Ердоган про відкриття зернових коридорів: Ми намагатимемось досягти результату за 7-10 днів, інтенсифікувавши наші переговори
Туреччина має намір інтенсифікувати переговорний процес щодо відкриття коридорів для вивезення зерна з України Чорним морем та досягти результату протягом 7-10 днів.
Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав на пресконференції за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми намагатимемось досягти результату протягом тижня - 10 днів, інтенсифікувавши наші переговори", - сказав президент Туреччини.
За його словами, Анкара прагне бути посередником для якнайшвидшого вирішення питання під егідою ООН.
"Чорноморський зерновий коридор має особливо велике значення. Важливі підходи з боку обох лідерів: і пана Путіна, і пана Зеленського. Ми продовжуємо наші переговори", - сказав Ердоган.
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вобшим - бред полний
а крім того є ще тисяча і один метод зьясування місця походження рослини, наприклад, ізотопний
Ну чисто так совпало
миротворецЛукашенко? старый сломался, видимо. не связывался бы султан с Хйлом - вони уж больно много. хотя может кому-то нравится.
я розумію москальню: вони бояться, що сухогрузи можуть перевозити танки і іншу допомогу морем. Ну то хай зерновози йдуть пусті, або вивантажуються десь в Румунії-Болгарії. А в Одесу, Південний - пусті.
Інакше сільському господарству - гаплик.
зерно в переробку - окремо борошно, а дерть худобі і виробляти якісні мясні продукти