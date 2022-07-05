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Новини Війна
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За добу українська авіація знищила 2 склади боєприпасів, 2 опорні пункти, 20 одиниць техніки рашистів, - Повітряні Сили ЗСУ

літак

5 липня бомбардувальники та штурмовики Повітряних Сил Збройних Сил України знищили два польові склади боєприпасів, два взводні опорні пункти російських окупантів, до двадцяти одиниць техніки та живу силу ворога.

Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За добу протиповітряна оборона знищила 9 крилатех ракет морського базування типу "Калібр".

"О 4-й ранку шість із семи ракет знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід" на Дніпропетровщині.

Близько 20.00 години, в бій вступило повітряне командування "Захід" Повітряних Сил. Збито три крилаті ракети ворога. Їх знищили розрахунки зенітного ракетного підрозділу та переносного зенітно-ракетного комплексу, ще одну крилату ракету ліквідовує пілот українського винищувача", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ. Збиті ракети над Дніпром. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4111) Повітряні сили (2583)


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Топ коментарі
+19


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06.07.2022 00:00
+12
Щира подяка штурмовикам Повітряних Сил Збройних Сил України 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️
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06.07.2022 00:04
+9
Прогрес нереальний. Просто супер молодці! Скоріше б нашим асам новенькі Ф-16
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05.07.2022 23:57
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05.07.2022 23:49 Відповісти
Нашим би льотчикам ще і літаки *******, як у США, кацапам швидко прийшов би бабусін пеніс.
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05.07.2022 23:53 Відповісти
Прогрес нереальний. Просто супер молодці! Скоріше б нашим асам новенькі Ф-16
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05.07.2022 23:57 Відповісти
Разрешите присоединится к грезам?) Нам бы F-22 ... на салат).
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06.07.2022 00:05 Відповісти
Ага, самый дорогой, его цена 146 млн. Баксов. Всего их выпущено всего около 200 штук...
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06.07.2022 10:29 Відповісти
Авіація це сила.Просто в нас її мало.Було би з 300-400 бойових винищувачів і москалі би навіть не напали.
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05.07.2022 23:58 Відповісти
Проти північнокорейських танків у авіації - жодних шансів. )))

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06.07.2022 00:14 Відповісти
Интересно, у этого танка ствол статичный или может менять форму?
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06.07.2022 01:02 Відповісти


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06.07.2022 00:00 Відповісти
Щира подяка штурмовикам Повітряних Сил Збройних Сил України 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️
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06.07.2022 00:04 Відповісти
Молодці. Подяка.👍👍👍
Особливо командуванню за особисту участь. В бій вступило повітряне командування "Захід" Повітряних Сил. Джерело:
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06.07.2022 00:10 Відповісти
Пилот что сбивает ракету в Present Continuous ?
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06.07.2022 02:40 Відповісти
Слава ЗСУ! Український тризуб здолає двоголову курицю!
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06.07.2022 06:46 Відповісти
 
 