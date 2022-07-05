Зеленський про дозволи на виїзд: Є нерозуміння та обурення - доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ доповісти всі деталі. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський попросив Генеральний штаб ЗСУ не ухвалювати без участі президента рішень, подібних до запровадження дозволів на виїзд для військовозобов'язаних.

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в суспільстві виникло багато суперечок щодо рішення Генштабу ЗСУ щодо отримання певних дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів.

Я бачу, що є різні оцінки такого рішення, є нерозуміння та обурення.

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Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі стосовно рішення про затвердження Порядку отримання дозволів. Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень", - зазначив президент.