Ризик аварії на Запорізькій АЕС через російських окупантів зростає з кожним днем, - директор МАГАТЕ Гроссі

Захоплення Росією Запорізької АЕС призвело до того, що загрози для безпеки станції зростають з кожним днем.

Про це заявив директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі під час виступу в Канберрі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Гроссі сказав, що керівництво та персонал Запорізької атомної станції працюють під постійним тиском.

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"З кожним днем, доки таке становище зберігається, ризик нещасного випадку чи порушення техніки безпеки зростає", – заявив директор МАГАТЕ.

4 березня російські окупанти захопили Енергодар та Запорізьку атомну електростанцію держкомпанії "Енергоатом", розташовану поряд із містом. Це найбільша за розмірами атомна електростанція у Європі та третя – у світі. Запорізька АЕС працює в Об'єднаній енергосистемі України на мінімальній потужності. Більшість блоків зупинено та стоять у резерві. 3 липня після побиття російськими окупантами помер водолаз гідроцеху Запорізької АЕС Андрій Гончарук.