Росія веде кампанію з дезінформації щодо хімічної зброї в України, - заява 52 делегацій ОЗХЗ

52 делегації країн-членів Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) опублікували спільну заяву, в якій різко засудили дезінформацію Росії про нібито можливе застосування хімічної зброї Україною.

Заява опублікована в офіційному Twitter британської делегації в ОЗХЗ від імені 52 делегацій (загалом в ОЗХЗ представлено 193 країни), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Ми обурені тим, що Росія веде кампанію з дезінформації та неодноразово робила необґрунтовані заяви, що Україна застосовує чи готується застосувати хімічну зброю", – сказано у заяві.

У тексті наголошено, що "неприйнятно висувати подібні звинувачення щодо України, яка досконало дотримується своїх зобов'язань у межах Конвенції про заборону хімічної зброї".

Автори заяви також побоюються, що "звинувачення можуть передувати застосуванню хімічної зброї саме тими, хто їх озвучує".

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