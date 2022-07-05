Війна не буде короткою: Росія не змінила своїх планів щодо повного знищення України, - Данілов

Війна не буде короткою, адже ворог не змінив своїх планів щодо повного знищення України.

Про це сказав секретар РНБО України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Війна не буде короткою, ворог потужний, підступний і не змінив своїх планів щодо повного знищення України", - сказав Данілов.

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За його словами, перемога – це вихід на кордони 1991 року, так вважають 90% громадян України.

"Переважна більшість росіян – це суцільний путін, це раби, які постійно зазіхають на нашу історію, наші традиції, щоб вдавати з себе європейців для решти світу", - зазначив Данілов.

За його словами, остаточної єдиної антипутінської коаліції на сьогодні ще не існує, вона тільки формується.

Фундаментальні безпекові гарантії для України – це членство в НАТО. Нині необхідно укладати двосторонні угоди про військово-технічну співпрацю з нашими партнерами для забезпечення певних гарантій стабільності у регіоні.

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Підприємства вітчизняного ОПК братимуть участь у спільних із західними партнерами проєктах з виробництва озброєння.

Він наголосив, що відродження України – це насамперед ідеологія, мають бути сформовані нові правила нашого існування. Лише від нас залежить, чи стане Україна після перемоги регіональним лідером, це велика наполеглива праця задля розбудови нової країни.