Окупанти випустили 4 ракети по території Хмельницької області, одну збила ППО, - ОВА
Російські окупанти випустили чотири ракети по території Хмельницької області, одну ракету збила ППО. Одна людина поранена.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні під час повітряної тривоги близько 19:45 рашисти випустили чотири ракети по території нашої області. Одну ракету збили наші сили ППО, уламки впали на території Шепетівського району. Три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району", - повідомив голова ОВА.
Він уточнив, що "ціллю ударів була водонапірна башта, яка повністю забезпечує водою громаду. Внаслідок вибухів одна людина поранена. Жертв немає".
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vadym sestritsyn
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