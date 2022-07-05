Збито три крилаті ракети, випущені рашистами з акваторії Чорного моря, - Повітряні Сили ЗСУ
Підрозділи ППО збили три крилаті ракети, випущені рашистами з акваторії Чорного моря.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Сьогодні, близько 20:00, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування з акваторії Чорного моря.
Підрозділами протиповітряної оборони ПвК ''Захід'' збито три ракети ворога", - йдеться у повідомленні.
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+22 mrSmith
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