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Новини Війна
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Ердоган про відкриття зернових коридорів: Ми намагатимемось досягти результату за 7-10 днів, інтенсифікувавши наші переговори

ердоган

Туреччина має намір інтенсифікувати переговорний процес щодо відкриття коридорів для вивезення зерна з України Чорним морем та досягти результату протягом 7-10 днів.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав на пресконференції за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми намагатимемось досягти результату протягом тижня - 10 днів, інтенсифікувавши наші переговори", - сказав президент Туреччини.

За його словами, Анкара прагне бути посередником для якнайшвидшого вирішення питання під егідою ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна просить Туреччину перевірити ще три російські судна на наявність краденого зерна, - Reuters

"Чорноморський зерновий коридор має особливо велике значення. Важливі підходи з боку обох лідерів: і пана Путіна, і пана Зеленського. Ми продовжуємо наші переговори", - сказав Ердоган.

Автор: 

Зеленський (23659) зерно (3113) путін (23746) Ердоган (926) Чорне море (1658)


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Топ коментарі
+8
Який ще пан ? *****- пан?
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06.07.2022 00:40
+7
Туреччина непослідовна країна - допомагає нам "байрактарами", але скуповує вкрадене агресором у нас зерно...
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06.07.2022 00:21
+5
чувак на прикупе...
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06.07.2022 00:14
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Знаєм ми цю егіду ООН, яка враховує інтереси параші.
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06.07.2022 00:13 Відповісти
вивоз зерна на експорт - наші інтереси. параша якраз хоче аби ми не експортували. ферштейн?
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06.07.2022 01:49 Відповісти
чувак на прикупе...
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06.07.2022 00:14 Відповісти
Туреччина непослідовна країна - допомагає нам "байрактарами", але скуповує вкрадене агресором у нас зерно...
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06.07.2022 00:21 Відповісти
Где именно и кто именно пишет?
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06.07.2022 00:56 Відповісти
этот мудак уже второй день пишет одно и то же в новостях подобной этой. в бан его
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06.07.2022 01:11 Відповісти
слухай новозареєстрований: вся операційна діяльність на окупованих територіях не є законною, поки її як законну признає уряд України (через свої розпорядження згідно постанов ВР). бо будь-яка торгова операція повинна реєструватися в податкових органах. москальні серед можливих покупців не може бути в принципі, бо вони не зареєстровані як законні покупці на території. ну й багато інших нюансів. за рублі? і який український банк проведе ту трансакцію?
вобшим - бред полний
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06.07.2022 01:39 Відповісти
Туреччина ні в якому разі не збирається ставати міжнародним скупником краденого. Перші судна з зерном вивантажились в приватному турецькому порті, який належить рашці. До того спочатку ці судна заходили в рашкопорти, імітуючи завантаження збіжжям там. Це могло і не бути імітацією, тому що там рашка могла поміняти своє зерно на українське, а українське відправити на внутрішні потреби. Зараз влада Туреччини співпрацює разом з владою України по цьому питанню, тому що судна ідуть напряму з Бердянська. До чого вони разом допрацюються, невідомо. Але все залежить від волі і компетенцій української сторони. Не треба в своїх бідах звинувачувати ще й Туреччину, бо це буде недалекоглядно. Цю історію ще не завершено.
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06.07.2022 01:01 Відповісти
брити взялись робити ДНК походження зерна,
а крім того є ще тисяча і один метод зьясування місця походження рослини, наприклад, ізотопний
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06.07.2022 02:43 Відповісти
Байратари в Україну постачає приватна фірма в Туреччині, причому Україна зробила їм дуже хорошу рекламу, а Ердоган хоче купити зерно з 25-відсотковою знижкою, оскільки ліра в нього вже впала нижче за плінтус.
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06.07.2022 01:54 Відповісти
Сельчук Байрактар - турецкий предприниматель, инженер, технический директор и совладелец компании «Baykar Makina», зять президента Турции, женат на дочери президента Турции Сумейи.

Ну чисто так совпало
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06.07.2022 04:02 Відповісти
Почему Параша (пока) не обстреливает порт Южный, а пытается обстреливать Одессу и Черноморск (последний прямо сегодня) не говоря уже о Николаеве? Эрдоган ответ знает, но молчит. И я знаю, почему так, поэтому Эрдоган идёт со своими "коридорами" в правильном направлении:
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06.07.2022 00:23 Відповісти
Иди в жпу со своим Путиным, коридорами и прочим дерьмом.
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06.07.2022 00:30 Відповісти
ось така куйня, малята.........
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06.07.2022 00:34 Відповісти
Мутанти,блін
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06.07.2022 00:41 Відповісти
Орки.
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06.07.2022 00:52 Відповісти
Остальных пропили?
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06.07.2022 01:01 Відповісти
Ээм... Стесняюсь спросить, это как? Рожали все 4 по отдельности какую-нибудь часть тела, а потом сшили до купы?
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06.07.2022 07:51 Відповісти
Похоже, что оркобабы больше не нарожают.
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06.07.2022 09:40 Відповісти
Який ще пан ? *****- пан?
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06.07.2022 00:40 Відповісти
новый миротворец Лукашенко? старый сломался, видимо. не связывался бы султан с Хйлом - вони уж больно много. хотя может кому-то нравится.
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06.07.2022 01:44 Відповісти
якщо ердогану (не без вигоди власної хай) вдасться налагодити вільний вивіз зерна навіть з оглядом кацапами десь далеко від нашої території в морі, то слід погоджуватись.
я розумію москальню: вони бояться, що сухогрузи можуть перевозити танки і іншу допомогу морем. Ну то хай зерновози йдуть пусті, або вивантажуються десь в Румунії-Болгарії. А в Одесу, Південний - пусті.
Інакше сільському господарству - гаплик.
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06.07.2022 01:46 Відповісти
ну, тогда придется продавать готовый продукт, дороже, а не гонять составы почем зря. а если хотят как раньше - кацапский флот должен (исключительно в качестве жеста доброй воли) опуститься к крейсеру, внезапно. там много не надо при большом желании. и никто даже не поймет кто это был. и все решится.
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06.07.2022 01:54 Відповісти
вірно !
зерно в переробку - окремо борошно, а дерть худобі і виробляти якісні мясні продукти
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06.07.2022 02:46 Відповісти
Які ще там два лідери?
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06.07.2022 02:24 Відповісти
Эрдоганыч...отпусти арестованное зерно..путлер по хорошему просить...
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06.07.2022 09:23 Відповісти
Зерно отдавать нельзя. Орки уже палят поля с урожаем. Для общемирового хаоса они не пожалеют и ракет для Украинских полей.
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06.07.2022 10:46 Відповісти
 
 