За добу українська авіація знищила 2 склади боєприпасів, 2 опорні пункти, 20 одиниць техніки рашистів, - Повітряні Сили ЗСУ

5 липня бомбардувальники та штурмовики Повітряних Сил Збройних Сил України знищили два польові склади боєприпасів, два взводні опорні пункти російських окупантів, до двадцяти одиниць техніки та живу силу ворога.

Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За добу протиповітряна оборона знищила 9 крилатех ракет морського базування типу "Калібр".

"О 4-й ранку шість із семи ракет знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід" на Дніпропетровщині.

Близько 20.00 години, в бій вступило повітряне командування "Захід" Повітряних Сил. Збито три крилаті ракети ворога. Їх знищили розрахунки зенітного ракетного підрозділу та переносного зенітно-ракетного комплексу, ще одну крилату ракету ліквідовує пілот українського винищувача", - йдеться у повідомленні.

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