Україна в ОБСЄ: РФ надто довго заспокоювали - російську зброю зупинить лише більш потужна зброя

Партнерам України не потрібно побоюватися передавати Україні більшу кількість важких озброєнь, адже російську зброю зупинить лише більш потужна зброя, що продемонструвала ситуація навколо острова Зміїний.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк у вівторок у Відні під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ, присвяченому обговоренню російських ракетних обстрілів України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росію надто довго заспокоювали, і тепер нам доводиться мати справу з тим, що Росія знищує все на своєму шляху. Проте повернення острова Зміїний під український прапор чітко продемонструвало, як можна змінити спосіб дій Росії. Російську зброю можна зупинити більш потужною зброєю та більш комплексними санкціями", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США та партнери шукають шляхи прискорення нових поставок зброї в Україну, - Волкер

За словами українського посла, саме тому партнерам не варто побоюватися надання Україні більшої кількості важких озброєнь, у тому числі сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, здатних забезпечити ефективний захист мирного населення від можливих нових атак.

"За достатньої підтримки Україна може стабілізувати лінію фронту, а потім відкинути російські війська до міжнародно визнаних кордонів України", - наголосив очільник української місії в ОБСЄ.

Він додав, що Росія також повинна понести покарання за свою варварську поведінку. "Росію потрібно визнати державою, яка підтримує тероризм. Має бути чітке розуміння того, що кожен цент доходів може бути використаний Росією для фінансування нових вбивств мирного населення і не тільки в Україні. У часи, коли на кону стоїть майбутнє безпекового порядку в Європі, необхідно вживати рішучі дії", - заявив Цимбалюк.