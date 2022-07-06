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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Цілями війни Путіна є знищення суверенітету України та зміна її режиму, - ISW

путін

Військові аналітики вважають метою російської війни знищення суверенітету України і зміну режиму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Цілями Росії під час її вторгнення в Україну залишаються зміна режиму в Києві та усунення суверенітету української держави.

Ключові висновки аналітиків інституту:

  • Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев повторив початкові цілі президента Росії Володимира Путіна щодо так званої "операції" в Україні, припустивши, що Кремль зберігає свою мету, включно зі зміною режиму та територіальною експансією далеко за межами Донбасу.
  • Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід і схід від Слов'янська.
  • Окупанти намагаються просуватися на захід від району Лисичанська в напрямку Сіверська.
  • Ймовірно, російські війська намагаються отримати доступ до сільських доріг на південний схід від Бахмута, щоб наступати на місто з півдня.
  • Українські сили здійснили обмежений контрудар на південному заході від Донецька.
  • Російські війська продовжували обмежені та безуспішні штурми на півночі Харківської області.
  • Російська влада проводить посилення заходи з призову на окупованих територіях, щоб компенсувати втрати живої сили, яких зазнають.
  • Кремль продовжує консолідувати адміністративний контроль над окупованими територіями України, що, ймовірно, створить умови для безпосереднього приєднання цих територій до Російської Федерації.

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Автор: 

путін (23746) росія (64895) Україна (5859)


