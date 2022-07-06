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Новини Війна
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Ризик аварії на Запорізькій АЕС через російських окупантів зростає з кожним днем, - директор МАГАТЕ Гроссі

гроссі

Захоплення Росією Запорізької АЕС призвело до того, що загрози для безпеки станції зростають з кожним днем.

Про це заявив директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі під час виступу в Канберрі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Гроссі сказав, що керівництво та персонал Запорізької атомної станції працюють під постійним тиском.

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"З кожним днем, доки таке становище зберігається, ризик нещасного випадку чи порушення техніки безпеки зростає", – заявив директор МАГАТЕ.

4 березня російські окупанти захопили Енергодар та Запорізьку атомну електростанцію держкомпанії "Енергоатом", розташовану поряд із містом. Це найбільша за розмірами атомна електростанція у Європі та третя – у світі. Запорізька АЕС працює в Об'єднаній енергосистемі України на мінімальній потужності. Більшість блоків зупинено та стоять у резерві. 3 липня після побиття російськими окупантами помер водолаз гідроцеху Запорізької АЕС Андрій Гончарук.

Автор: 

МАГАТЕ (708) ядерна безпека (559) Запорізька АЕС (1400) Рафаель Гроссі (290)


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Від рашистів Нічого хорошого не можна очікувати, цілком можуть пошкодити ядерний реактор, як у Чорнобилі трапилося.
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06.07.2022 01:47 Відповісти
Ну значит пора взять под охрану НАТО. Других вариантов нет.
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06.07.2022 02:19 Відповісти
в разі катастрофи на АЕС, ЗЄля побудує туда гарну дорогу, для туристів, як в Чорнобиль
ну і для рашиських танків також
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06.07.2022 02:20 Відповісти
Опять выразили глубокую обеспокоенность. А шо конкретное сказать-то хотел?
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06.07.2022 07:44 Відповісти
Друга світова війна закінчилася після Хіросіми і Нагасакі.
"Спеціальна операція" закінчиться після мАскви і пІтера..
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06.07.2022 07:59 Відповісти
Росіяни звозять російський персонал на Запорізьку атомну електростанцію, - розвідка ССО ЗС України.

За планом росіян, усі працівники станції, які не бажають із ними співпрацювати, повинні виїхати з Енергодару. До кінця вересня станцію планують відключити від української мережі.
кек лолбот
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06.07.2022 11:15 Відповісти
 
 