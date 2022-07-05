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Новини Війна
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Росія веде кампанію з дезінформації щодо хімічної зброї в України, - заява 52 делегацій ОЗХЗ

хімічна

52 делегації країн-членів Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) опублікували спільну заяву, в якій різко засудили дезінформацію Росії про нібито можливе застосування хімічної зброї Україною.

Заява опублікована в офіційному Twitter британської делегації в ОЗХЗ від імені 52 делегацій (загалом в ОЗХЗ представлено 193 країни), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Ми обурені тим, що Росія веде кампанію з дезінформації та неодноразово робила необґрунтовані заяви, що Україна застосовує чи готується застосувати хімічну зброю", – сказано у заяві.

У тексті наголошено, що "неприйнятно висувати подібні звинувачення щодо України, яка досконало дотримується своїх зобов'язань у межах Конвенції про заборону хімічної зброї".

Автори заяви також побоюються, що "звинувачення можуть передувати застосуванню хімічної зброї саме тими, хто їх озвучує".

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Автор: 

дезінформація (340) росія (64871) хімічна зброя (345) ОЗХЗ (28)


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А.И.Солженицын: «Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни
собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные.
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05.07.2022 22:05 Відповісти
Варто прочитати "Один день Івана Денисовича", щоб зрозуміти, що Солженіцин в своїй творчості, фактично виправдовує систему.
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05.07.2022 22:09 Відповісти
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05.07.2022 22:14 Відповісти
неожиданно(с)

они вдруг вспомнили тут про гражданеское население
когда там на складах хорошо бабахало
(думаю в дома прилетало многим)

"украина убивает детей"

а когда ты тварь помет соловьиный радуешся шизофреничным "докладам" конашенкова
о 100500 тысячном уничтоженном батальоне азов, ты че думал все дураки и ничего не знают
(я конечно думал что рашка также врать будет
но я не думал что они даже еще наглее врать будут
когда все все на телефон снимают
и не только телефон)

достаточно пару цифр сопоставить
и совсем уж наглое вранье про уничтоженное пво, самолеты все рушится
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05.07.2022 22:14 Відповісти
Коли вже зупинять цей рашкин горщик з безкінечною інформаційною кашею-брехнею? Вже не одне століття цей горщик все варить і варить, а брехні з нього все розлазяться і розлазяться світом! Терпець уривається...
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05.07.2022 22:19 Відповісти
Кацапня есть самыми брехливыми и подлыми существами на Земле.
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05.07.2022 22:32 Відповісти
то фишка новая от союзников...
заявы вместо новой торбы санкций...
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05.07.2022 22:33 Відповісти
Тю...в нас ще є генетичномодифіковані гусаки-камікадзе..як це ще до росіян гебельс не доніс..про бджіл, вже навіть промовчу
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05.07.2022 22:41 Відповісти
"звинувачення можуть передувати застосуванню хімічної зброї саме тими, хто їх озвучує".
Ось це вірно сказано. Орда мордорців нічим не гребує.
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05.07.2022 23:44 Відповісти
 
 