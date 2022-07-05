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Новини
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Україна просить Туреччину перевірити ще три російські судна на наявність краденого зерна, - Reuters

севастополь

Україна звернулася до Туреччини з проханням перевірити ще три судна, що йдуть під прапором Росії, на наявність у них вкраденого з окупованих українських територій зерна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

У розпорядження Reuters потрапив неопублікований раніше лист Офісу генерального прокурора України, датований 13 червня, де називаються три судна – "Міхаїл Нєнашев", "Матрос Позинич" і "Матрос Кошка", – які, за твердженням української сторони, у квітні-травні завантажились зерном у порту окупованого Севастополя.

Усі три судна належать дочірній компанії російської "Обєднаної суднобудівної корпорації", яка потрапила під західні санкції після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вивозить в Туреччину крадене українське зерно, - ЗМІ

Офіс генпрокурора просить турецьку сторону отримати документальне підтвердження походження зерна на суднах. Дипломатичне джерело Туреччини повідомило Reuters, що співпраця Києва та Анкари щодо походження зерна триває.

Напередодні стало відомо, що Туреччина почала розслідування щодо походження зерна на судні Zhibek Zholy, яке напередодні прибуло в порт Карасу з окупованого російськими військами Бердянська Запорізької області.

Читайте також: Туреччина затримала російське судно із зерном з окупованого Бердянська, - посол Боднар

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зерно (3112) росія (64895) Туреччина (3488)


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До речі: "матрос кОшка", герой російсько-турецької війни є Самійлом КІшкою, українцем, мобілізованим імперією на цю війну, як і тисячі українців нині, мобілізованих імперією на війну проти України.
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05.07.2022 22:59 Відповісти
Теж хотіла це написати, що так цинічно українське збіжжя грабують під ім'ям героя-українця. Нескінченна імперська історія...
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05.07.2022 23:18 Відповісти
Турции надо разрешить арестовывать украинское зерно в своих портах
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05.07.2022 23:34 Відповісти
Турция закрывает глаза на регулярную разгрузку балкера "Финикия" в порту Искендеруна краденого херсонского зерна, которое грузится на балкер в крымском терминале Авлита. При этом в документах происхождения груза нагло указано "Крым, Россия". Балкер включает транспондер посередине моря, когда идет в Турцию, и там же его выключает, когда идет из Турции. А Чавушоглу уже месяц морозится на украинский запрос, и экмек поперёк горла не становится. Так что, это приблизительно как я позавчера арестовал колбасу в своём холодильнике - сегодня осталась только наклейка в мусорном пакете.
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06.07.2022 00:16 Відповісти
 
 