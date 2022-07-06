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Новини Війна
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Відбудова України - це довгий шлях, але він має починатися вже зараз, - генсек ООН Гутерріш

гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що відновлення України має розпочинатися вже зараз, хоча воно займе чимало часу.

Про це він завив у відеозверненні до учасників Міжнародної конференції з відновлення України, яка проходила у Швейцарії 4-5 липня, передає Цензор.НЕТ.

"Російська війна в Україні забрала тисячі життів і насильно переселила мільйони людей. Мільйони українців втратили засоби до існування, і 90 відсотків з них ризикують опинитися в злиднях", - сказав він, зауваживши, що для відновлення зруйнованих будинків, шкіл, лікарень та інших найважливіших об'єктів інфраструктури будуть потрібні роки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ООН розраховує на досягнення угоди щодо постачання зерна з України і добрив з РФ, - Гутерріш

За його словами, у співпраці з українським урядом і більш як 300 місцевими партнерами, які представляють громадянське суспільство та міжнародні неурядові організації, ООН надає життєво необхідну допомогу майже 9 млн осіб.

ООН також працює з українським урядом над усуненням "підступної загрози від нерозірваних снарядів, наземних мін і касетних боєприпасів", а також "готує ґрунт для відновлення й ремонту найважливіших об'єктів інфраструктури", сказав Гуттереш.

"Це довгий шлях – але він має розпочинатися вже зараз", - підкреслив він, закликавши світ "підтримати народ України в ці похмурі дні і провести відбудову".

Автор: 

ООН (3335) Гутерріш Антоніу (388) відбудова (353)


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Топ коментарі
+6
Гутиерыч, ложись спать. Утром расскажешь.
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06.07.2022 01:30
+4
тільки відбудовувати Україну, людям будинки відбудувати, а не олігарахам їх імперії відбудовувати, вони багаті можуть і за свій рахунок відбудуватися, враховуючи що ця вся біда не без їх участі, це цілком справедливо. Хто проросійські партії годував? хто зараз харошіх русскіх під будь-яким соусом пхає, хто прилаштував проросійських пропагнадонів, хто закони пише для себе і не зважає яку шкоду це приносить людям і країні, хто краде, хто сере корупціонерами і невігласами на всіх ключових посадах, хто загальмував наш розвиток і звів на нівець всі спроби реформувати суд і не тільки суд?
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06.07.2022 01:49
+3
Та куда там йому спати якщо він в США. Лише вечір наступає.
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06.07.2022 01:32
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Гутиерыч, ложись спать. Утром расскажешь.
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06.07.2022 01:30 Відповісти
Та куда там йому спати якщо він в США. Лише вечір наступає.
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06.07.2022 01:32 Відповісти
Дивно, що про зерно не написали. Чи Гутерріш не згадував?
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06.07.2022 01:37 Відповісти
Ви що , цього не читали?
Вони ще добрива хочуть закупати в рашцi, дурноголовi.
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06.07.2022 01:45 Відповісти
тільки відбудовувати Україну, людям будинки відбудувати, а не олігарахам їх імперії відбудовувати, вони багаті можуть і за свій рахунок відбудуватися, враховуючи що ця вся біда не без їх участі, це цілком справедливо. Хто проросійські партії годував? хто зараз харошіх русскіх під будь-яким соусом пхає, хто прилаштував проросійських пропагнадонів, хто закони пише для себе і не зважає яку шкоду це приносить людям і країні, хто краде, хто сере корупціонерами і невігласами на всіх ключових посадах, хто загальмував наш розвиток і звів на нівець всі спроби реформувати суд і не тільки суд?
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06.07.2022 01:49 Відповісти
В цю відбудову має входити невідкладне виконання вимог, які ЄС задав нам для євроінтеграції.
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06.07.2022 04:30 Відповісти
Ні про що. Ми й самі знаємо
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06.07.2022 06:54 Відповісти
этому чиновнику,который только сейчас научился называть "войной",а не "конфликтом" происходящее в Цурвине,следовало бы приложить усилий для предотворащения голода в обширных регионах мира.А для этого не делать "умные заявления".а сделать решительный шаг по коеыоированию грузов с украинским зерном под эгидой ООН из Чёрного моря.Для этого есть не только возможности,но и обязанности этого ООНовского функционера.В этих соучаях даже не стОит считаться с РФ,а организовать международные караваны судов при защите ООН. Уэочень этот персонаж лоялен к путину.Возможно потому,что был в окружении прежнего руководителя ООН пан Ги Муна,очень лояльного к российскому режиму и имеющего через родственников близкие контакты с российским олигархатом
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06.07.2022 07:42 Відповісти
досадные опечатски..Читай "происходящее в УКРАИНЕ" ,"КОНВОИРОВАНИЕ грузов с украинским зерном"
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06.07.2022 07:45 Відповісти
Яка відбудова під час війни?
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06.07.2022 09:39 Відповісти
Всы корупціонери світу одностайні в намаганні побільше вкрасти замість того щоб задушити путіна щоб не гинули українці.
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06.07.2022 10:36 Відповісти
Иди уже на пенсию. Иш как к корыту присосался хрен выгонишь.
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06.07.2022 11:07 Відповісти
 
 