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Топ коментарі
+51
Зрозуміло, що Путін не здоровий психічно.
Більш ніж солідний вік 70 років, усвідомлення того, що незабаром кінець, купа підліткових комплексів неповноцінності, огидний характер, що включає злобу, підозрілість, дрібну мстивість і все це разом і весь цей пекельний коктейль з віком не розсіявся, а став тільки більш густішим та смердючим.
Тому до нього особисто питань немає. Черговий злісний дід, який ненавидить людей і увесь світ.
А ось питання до народу Росії є. Невже вони не розуміють, що через 10-15 років, так само, як і їхні прадіди, діди, батьки на питання молодого покоління - "Куди ж ви дивилися? Ви, що, не бачили, що цей божевільний (Сталін, Хрущов, Брежнєв, Путін) ...) робив?", опускатимуть очі і жалісно виправдовуватимуться - "Розумієш, час тоді був непростий. Як усі, так і я"...
Жалюгідна картина виродження країни та людей, що її населяють, які за 1000 років так і не стали народом
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06.07.2022 06:42
+35
Саме так. Будуть засуджувати, розвінчання культу особистості. Все це вже ми проходили. Перестройка, ускорение, антиалкогольная кампания, экономический кризис, развал РФ... Спираль истории.
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06.07.2022 06:52
+26
Не копай другому яму. На самом деле потеря суверенитета и падение режима в результате войны произойдёт именно в РФ.
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06.07.2022 06:54
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Режим-у запарєбрікаваму ванючєму свінарніку...
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06.07.2022 06:31 Відповісти
Зрозуміло, що Путін не здоровий психічно.
Більш ніж солідний вік 70 років, усвідомлення того, що незабаром кінець, купа підліткових комплексів неповноцінності, огидний характер, що включає злобу, підозрілість, дрібну мстивість і все це разом і весь цей пекельний коктейль з віком не розсіявся, а став тільки більш густішим та смердючим.
Тому до нього особисто питань немає. Черговий злісний дід, який ненавидить людей і увесь світ.
А ось питання до народу Росії є. Невже вони не розуміють, що через 10-15 років, так само, як і їхні прадіди, діди, батьки на питання молодого покоління - "Куди ж ви дивилися? Ви, що, не бачили, що цей божевільний (Сталін, Хрущов, Брежнєв, Путін) ...) робив?", опускатимуть очі і жалісно виправдовуватимуться - "Розумієш, час тоді був непростий. Як усі, так і я"...
Жалюгідна картина виродження країни та людей, що її населяють, які за 1000 років так і не стали народом
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06.07.2022 06:42 Відповісти
Саме так. Будуть засуджувати, розвінчання культу особистості. Все це вже ми проходили. Перестройка, ускорение, антиалкогольная кампания, экономический кризис, развал РФ... Спираль истории.
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06.07.2022 06:52 Відповісти
L'URSS envoyait en hôpital psychiatrique les seuls gens lucides et critiques. Les dirigeants et autres sbires psychopathes étaient exemptés de ces établissements de "soin". Poutine est de ceux-là
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06.07.2022 10:57 Відповісти
а що більшість русскіх психично теж не здорові ще не зрозуміло? Вони всі так чи інакше аб"юзери, і хочуть свій аб"юзінг на цілий Світ розповсюджувати і обирати вони будуть завжди того, хто їм це забезпечить. Саме тому, якщо вони не можуть когось дістати щоб піддати знущанням, вони, курво, мало не страждають. Ось і логіка. Маючи міліонів людей, які готові терпіти будь-які негаразди, аби познущатися потім над іншими, хоча би в соцмережах - тілький і займатися терором.
https://tsn.ua/lady/psychologia/otnosheniya/hto-takiy-ab-yuzer-i-yak-yogo-rozpiznati-1104150.html
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06.07.2022 12:08 Відповісти
Не копай другому яму. На самом деле потеря суверенитета и падение режима в результате войны произойдёт именно в РФ.
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06.07.2022 06:54 Відповісти
....ползет Козлодоев, мокри его брюки, он стар и хочет в сортир" так співав бувший товариш Путіна Б.Гребенщиков, як передбачав, що таке станеться
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06.07.2022 07:08 Відповісти
НЕ там намного проще... муйла в отрочестве в школьном туалете сверстники подопустили за то , шо ходил молью в шузах "прощай молодость".
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06.07.2022 07:34 Відповісти
У хути такие пышненькие щочки, с гузна мабуть натянули... То-та его харя напоминает геморойное седалище.
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06.07.2022 07:32 Відповісти
Оце, я теж дивлюся на це мурло, і воно мені нагадує курячу гузку брудної драної квочки ......
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06.07.2022 09:46 Відповісти
Украина всегда была и всегда будет. Рашка же развалиться. Все империи разваливаются
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06.07.2022 07:39 Відповісти
бо імперія це не природньє явище, це явище виникнення якого продиктоване непомірними амбіціями і жагою влади людини, тому всі імперії як чудовисько Франкенштейна і розвалюються на шматки. Хто по-мудріший - не особо противиться щоб вийти з найменьшими втратами як та ж Англія, хто по-дурніше - всир..ся як до останнього приносячі непотрібні страждання всім.
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06.07.2022 12:12 Відповісти
Хмырь мавзолейный "потренировался" в Чечне,Грузии и Сирии...вообразил себя Наполеоном Бонапартисом..
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06.07.2022 08:12 Відповісти
