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Збито три крилаті ракети, випущені рашистами з акваторії Чорного моря, - Повітряні Сили ЗСУ

ракета,ракети

Підрозділи ППО збили три крилаті ракети, випущені рашистами з акваторії Чорного моря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Сьогодні, близько 20:00, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування з акваторії Чорного моря. 

Підрозділами протиповітряної оборони ПвК ''Захід'' збито три ракети ворога", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Три прильоти ракет в Хмельницькому районі, - голова ОВА Гамалій

Автор: 

крилаті ракети (1070) ППО (3138) Чорне море (1658) Повітряні сили (2581)


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Топ коментарі
+22
Мабуть таки щось приїхало новеньке, тільки но розпаковане...
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05.07.2022 22:24
+14
та ні, просто не було інструкцій як збивати асфальтом. Дєрмак розмножив інструкції, які видав Боневтік і справа пішла. Елітним асфальтом збивають ракети, а простим з ямами - літаки.
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05.07.2022 22:40
+10
днем было видео распаковки под Днепром
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05.07.2022 22:29
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Мабуть таки щось приїхало новеньке, тільки но розпаковане...
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05.07.2022 22:24 Відповісти
наверное.....
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05.07.2022 22:27 Відповісти
днем было видео распаковки под Днепром
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05.07.2022 22:29 Відповісти
https://censor.net/ua/video_news/3352243/boyiova_robota_zenitnyh_raketnyh_viyisk_povitryanyh_syl_zsu_zbyti_rakety_nad_dniprom_video
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05.07.2022 22:31 Відповісти
та ні, просто не було інструкцій як збивати асфальтом. Дєрмак розмножив інструкції, які видав Боневтік і справа пішла. Елітним асфальтом збивають ракети, а простим з ямами - літаки.
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05.07.2022 22:40 Відповісти
Збито 3 ракети чи збито всі 3 ракети?
Не соромтесь, якщо всі!
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05.07.2022 22:27 Відповісти
В любом случае сбивать вроде стали больше. Это субъективное мнение из Днепра. Скорее всего наше ПВО опыта набралось и усиливают техникой помалу. Но русня последнее время и запускает больше ракет.
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05.07.2022 22:43 Відповісти
ні , три таки долетіли...(((
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05.07.2022 22:45 Відповісти
Отже на ніч залишилося 17? Хай би вже в вадаплавающіх орків цигарки раптом знайшлися
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05.07.2022 22:33 Відповісти
Тем временнем нафть марки Бренд упала более чем на 10 бакинских...
Резко и бістро...
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05.07.2022 22:42 Відповісти
Сегодня что-то там норвежцы намутили, что резко цена упала. Сейчас на неделе должна опуститься ниже психологической отметки в 100$ и продолжить падение
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05.07.2022 23:32 Відповісти
классная страна Норвегия имея в загашнике триллион долларов - они считают и экономят каждую копейку
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05.07.2022 23:39 Відповісти
Какие поставки вооружений пришли по лєнд лизу вам никто ее скажет чуваки...Он парьтесь...
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05.07.2022 22:46 Відповісти
Працювала система ППО «Асфальт», головний конструктор Коломойський.
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06.07.2022 06:51 Відповісти
 
 