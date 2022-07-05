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Новини Війна
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Війна не буде короткою: Росія не змінила своїх планів щодо повного знищення України, - Данілов

данілов

Війна не буде короткою, адже ворог не змінив своїх планів щодо повного знищення України.

Про це сказав секретар РНБО України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Війна не буде короткою, ворог потужний, підступний і не змінив своїх планів щодо повного знищення України", - сказав Данілов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом, - Данілов

За його словами, перемога – це вихід на кордони 1991 року, так вважають 90% громадян України.

"Переважна більшість росіян – це суцільний путін, це раби, які постійно зазіхають на нашу історію, наші традиції, щоб вдавати з себе європейців для решти світу", - зазначив Данілов.

За його словами, остаточної єдиної антипутінської коаліції на сьогодні ще не існує, вона тільки формується.

Фундаментальні безпекові гарантії для України – це членство в НАТО. Нині необхідно укладати двосторонні угоди про військово-технічну співпрацю з нашими партнерами для забезпечення певних гарантій стабільності у регіоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо зупинити війну без згоди українців, то громадяни продовжать воювати без влади, - Данілов

Підприємства вітчизняного ОПК братимуть участь у спільних із західними партнерами проєктах з виробництва озброєння.

Він наголосив, що відродження України – це насамперед ідеологія, мають бути сформовані нові правила нашого існування. Лише від нас залежить, чи стане Україна після перемоги регіональним лідером, це велика наполеглива праця задля розбудови нової країни.

Автор: 

Данілов (1259) росія (64895)


