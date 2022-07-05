Україна просить Туреччину перевірити ще три російські судна на наявність краденого зерна, - Reuters

Україна звернулася до Туреччини з проханням перевірити ще три судна, що йдуть під прапором Росії, на наявність у них вкраденого з окупованих українських територій зерна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

У розпорядження Reuters потрапив неопублікований раніше лист Офісу генерального прокурора України, датований 13 червня, де називаються три судна – "Міхаїл Нєнашев", "Матрос Позинич" і "Матрос Кошка", – які, за твердженням української сторони, у квітні-травні завантажились зерном у порту окупованого Севастополя.

Усі три судна належать дочірній компанії російської "Обєднаної суднобудівної корпорації", яка потрапила під західні санкції після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Офіс генпрокурора просить турецьку сторону отримати документальне підтвердження походження зерна на суднах. Дипломатичне джерело Туреччини повідомило Reuters, що співпраця Києва та Анкари щодо походження зерна триває.

Напередодні стало відомо, що Туреччина почала розслідування щодо походження зерна на судні Zhibek Zholy, яке напередодні прибуло в порт Карасу з окупованого російськими військами Бердянська Запорізької області.

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