Війна не буде короткою: Росія не змінила своїх планів щодо повного знищення України, - Данілов
Війна не буде короткою, адже ворог не змінив своїх планів щодо повного знищення України.
Про це сказав секретар РНБО України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Війна не буде короткою, ворог потужний, підступний і не змінив своїх планів щодо повного знищення України", - сказав Данілов.
За його словами, перемога – це вихід на кордони 1991 року, так вважають 90% громадян України.
"Переважна більшість росіян – це суцільний путін, це раби, які постійно зазіхають на нашу історію, наші традиції, щоб вдавати з себе європейців для решти світу", - зазначив Данілов.
За його словами, остаточної єдиної антипутінської коаліції на сьогодні ще не існує, вона тільки формується.
Фундаментальні безпекові гарантії для України – це членство в НАТО. Нині необхідно укладати двосторонні угоди про військово-технічну співпрацю з нашими партнерами для забезпечення певних гарантій стабільності у регіоні.
Підприємства вітчизняного ОПК братимуть участь у спільних із західними партнерами проєктах з виробництва озброєння.
Він наголосив, що відродження України – це насамперед ідеологія, мають бути сформовані нові правила нашого існування. Лише від нас залежить, чи стане Україна після перемоги регіональним лідером, це велика наполеглива праця задля розбудови нової країни.
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2. китай багато не купить, тим більше, що вони рашистам не платять (труба побудована за китайський рахунок в кредит), ну а індія - див пункт 1. там і так дисконт 35 дол за барель, а з падінням цін рашисти взагалі нічого не зароблятимуть на індії.
Віра! Мова! Армія!
А війна закінчиться коли рашка почне розвалюватися економічно, коли не те що танки заряджати а жерти буде нічого. Тут головне слідкувати світу щоб Китай не підживлював рашистов.
Иначе Штаты столетиями будут работать только на ленд-лиз для жертв агрессии Параши.
А им что, больше заняться нечем?
Дайте сперва порадоваться, а там как будет.
просто нэ звэртайтэ увагы,то дела любовные..
Прямо Цусима для быдла путлера...
Большой кусок всегда в горле застрянет...