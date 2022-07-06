Відбудова України - це довгий шлях, але він має починатися вже зараз, - генсек ООН Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що відновлення України має розпочинатися вже зараз, хоча воно займе чимало часу.

Про це він завив у відеозверненні до учасників Міжнародної конференції з відновлення України, яка проходила у Швейцарії 4-5 липня, передає Цензор.НЕТ.

"Російська війна в Україні забрала тисячі життів і насильно переселила мільйони людей. Мільйони українців втратили засоби до існування, і 90 відсотків з них ризикують опинитися в злиднях", - сказав він, зауваживши, що для відновлення зруйнованих будинків, шкіл, лікарень та інших найважливіших об'єктів інфраструктури будуть потрібні роки.

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За його словами, у співпраці з українським урядом і більш як 300 місцевими партнерами, які представляють громадянське суспільство та міжнародні неурядові організації, ООН надає життєво необхідну допомогу майже 9 млн осіб.

ООН також працює з українським урядом над усуненням "підступної загрози від нерозірваних снарядів, наземних мін і касетних боєприпасів", а також "готує ґрунт для відновлення й ремонту найважливіших об'єктів інфраструктури", сказав Гуттереш.

"Це довгий шлях – але він має розпочинатися вже зараз", - підкреслив він, закликавши світ "підтримати народ України в ці похмурі дні і провести відбудову".