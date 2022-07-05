Зеленський про дозволи на виїзд: Є нерозуміння та обурення - доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ доповісти всі деталі. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський попросив Генеральний штаб ЗСУ не ухвалювати без участі президента рішень, подібних до запровадження дозволів на виїзд для військовозобов'язаних.
Про це Зеленський повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в суспільстві виникло багато суперечок щодо рішення Генштабу ЗСУ щодо отримання певних дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів.
Я бачу, що є різні оцінки такого рішення, є нерозуміння та обурення.
Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі стосовно рішення про затвердження Порядку отримання дозволів. Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень", - зазначив президент.
Будь ласка, зачекайте...
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Зеленський, до чого все це шоу "отцА нації" для ідіотів-глядачів ******** новин?..
усі твої комплекси нікуди не поділися і вже не подінуться..
один термін президентства, як і обіцяв, якщо ти не балаболка..
допрацюй свій термін, як Українець, може це у суді зарахується (звичайно не продажному, Печерному)..(((
"Укрзализныця не получала от Минобороны и Генштаба указаний препятствовать военнообязанным мужчинам, перемещающимся по стране без разрешения от военкомата.
Так что бросаться сдавать билеты не нужно», - сообщил член правления УЗ Александр Перцовский.
А слабо ПРОЧИТАТЬ Закон "про военный стан"?---Там ЭТО НАПИСАНО!
А не Залужный придумал.
Петиция про свободу украинцам!
Так что закрой хавальник и иди воюй за фюрера, зелебот. Чем раньше пойдешь, тем быстрее люди поразъедутся, и будет тебе счастье с любимым автократом в стране, населённой лишь одними зелеботами. Все как ты любишь. "чого ще тут сидиш? їдь воюй, там таких як ти не вистачає".
Ген штаб НІЧОГО НЕ УХВАЛЮВАВ, усе згідно Конституції України та Закону про війсковий стан!
P. S. Яке воно тупе.... а що з тими що його за розумного вважають... взагалі пздц.
Виконання норм цього Порядку у тому вигляді, який ми вчора побачили, створило би купу перешкод для бізнесу, для задоволення особистих потреб українців, загальмувало би економіку у воєнний час, створило би багато проблем для волонтерської, гуманітарної діяльності. Це все очевидно, але побачимо, що сьогодні ОП з цим усім "навирішує"...
Шутка ли дело, зеленский приказывает самому Залужному! Знай, моська, свое место, ату их!
"Військовослужбовці, що увільнені від роботи, втратять гарантію на отримання середнього заробітку на час призову на військову службу.
5 липня, відповідний законопроєкт вже ухвалено та направлено на підпис президенту.
Йдеться про документ №7251 "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин".
Він передбачає насамперед скасування виплати військовослужбовцям середнього заробітку, відповідно до частини 3 статті 119 Кодексу законів про працю України.
Це стосується строковиків, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, резервістів та тих, хто уклав контракт на проходження військової служби та працював на підприємствах, установах, організаціях тощо незалежно від підпорядкування та форми власності на час призову."
Но, в связи с отсутствием мозгов, как всегда, палится. В 2002 году оно еще не могло таких решений принимать "надалі не ухвалювати без мене".
Только хороший актер должен был выдержать паузу. Хотя бы до завтра. Но, видно сильно невтерпеж.
А что купила целая толпа слуг хоть на копейку?
При Порохе разрабатывались Стугны, Нептуны , Богданы.
А этот только с протянутой рукой по всему миру -подайте
Професійна армія повинная захищати міста - така думка у твою голову не заповзала?
А забороною чоловікам пересування між областями можна досягти тільки додаткового обвала економіки!
Царь хороший, бояре плохие… ￼
Карл Волох:
Читали, як батько нації Боневтік захистив свій народ від підступних і нерозумних Головнокомандувача з міністром?
Ну що ж, поздоровляю: кампанія з дискредитації Залужного почалася. Знаєте, при абсолютній, еталонній бездарності в усіх питаннях державотворення ця зелена публіка в інтригах і підставах рівних не має…
*** Читаю останні заяви Буданова і вчергове ловлю себе на відчутті нереальності картини.
Це не інтерв'ю військового, тим паче, розвідника, а піар політика середнього ґатунку. Не має права керівник військової розвідки (ті люди, зазвичай, стримані й малопублічні) давати оцінки й прогнози «арестович-стайл».
Це компрометує самий принцип діяльності спецслужб. Тим паче, не має він права підміняти Головнокомандуючого.
