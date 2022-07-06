США порушать питання війни РФ в Україні на зустрічі G20 в Індонезії, - Держдеп
Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен на зустрічі G20 цього тижня в Індонезії особисто говоритиме з міжнародними партнерами про реагування на виклики, пов’язані з війною РФ в Україні, у тому числі в контексті продовольчої безпеки.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепу, поширеному у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Держсекретар Блінкен вирушить на Балі, Індонезія, де візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ G20, де він підтвердить нашу налаштованість працювати з міжнародними партнерами для протистояння глобальним викликам, включно з продовольчою та енергетичною безпекою, а також загрозу для міжнародного порядку від триваючої війни Росії проти України", - зауважили в американському відомстві.
Зазначається також, що глава Держдепартаменту США проведе низку двосторонніх зустрічей в кулуарах міністерського засідання на Балі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на днях прочитав пост росіянина (хорошего русского ) про його візит з-за кордону у Москву, в якій він не був з 24.02.2022.
росіянин сам в шоці - не те що про війну, про спецоперацію вже ніхто не патякає, лише певні телеканали в пятимінутки ненавісті.
його враження - масквічі, да і всі кацапи, схоже, відростили собі такі собі хітінові скорлупки і в них живуть та пересуваються як жуки, намагаючись якмога менше висовувати кінцівки щоб залишитись неушкодженими
є таке кіно "нікто не хотел умірать"
Пропаганда куярить.
за три днядо выполнения всех задач (=на годы), мобилизация економики, а потом и мобилиация родных и близких вряд ли прибавят энтузиазма сколько б соловей не метал помет из ящика