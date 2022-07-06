США порушать питання війни РФ в Україні на зустрічі G20 в Індонезії, - Держдеп

Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен на зустрічі G20 цього тижня в Індонезії особисто говоритиме з міжнародними партнерами про реагування на виклики, пов’язані з війною РФ в Україні, у тому числі в контексті продовольчої безпеки.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепу, поширеному у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Держсекретар Блінкен вирушить на Балі, Індонезія, де візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ G20, де він підтвердить нашу налаштованість працювати з міжнародними партнерами для протистояння глобальним викликам, включно з продовольчою та енергетичною безпекою, а також загрозу для міжнародного порядку від триваючої війни Росії проти України", - зауважили в американському відомстві.

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Зазначається також, що глава Держдепартаменту США проведе низку двосторонніх зустрічей в кулуарах міністерського засідання на Балі.