Я давно вже впевнений, що він готується до політичної кар'єри і заробляє собі наразі електоральні бали. Якщо тут і є якась інтрига, то в питанні, з якою метою. Найпростіше пояснення: розуміє, що за провал підготовки до війни доведеться (принаймні, шанс високий) нести відповідальність. А вона чимала.
Другий - що це гра більш високого рівня. В зелених не може не обговорюватися думка, що найбільші шанси на політичне лідерство в наступних перегонах матиме генерал. Ось і готують запасного кандидата на противагу незалежному й екстрапопулярному Залужному.
П.С. Зеленського слід було б піддати остракізму вже за те, як він спотворив усі державні інституції
Все обсудили запрет выезда из городов? Отлично! Тогда и я скажу пару слов на эту тему. Начнём с того, что это не инициатива Залужного, а... норма закона от 1992 года. Просто о ней раньше никто не вспоминал, но норма есть. Это абсолютно дурацкая норма, которая противоречит отмене прописки. И по хорошему ВР должна была бы навести порядок в этом вопросе, но... У нас же шоу превыше любой рациональности и пользы. А от этой истории пахнет не только шоу, но и классической информатакой. Сейчас объясню, как это работает.
1. Вчера вся новостная лента была в теме Лисичанска и были атаки в сторону военного руководства Украины.
2. Одновременно с этим в СМИ разгоняется информация, что нардеп "Слуги народа" Георгий Мазурашу регистрирует законопроект (который конечно же никто не примет) позволяющий избегать мобилизации и выезжать из Украины более широкому кругу мужчин, чем сегодня разрешено.
3. Затем депутат "Слуги народа" Александр Федиенко опубликовал письмо главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, можно ли военнобязанным покидать место жительства без разрешения военкоматов. И акцент делается на том, что "Сегодня (именно) Залужный ПРОСИТ не выпускать мужчин из мест проживания без разрешения военкомата". Не норма закона, а хотелка Залужного, получается.
Осталось появится какому-то условному Ермаку на белом Арестовиче с заявлением, что ОП это не поддерживает и надо бы эту норму отменить и быстрым голосованием отменят. А появляться будет он не сразу. Через некоторое время. Потому народ должен дозреть и встретить овациями этого радетеля интересов народных. В итоге, Залужный будет выглядеть, как бяка, а "слуги", как пусечки. И это поможет кое-кому чуток снизить популярность Главкома. Потому что эта стабильная популярность раздражает многих в ОП и в ВР. Интересно, как теперь будут реагировать те, кто настойчиво дал указание Залужному озвучить эту норму закона? И кто обратил внимание Залужного на эту норму?Что-то мне подсказывает, что он военный, а не скурпулезный знаток законов и сам эту норму закона не нашёл бы.
И ещё одно. Мазурашу и Федиенко являются соавторами закона, который подала Безуглая о безнаказанном праве расстреливать солдат. Да, на манеже все те же. Не удивляет, что именно они используются для реализации этой информационной атаки? Это сладкое трио часто используют тогда, когда все остальные брезгуют делать. А в воздухе уже просто воняет тем, что некоторые живут выборами. Война ещё не закончилась. Перестаньте играть в эти грязные игры. Потому что плохо закончится. Для всех! Политики критикуют потому, что думают о выборах. О социальном бунте. А выборов в случае поражения не будет. Вот о чем должны думать политики. Подобные истории не меня одного сильно демотивируют. Потому очень тяжело каждый день рисковать своей жизнью, пока в Киеве устраивают политические игрища. Это ещё и злит. Не злите. Не надо.
#СолдатБереза
Ви думаєте, народ забуде про "********", шашлички в травні і про то як зебіли викосили руками орків цивільне населення купи міст щоб не розводить паніку?
Єдиний вихід для зелених гнид щоб залишитися при владі наразі - здати країну ***** і отримати ярлик на царювання в новорасійскай губєрнії. Але якось так це зробити, щоб і західні партнери не перекрили канал постачання бабліща. Звідси і всі ці манси. А західні партнери все розуміють, тому й не поспішають ані вписуватися за країну, ані давати багато ********* озброєння...
"...норма есть. Это абсолютно дурацкая норма но... У нас же шоу превыше любой рациональности и пользы"
Так у нас през шоумен и вокруг него не профессоналы, а подоляки-аристовичи-арахамии. Чему удивляться?
Им надо пиариться. Ну не на фронт же им идти?
Пусть там гибнут другие, а героями они назначат себя.
У них совести на это хватит.
Да им надо молчать в тряпочку и молиться на таких как Залужный, который вынужден выгребать все то, что они натворили и сколько людей из-за этого погибли.
а наразі боневтік весь в білому і пухнастий!
Насправді такими справами повинен займатися Міністр оборони ,
Резніков !!