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Топ коментарі
+23
Скоро видадуть, мабуть, свій головний меседж -
Віра! Мова! Армія!
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05.07.2022 23:42
+19
вангую- як тільки орки вийдуть на адмін кордони донецької та луганської областей то зразу ж почнуться переговори з зеленими
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05.07.2022 23:20
+19
Ніфіга собі, мені перший раз ні до чого придертися
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05.07.2022 23:21
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вангую- як тільки орки вийдуть на адмін кордони донецької та луганської областей то зразу ж почнуться переговори з зеленими
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05.07.2022 23:20 Відповісти
Ніт.
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05.07.2022 23:29 Відповісти
вопрос сегодня в том, как быстро они выйдут на эти админграницы?
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05.07.2022 23:33 Відповісти
А як тільки не вийдуть, то що вангуєте?
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05.07.2022 23:33 Відповісти
Я це саме кажу вже пару тижнів. Все до цього йде.
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05.07.2022 23:43 Відповісти
Так і буде. Зеленський підпише якийсь договорняк з ******, а ***** буде рік-два готуватись до нового нападу набагато більш продуманішого
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05.07.2022 23:44 Відповісти
За рахунок яких ресурсів?
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06.07.2022 00:01 Відповісти
Тільки Європа і тільки за енергоносії сплачує мордору майже 1 мільярд доларів на ДОБУ.
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06.07.2022 00:14 Відповісти
Вже не сплачує,старі часи тю тю,диверсифікація на повну!!! LNG USA, Норвегія, вже Казахстан підтвердив що покриє ЄС в повний спектр своїм газом!так що все буде ок
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06.07.2022 01:01 Відповісти
За минулий місяць тільки на газі вони отримали 45 мільярдів.
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06.07.2022 00:39 Відповісти
ну так це виручка. а прибуток там мізерний. газпром, кажуть, банкрот.
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06.07.2022 07:19 Відповісти
Ви газпромівських грошей не рахуйте та нехай нас більше бентежить банкрутство наших, украінських підприємств. А ті реальні прибутки, котрі отримує московський улус від продажу енергоносіів, йдуть реально на підтримку війська андрофагів. Решта йде на соціалку тощо.
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06.07.2022 09:58 Відповісти
китай, индия
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06.07.2022 02:18 Відповісти
1. казахстан, венесуела, саудівська аравія наростять видобуток і ціни впадуть
2. китай багато не купить, тим більше, що вони рашистам не платять (труба побудована за китайський рахунок в кредит), ну а індія - див пункт 1. там і так дисконт 35 дол за барель, а з падінням цін рашисти взагалі нічого не зароблятимуть на індії.
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06.07.2022 07:22 Відповісти
Данилов , статейки пишешь , НЕХРЕН ДЕЛАТЬ ??? Тогда ИДИ НА ФРОНТ - в пехоту рядовым ( ты же в армии НЕ СЛУЖИЛ ) .
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06.07.2022 01:14 Відповісти
и зеклоун тут же согласится на минск 3, причем скорее всего это будет раньше, после сдачи донецкой области
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06.07.2022 02:16 Відповісти
Ніфіга собі, мені перший раз ні до чого придертися
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05.07.2022 23:21 Відповісти
🤣🤣🤣
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05.07.2022 23:30 Відповісти
Скоро видадуть, мабуть, свій головний меседж -
Віра! Мова! Армія!
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05.07.2022 23:42 Відповісти
Цей завжди такий був. Нещодавно якісь "тертя" в ОПі були, ледь його не позбулися, то він якусь дурню почав нести в дусі ОПи. Відчувався фальш. Але минулось, все знов повернулося на круги своя.
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05.07.2022 23:54 Відповісти
Война с Куйлом закончится только тогда, когда Куйло сдохнет, а вместо Параши останутся радиоактивные развалины. Т.е. тогда, когда Штаты наконец поймут, что другого выхода нет.
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05.07.2022 23:24 Відповісти
Не пишіть маячню. Ніхто не почне ядерну війну.
А війна закінчиться коли рашка почне розвалюватися економічно, коли не те що танки заряджати а жерти буде нічого. Тут головне слідкувати світу щоб Китай не підживлював рашистов.
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05.07.2022 23:32 Відповісти
Японцы тоже, как и ты сдуру думали. Как раз до 6 августа 1945 года.
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05.07.2022 23:40 Відповісти
Ситуація трохи навпаки.... проти рашки ленд-ліз а як показує історія війну виграють ті кому ленд-ліз допомогає.
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06.07.2022 00:58 Відповісти
Насчёт ленд-лиза всё правильно, но Параша должна быть уничтожена вместе со всем её населением. Не хочешь с применением термоядерных боеголовок- подскажи другой способ. Меня любой устроит, но только чтобы все 140 млн всё.
Иначе Штаты столетиями будут работать только на ленд-лиз для жертв агрессии Параши.
А им что, больше заняться нечем?
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06.07.2022 08:33 Відповісти
Війна закінчиться, коли рашка почне развалюватись і жерти їм буде нічого... А ми зі шматів колишньої рашки не зможемо репарації-контрибуції отримати!
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06.07.2022 00:00 Відповісти
Я про те, що цю "жабу" треба "варити" під пильним контролем, щоб не встигла розвалитися до сплати репарацій і контрибуцій. Виплатить - хай розвалюється.
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06.07.2022 00:07 Відповісти
Встигнемо. Забере Україна нафто газову отрасль й компенсувати усе, засрашка не треба.
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06.07.2022 00:56 Відповісти
До закінченні їжі в кацапів ще далеко - тільки українського зерна понад 500 000 тон вкрали. Років 3-4 їм голодомор точно не загрожує
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06.07.2022 08:25 Відповісти
У руськіх новий союзник з'явився - Індія
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06.07.2022 08:22 Відповісти
Вам не терпеться померти від променевоі хвороби, чи як?
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06.07.2022 10:02 Відповісти
Только после Куйла и всех парашников.
Дайте сперва порадоваться, а там как будет.
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06.07.2022 10:42 Відповісти
Ще одна Ванга вискочила?
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05.07.2022 23:24 Відповісти
Точно, когда нет никакой конкретной работы, обязанностей и ответственности за их выполнение, начинаются очередная болтовня о планах рашки-бункерного, идеологии, перспективах вхождения в НАТО, каких то договорах-гарантиях-обещаниях и подобной лабуде, главное торговать лицом в эфире и упрочнять свою узнаваемость, ведь такие захватывающие перспективы Большого восстановления страны
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05.07.2022 23:32 Відповісти
Переодягнися у біле,й війна закінчиться.
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05.07.2022 23:30 Відповісти
У біле перевдягне Україна кацапів котрі лізуть.... тих що не згорять й тих що собаки не з'їдять.
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05.07.2022 23:34 Відповісти
Краще у сміттєві мішки чорні
