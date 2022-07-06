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Новини Війна
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США порушать питання війни РФ в Україні на зустрічі G20 в Індонезії, - Держдеп

блінкен

Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен на зустрічі G20 цього тижня в Індонезії особисто говоритиме з міжнародними партнерами про реагування на виклики, пов’язані з війною РФ в Україні, у тому числі в контексті продовольчої безпеки.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепу, поширеному у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Держсекретар Блінкен вирушить на Балі, Індонезія, де візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ G20, де він підтвердить нашу налаштованість працювати з міжнародними партнерами для протистояння глобальним викликам, включно з продовольчою та енергетичною безпекою, а також загрозу для міжнародного порядку від триваючої війни Росії проти України", - зауважили в американському відомстві.

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Зазначається також, що глава Держдепартаменту США проведе низку двосторонніх зустрічей в кулуарах міністерського засідання на Балі.

Автор: 

G20 (322) Держдепартамент США (1612) США (22455) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+7
По результатам опроса среди россиян "отправитесь ли вы воевать в Украину?", каждый 300-й россиянец не хочет воевать в Украине, каждый 200-й россиянец не смог ответить на вопрос.
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06.07.2022 01:07
+4
опросили 500 человек

на днях прочитав пост росіянина (хорошего русского ) про його візит з-за кордону у Москву, в якій він не був з 24.02.2022.
росіянин сам в шоці - не те що про війну, про спецоперацію вже ніхто не патякає, лише певні телеканали в пятимінутки ненавісті.
його враження - масквічі, да і всі кацапи, схоже, відростили собі такі собі хітінові скорлупки і в них живуть та пересуваються як жуки, намагаючись якмога менше висовувати кінцівки щоб залишитись неушкодженими

є таке кіно "нікто не хотел умірать"
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06.07.2022 01:23
+1
якщо ***** приїде, то для Г20 треба буде робити стіл розміром з футбольне поле
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06.07.2022 02:37
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По результатам опроса среди россиян "отправитесь ли вы воевать в Украину?", каждый 300-й россиянец не хочет воевать в Украине, каждый 200-й россиянец не смог ответить на вопрос.
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06.07.2022 01:07 Відповісти
опросили 500 человек

на днях прочитав пост росіянина (хорошего русского ) про його візит з-за кордону у Москву, в якій він не був з 24.02.2022.
росіянин сам в шоці - не те що про війну, про спецоперацію вже ніхто не патякає, лише певні телеканали в пятимінутки ненавісті.
його враження - масквічі, да і всі кацапи, схоже, відростили собі такі собі хітінові скорлупки і в них живуть та пересуваються як жуки, намагаючись якмога менше висовувати кінцівки щоб залишитись неушкодженими

є таке кіно "нікто не хотел умірать"
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06.07.2022 01:23 Відповісти
Та де там. По парашинських і навіть по бульбарашмнських каналах говорять як оркінська армія папає ЗСУ. Навіть не ЗСУ, нацистів. А про луганську обл. то взагалі, героями зробили.
Пропаганда куярить.
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06.07.2022 01:29 Відповісти
спецоперация за три дня до выполнения всех задач (=на годы), мобилизация економики, а потом и мобилиация родных и близких вряд ли прибавят энтузиазма сколько б соловей не метал помет из ящика
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06.07.2022 02:32 Відповісти
Та як гавкали,так і гавкають.Особливо звізда,нтв.Наших воїнів називають лише бандерівцями і нацистами.А пропаганда на дуже обмежених людей.Десь міст відремонтували і таким бравурним голососомб диктор про гуманітарну підтримку днр-лнр.А в кадрі ешелон з військовою технікою.
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06.07.2022 06:42 Відповісти
Оце буде сюрприз для пукіна, якщо ця тварюка туди припреться.
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06.07.2022 01:50 Відповісти
якщо ***** приїде, то для Г20 треба буде робити стіл розміром з футбольне поле
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06.07.2022 02:37 Відповісти
відстань між сєдоками метрів з десять - жодна глиста не перескочить !
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06.07.2022 02:39 Відповісти
Путлер паталогический трус...,в Индонезии его сожрут не подавившись...Особенно Борис Джонсон...
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06.07.2022 09:26 Відповісти
 
 