків більшає.
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05.07.2022 22:32 Відповісти
Ну то давно треба їх відстрелить від мкс у відкритий космос...Ясно, що расія з космосу фотографує українські об"єкти і скеровує ракети на них. Власне, станція " Союз " -це спочатку сконструйована станція "Алмаз", що була суто військовокосмічним проектом
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05.07.2022 22:41 Відповісти
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05.07.2022 22:56 Відповісти
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05.07.2022 23:06 Відповісти
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05.07.2022 23:07 Відповісти
Кацапстанские уроды в космосе!Аххаха!Когда на земле у них леса горят под Москвой,эти скоты хвастаются на весь мир, что они в космос летают, просерая миллиарды!
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06.07.2022 00:45 Відповісти
"Вялічіє" замість добробуту. Якби ще з орбіти показали пачку масла, банку ікри і французський багет, то сєпаратісти заодно й "перекусили б по-кацапському - "вприглядку"".
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06.07.2022 01:06 Відповісти
дебилы ..
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06.07.2022 02:22 Відповісти
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06.07.2022 07:57 Відповісти
Московія видає паспорти РФ, Криму, лднр, Абхазії, Осетії, пмнр усім бажаючим, вже починається хаос. Потрібно заборонити визнавати паспорти РФ та цієї мутні що вони колотять.
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06.07.2022 11:16 Відповісти
 
 