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Новини Війна
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Україна в ОБСЄ: РФ надто довго заспокоювали - російську зброю зупинить лише більш потужна зброя

himars

Партнерам України не потрібно побоюватися передавати Україні більшу кількість важких озброєнь, адже російську зброю зупинить лише більш потужна зброя, що продемонструвала ситуація навколо острова Зміїний.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк у вівторок у Відні під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ, присвяченому обговоренню російських ракетних обстрілів України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росію надто довго заспокоювали, і тепер нам доводиться мати справу з тим, що Росія знищує все на своєму шляху. Проте повернення острова Зміїний під український прапор чітко продемонструвало, як можна змінити спосіб дій Росії. Російську зброю можна зупинити більш потужною зброєю та більш комплексними санкціями", - заявив він.

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За словами українського посла, саме тому партнерам не варто побоюватися надання Україні більшої кількості важких озброєнь, у тому числі сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, здатних забезпечити ефективний захист мирного населення від можливих нових атак.

"За достатньої підтримки Україна може стабілізувати лінію фронту, а потім відкинути російські війська до міжнародно визнаних кордонів України", - наголосив очільник української місії в ОБСЄ.

Він додав, що Росія також повинна понести покарання за свою варварську поведінку. "Росію потрібно визнати державою, яка підтримує тероризм. Має бути чітке розуміння того, що кожен цент доходів може бути використаний Росією для фінансування нових вбивств мирного населення і не тільки в Україні. У часи, коли на кону стоїть майбутнє безпекового порядку в Європі, необхідно вживати рішучі дії", - заявив Цимбалюк.

Автор: 

ОБСЄ (3497) зброя (7433)


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Топ коментарі
+12
Тільки в ******** Україні можна бути діючим народним депутатом України і «заступником глави уряду» окупованої Херсонщини. Доведено слугою народу Олексієм Ковальовим
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06.07.2022 02:23
+9
Помилкова точка зору. Для того щоб реалізувати план ***** по "відродженню СРСР" знадобилось планомірно і крок за кроком розвинути найгірші якості в кацапах. Саме вони - "колективне *****" сьогодні вимагають більше смертей, більше крові і більше страждань для українців. ********* це "важка" і велика країна і коли вся ця маса набирає інерцію руху то зупинити те що готувалось останні 8 років за 2 тижні неможливо. Наприклад, щойно з'ясувалось що "план відбудови Маріуполя" був створений кацапами задовго до початку війни, а це означає що знищення цього міста разом з жителями було заплановано як "акція залякування". Навіть якщо б всі фінанси *****стана перетворились як в казці про Попелюшку на гарбуза, наступ і знищення українців все одно б продовжувались. Єдине що їх поступово зупиняє це ЗСУ, міжнародна допомога Україні і санкції. Врешті ми маємо вбити та скалічити всіх окупантів і очистити від них Україну. Так і буде.

Мир наступить тоді коли на кожному кацапському роздоріжжі обірвані, зневажені і голодні інваліди цієї війни будуть просити милостиню...
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06.07.2022 04:41
+8
"Російську зброю можна зупинити більш потужною зброєю..." (с)
Наприклад... асфальтом.
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06.07.2022 02:25
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Если бы 3,5 месяца назад отрезали бы полностью рашке финансы - есть вероятность, что уже бы все возвращалось в мирное русло. Не было бы таких жертв, в рашке было бы договариваемое правительство и Западный мир опять бы зарабатывал свои любимые деньги. Но...
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06.07.2022 02:22 Відповісти
Помилкова точка зору. Для того щоб реалізувати план ***** по "відродженню СРСР" знадобилось планомірно і крок за кроком розвинути найгірші якості в кацапах. Саме вони - "колективне *****" сьогодні вимагають більше смертей, більше крові і більше страждань для українців. ********* це "важка" і велика країна і коли вся ця маса набирає інерцію руху то зупинити те що готувалось останні 8 років за 2 тижні неможливо. Наприклад, щойно з'ясувалось що "план відбудови Маріуполя" був створений кацапами задовго до початку війни, а це означає що знищення цього міста разом з жителями було заплановано як "акція залякування". Навіть якщо б всі фінанси *****стана перетворились як в казці про Попелюшку на гарбуза, наступ і знищення українців все одно б продовжувались. Єдине що їх поступово зупиняє це ЗСУ, міжнародна допомога Україні і санкції. Врешті ми маємо вбити та скалічити всіх окупантів і очистити від них Україну. Так і буде.

Мир наступить тоді коли на кожному кацапському роздоріжжі обірвані, зневажені і голодні інваліди цієї війни будуть просити милостиню...
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06.07.2022 04:41 Відповісти
Кацапи з моменту оголошення себе "рускімі" прагнули повністю винищити будь які прояви національної гідності українців. Але їм це не вдалося. Ми не тільки зберегли мову і національну гідність, а й відродили державність після понад 300 років окупації. З цієї точки зору не ми, а ********* є "failed state" або "нєсостоявшаяся імпєрія".
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06.07.2022 16:22 Відповісти
Тільки в ******** Україні можна бути діючим народним депутатом України і «заступником глави уряду» окупованої Херсонщини. Доведено слугою народу Олексієм Ковальовим
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06.07.2022 02:23 Відповісти
"Російську зброю можна зупинити більш потужною зброєю..." (с)
Наприклад... асфальтом.
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06.07.2022 02:25 Відповісти
як до балістичних бабушкофонів?
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06.07.2022 03:02 Відповісти
А от HIMARS'ам на відео, де вони їдуть по трасі, на ній зупиняються, відстрілюються та одразу їдуть далі, українській асфальт сподобався. І нашим бійцям, які отримують підвоз бк та забезпечення, теж подобається, що це можливо по асфальту, бо по ньому це якось швидше виходить.
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06.07.2022 06:32 Відповісти
Жінці запропонували пройти обстеження на рак молочної залози, або вставити імпланти. Вона обрала друге. І тепер, цій жінці подобається, що цицьку їй вирізатимуть дуже гарну і одразу дві, бо задавнила і пішли метастази.
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06.07.2022 08:23 Відповісти
Щоб отримувати потужну зброю Україні потрібно швидше виконувати ті 7 умов, що є запорукою нашого приєднання до Європи. А то вимоги швидше надавати зброю лунають, якось, не дуже чемно....
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06.07.2022 02:34 Відповісти
Якщо Європа контролюватиме всі гроші - нашим стане нецікаво

https://youtu.be/uySb8BqKiE0
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06.07.2022 03:19 Відповісти
Нашим, тобто українцям, якраз цікаво, а от бєніному "кварталу" "пєчалька"...
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06.07.2022 04:46 Відповісти
Вы там гуглом переводите? Не Євгеній, а Євген
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06.07.2022 06:26 Відповісти
 
 