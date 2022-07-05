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Окупанти випустили 4 ракети по території Хмельницької області, одну збила ППО, - ОВА

хмельнитчина

Російські окупанти випустили чотири ракети по території Хмельницької області, одну ракету збила ППО. Одна людина поранена.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час повітряної тривоги близько 19:45 рашисти випустили чотири ракети по території нашої області. Одну ракету збили наші сили ППО, уламки впали на території Шепетівського району. Три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району", - повідомив голова ОВА.

Він уточнив, що "ціллю ударів була водонапірна башта, яка повністю забезпечує водою громаду. Внаслідок вибухів одна людина поранена. Жертв немає".

Також читайте: Три прильоти ракет в Хмельницькому районі, - голова ОВА Гамалій

Автор: 

крилаті ракети (1070) Хмельниччина (914)


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То одну то три
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05.07.2022 23:19 Відповісти
ось так тре бити росіян https://www.youtube.com/watch?v=rFwyNXd4YHw&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=4 https://www.youtube.com/watch?v=rFwyNXd4YHw&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=4

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05.07.2022 23:28 Відповісти
Наближається "маківка" літа. Спека, посуха. В пуйла намітились нові цілі - об'єкти водопостачання. Намагатиметься додати ще один важель тиску - жагу. Пару днів тому цілив в одеський водозабір, але не поцілив.
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05.07.2022 23:39 Відповісти
Там насправді була трохи інша ціль, але промовчу...напевне, так треба
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05.07.2022 23:58 Відповісти
Таки так🤔🧐😁Молчи,- за умного сойдешь
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06.07.2022 00:15 Відповісти
 
 