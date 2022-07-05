Росія веде кампанію з дезінформації щодо хімічної зброї в України, - заява 52 делегацій ОЗХЗ
52 делегації країн-членів Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) опублікували спільну заяву, в якій різко засудили дезінформацію Росії про нібито можливе застосування хімічної зброї Україною.
Заява опублікована в офіційному Twitter британської делегації в ОЗХЗ від імені 52 делегацій (загалом в ОЗХЗ представлено 193 країни), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Ми обурені тим, що Росія веде кампанію з дезінформації та неодноразово робила необґрунтовані заяви, що Україна застосовує чи готується застосувати хімічну зброю", – сказано у заяві.
У тексті наголошено, що "неприйнятно висувати подібні звинувачення щодо України, яка досконало дотримується своїх зобов'язань у межах Конвенції про заборону хімічної зброї".
Автори заяви також побоюються, що "звинувачення можуть передувати застосуванню хімічної зброї саме тими, хто їх озвучує".
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собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные.
они вдруг вспомнили тут про гражданеское население
когда там на складах хорошо бабахало
(думаю в дома прилетало многим)
"украина убивает детей"
а когда ты тварь помет соловьиный радуешся шизофреничным "докладам" конашенкова
о 100500 тысячном уничтоженном батальоне азов, ты че думал все дураки и ничего не знают
(я конечно думал что рашка также врать будет
но я не думал что они даже еще наглее врать будут
когда все все на телефон снимают
и не только телефон)
достаточно пару цифр сопоставить
и совсем уж наглое вранье про уничтоженное пво, самолеты все рушится
заявы вместо новой торбы санкций...
Ось це вірно сказано. Орда мордорців нічим не гребує.