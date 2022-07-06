Ердоган про відкриття зернових коридорів: Ми намагатимемось досягти результату за 7-10 днів, інтенсифікувавши наші переговори

Туреччина має намір інтенсифікувати переговорний процес щодо відкриття коридорів для вивезення зерна з України Чорним морем та досягти результату протягом 7-10 днів.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав на пресконференції за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми намагатимемось досягти результату протягом тижня - 10 днів, інтенсифікувавши наші переговори", - сказав президент Туреччини.

За його словами, Анкара прагне бути посередником для якнайшвидшого вирішення питання під егідою ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна просить Туреччину перевірити ще три російські судна на наявність краденого зерна, - Reuters

"Чорноморський зерновий коридор має особливо велике значення. Важливі підходи з боку обох лідерів: і пана Путіна, і пана Зеленського. Ми продовжуємо наші переговори", - сказав Ердоган.