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06.07.2022 00:41 Відповісти
О, вже ворог потужний та підступний, різко змінили риторику, правда віри до керівництва більше не залишилось, суцільні ігри та іпсо.
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05.07.2022 23:30 Відповісти
а люська обдрестович казала що до кінця травня...****** зелені
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05.07.2022 23:32 Відповісти
Тож люська.... скабєєва у штанях.
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05.07.2022 23:35 Відповісти
та люсинда просто кадрит фейгина в прямом эфире пятый месяц...
просто нэ звэртайтэ увагы,то дела любовные..
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05.07.2022 23:37 Відповісти
мож батальони бужансого и дубинского,усиленные безуглой,на мокшан натравить?
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05.07.2022 23:34 Відповісти
Ізраіль завжди розробляв план швидкої війни, з превентивними ударами, зброєю стримуівання, перенесення війни на територію ворога - розуміючи що на довгу не вистачить ресурсу. Україні яка кратно поступається ворогу ресурсу вистачить? Навряд. Навіть вийшовши на кордони 1991 на голови українцям летітимуть сотні ракет.
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05.07.2022 23:36 Відповісти
Если мы выйдем на границы 1991 (с Крымом), России уже будет не до ракет. Потому что в процессе возврата Крыма желание пропадёт.
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06.07.2022 04:19 Відповісти
Проблемы, потому, что все бояться - и союзники и Зе. За все время войны один раз случайно стрельнули , кажется из рогатки. Главная глупость этой войны - ее односторонность. Раша пугает и уничтожает мирное население тысячами , стреляет с территории России. Нельзя выиграть в драке не отвечая на удары. Это война и к сожалению в России просто обязан быть свой Мариуполь , свой Дрезден ( во 2 МВ в Дрездене погибло населения больше чем в Хиросиме и Нагасаки - за один авианалет). Ничего другого ещё не придумали - война - это ,: око за око,, Жертв россиян должно быть( гражданских) десятки тысяч- тогда закончится война и все союзники это понимают. Можно сделать и сотни тысяч жертв в России - быстрее станут людьми. На каждый снаряд из России нужно отвечать. ОТВЕЧАТЬ.
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06.07.2022 08:02 Відповісти
Толпа рашин *********,,,
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05.07.2022 23:38 Відповісти
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05.07.2022 23:38 Відповісти
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05.07.2022 23:42 Відповісти
А зараз кінця війни не хоче Зеленський.
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05.07.2022 23:58 Відповісти
Оманские деньги надо отрабатывать, хозяин очень недоволин
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06.07.2022 08:00 Відповісти
Таке враження що Данілов сплагіатив промову зі сьогоднішнього відео Віталія Портнікова. Шкода , що раніше цього не робили, можна було б уникнути багатьох помилок. У
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05.07.2022 23:40 Відповісти
Це яких наприклад? Чи то в тебе просто гази?
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06.07.2022 00:35 Відповісти
Поки є ким стріляти і є чим стріляти, тупін буде це робити
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05.07.2022 23:47 Відповісти
Якщо не виробляти ракет з радіусом дії 100-1000 км, то війна може взагалі не закінчуватися, який резон.
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05.07.2022 23:50 Відповісти
Заходу це якраз і підходить
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06.07.2022 00:48 Відповісти
Яка несподіванка!
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06.07.2022 00:00 Відповісти
Навіщо мордору закінчувати війну, якщо у стратегічному баченні немає встановлення ні ракетної переваги, ні навіть паритету. Клоуни виконують програму Шваба-Кіссінджера.
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06.07.2022 00:04 Відповісти
Владі вже треба зрозуміти і перестати чмиритись між собою. Якщо, не дай Бог, Україна паде, їм свіздец буде.
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06.07.2022 00:06 Відповісти
Всім.
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06.07.2022 00:17 Відповісти
Это нам пи*дец , колуарские за бугром будут.
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06.07.2022 00:20 Відповісти
І нам тоже.
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06.07.2022 00:23 Відповісти
Амеры еще в феврале об этом говорили... Шо-та зебилы тока сейчас раздупляться стали. Тормоза какие-то.
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06.07.2022 00:41 Відповісти
Амеры также и о нападении заблаговременно сообщали. Зебилы ща грят , мол все знали , трындят, мол, не хотели нагнетать нервозность в обществе. Зачем тогда они сейчас нагнетают нервозность насчет затяжной войны?
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06.07.2022 00:48 Відповісти
"Из тоннеля вышел поезд"
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06.07.2022 01:00 Відповісти
За шашлики він вже не агітує? Ну то добре, хоч так.
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06.07.2022 01:07 Відповісти
Война будет долгой. Теперь она еще стала настоящей. Какой в мире не было со времен Вьетнама. 30 лет бодались. Пришло время выяснить кто крепче, русские или украинцы.
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06.07.2022 02:53 Відповісти
И региональный лидер, и границы 1991 года.,и 90%. Бред.
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06.07.2022 05:12 Відповісти
Насправді все буде простіше, лохторат зеленого клована, наслухавшись абдрістовіча та прочої швалі, повірив, що війна от-от закінчиться і скоро наші ЗСУ будуть громити ворога, ось ця пігулка починає здуватись, дуже скоро лохторат буде вимагати від зеленого клована сісти за стіл переговорів і він обов'язково це зробить, бо у нього в голові не інтереси України, а вибори та розпил бабла, яке планують дати на відновлення України. До речі, саме тому почались постійні нападки на Залужного, щоб потів всю провину зкинути на нього, це стандарнта тактика зеленої погані.
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06.07.2022 05:48 Відповісти
захід не дасть бабло без перемоги. це як давати в борг банкроту-алкашу, який каже що більше не п'є
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06.07.2022 09:36 Відповісти
Трупы возят уже на Петропавловск-Камчатский...10 тысч км...сама дарагая...
Прямо Цусима для быдла путлера...
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06.07.2022 06:11 Відповісти
Крысы мавзолейные скорее всего не знают древне-китайскую мудрость...
Большой кусок всегда в горле застрянет...
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06.07.2022 08:05 Відповісти
Як помінялися "зелені" і їм не соромно, співають разом з народом і западними країнами, як буцім-то не було шашликів, не було все в дороги і звинувачень "Заходу" в брехні про напад. Виявляється кацапи розраховують на довгу війну, аж до знищення українців.
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06.07.2022 09:07 Відповісти
Все понятно. Война будет до тех пор пока не сожжем все танки параши. И пока не закончаться ракеты. Танков у них десятки тысяч и ракет тоже. Лет на пять хватит....
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06.07.2022 10:34 Відповісти
пустозвон хреновий.Вичистіть РНБО від цих словоблудів і введіть до йього складу Військових!В першу чергу генерала Кривоноса!
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06.07.2022 10:57 Відповісти
 
 