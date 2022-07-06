Ризик аварії на Запорізькій АЕС через російських окупантів зростає з кожним днем, - директор МАГАТЕ Гроссі
Захоплення Росією Запорізької АЕС призвело до того, що загрози для безпеки станції зростають з кожним днем.
Про це заявив директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі під час виступу в Канберрі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Гроссі сказав, що керівництво та персонал Запорізької атомної станції працюють під постійним тиском.
"З кожним днем, доки таке становище зберігається, ризик нещасного випадку чи порушення техніки безпеки зростає", – заявив директор МАГАТЕ.
4 березня російські окупанти захопили Енергодар та Запорізьку атомну електростанцію держкомпанії "Енергоатом", розташовану поряд із містом. Це найбільша за розмірами атомна електростанція у Європі та третя – у світі. Запорізька АЕС працює в Об'єднаній енергосистемі України на мінімальній потужності. Більшість блоків зупинено та стоять у резерві. 3 липня після побиття російськими окупантами помер водолаз гідроцеху Запорізької АЕС Андрій Гончарук.
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ну і для рашиських танків також
"Спеціальна операція" закінчиться після мАскви і пІтера..
За планом росіян, усі працівники станції, які не бажають із ними співпрацювати, повинні виїхати з Енергодару. До кінця вересня станцію планують відключити від української мережі.
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