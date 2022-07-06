Цілями війни Путіна є знищення суверенітету України та зміна її режиму, - ISW

Військові аналітики вважають метою російської війни знищення суверенітету України і зміну режиму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Цілями Росії під час її вторгнення в Україну залишаються зміна режиму в Києві та усунення суверенітету української держави.

Ключові висновки аналітиків інституту:

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев повторив початкові цілі президента Росії Володимира Путіна щодо так званої "операції" в Україні, припустивши, що Кремль зберігає свою мету, включно зі зміною режиму та територіальною експансією далеко за межами Донбасу.

Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід і схід від Слов'янська.

Окупанти намагаються просуватися на захід від району Лисичанська в напрямку Сіверська.

Ймовірно, російські війська намагаються отримати доступ до сільських доріг на південний схід від Бахмута, щоб наступати на місто з півдня.

Українські сили здійснили обмежений контрудар на південному заході від Донецька.

Російські війська продовжували обмежені та безуспішні штурми на півночі Харківської області.

Російська влада проводить посилення заходи з призову на окупованих територіях, щоб компенсувати втрати живої сили, яких зазнають.

Кремль продовжує консолідувати адміністративний контроль над окупованими територіями України, що, ймовірно, створить умови для безпосереднього приєднання цих територій до Російської Федерації.

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