Неа он Пётр 1 по последним данным и нуи Гитлера немного)
А бонапартик в нас один это наш Зе)
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06.07.2022 11:48 Відповісти
Пётр Первый с точки зрения нынешней россии - самый натуральный "иностранный агент" . Продался Западу , от Запада деньги получал ( и работал там ) , нетрадиционные нравы завёз ( Академию наук , Кунсткамеру , морской флот , газеты, моду , табак и т.д.) Русскую жену в монастырь заточил , на пленной иностранке женился.... А если серьёзно и путина с царями сравнивать , то , думаю, он больше всего на Николая Первого похож , политикой прежде всего . Царь этот душил всякие попытки свобод ( в Царстве Польском и в Венгрии, в частности ), выпендривался "величием", начал совершенно ненужную россии войну ( тоже предполагал "блицкриг") . От россии, в результате, отвернулся весь мир , война была проиграна из-за бездарности генералов, технической отсталости и дикого воровства "статских" чиновников . По мнению некоторых историков , смерть этого царя - самоубийство . Поглядим , повторит ли российский фюрер этот эпизод биографии Николая Павлыча.
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06.07.2022 14:43 Відповісти
Вони не розуміють. Путін планує захопити весь демокартичний світ, як мінімум по берлінську стіну. І він це зробить, якщо демократичний світ не схаменеться і не почне діяти як потрібно.
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06.07.2022 08:59 Відповісти
Ні українцям тепер самим відбиватися на жаль(((( все має ціну и цією ціною ми повинні зрозуміти що до влади мають приходити люди без будь якого порушення закону, грамотні, і без поглядів ординських, мають помінятися цією війною і самі погляди людей..
Так світ вчить нас ...
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06.07.2022 11:51 Відповісти
мене одного вже заїбав цей інситут кашпіровського по анальним ласкам? Чого його всі репостять? Що вони можуть знати, якщо ***** сре в чемодан і нікого до себе не підпускає
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06.07.2022 09:45 Відповісти
Накінець то ІВВ таки розродилось реальністю. І все стало на свої місця. Патрушев не голубь миру, ніякої раздраю немає, принцип салямі непорушний і всьо такоє. Видно, на такій зміні авторитетів наполягла сама Вікторія Нуланд.
Там нічого оцінювати не потрібно, За минулими даними розвідок, переброска *********** тільки поїздом з окружним складів Сибіру складає 20 днів. Це не картоплю возити, там спеціальний графік ще з часів Великої війни. А масовані поставки спричинять збільшення часу. Нова реактивно-ствольна арта не дає оркам можливості спокійно і без поспіху займатись логістикою.
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06.07.2022 09:46 Відповісти
*****, проснулись, доброго утра! Он сразу перед атакой все высказал, эта Мразь просто хочет чтобы нас не было.
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06.07.2022 09:57 Відповісти
Цель Куйла- взять за щёку. Один раз (на севере Украины) он уже взял, 2-й на подходе.
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06.07.2022 10:16 Відповісти
Ой, как нас надоумили, а мы такие глупые и этого не знали. Это было понятно и почти все знали еще в 14 году. Армию готовили и укрепляли, но недостаточно. Коррупция мешала. Но большинство все таки не верили, что путлер решится на полномасштабное вторжение.
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06.07.2022 10:19 Відповісти
Хто б змінив режим кремлівського , ботоксного карлика , щоб не завдавав стільки горя нашій краіні 😠
Тварюко здохни , здохни , здохни ‼️‼️‼️‼️
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06.07.2022 10:30 Відповісти
-Принято к вниманию, - канцелярия пэкла... АМИНЬ!!!
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06.07.2022 10:37 Відповісти
їм, цим науківцям, потрібно було 8,5років війни для їх досліджень, щоб нарешті, дійти вірного висновку "Метою ***** є знищення суверенітету України"???
Але ж висновок - хоч і вірний, але неповний. Бо він має бути зформульований так: "Споконвічною метою касапської імперії незалежно від її правителя є колонізація навколішних земель; як однією з цілей - знищення суверенітету України"
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06.07.2022 10:40 Відповісти
Маргарита Симоньян однажды ляпнула...
Что там той Украины...возьмём за два дня... наверно об Армении трынлела...
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06.07.2022 10:49 Відповісти
Институт изучения войны опоздал со своими гениальными выводами лет на 8.
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06.07.2022 11:15 Відповісти
Оновною метою війни є нищення людей. Саме в Україні "зачистка" території для розбудови каганату -хозарія, або як вони це тепер називають-небесний єрусалим. Європа грає роль "доброго поліцейського", московія "поганого поліцейського", але мета одна-викроїти територію в найкращому місці планети. Вони забули що і над ними є Бог. "роде зміїний і батько ваш сатана" -Ісус.
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06.07.2022 11:35 Відповісти
Звичайно вина не тільки на пуйлі, бо воно таке було з народження. Там всі дегенерати, починаючи від медвєдєва, всієї дури і Меркель, яка також довго при владі в Німеччині і сюсюкалась з терористом і добре знала його наміри, ще коли разом спілкували в Дрездені. Аде хотати це ще не мати. Колись з 1939 року вся радянська влада дурила весь світ і вбивала армію УПА і світ був з кацапами і то ми давали опір до початку 1960 року. Зараз нас точно є мільйонів десять і нас підтримує весь світ, то кацапи думають нас задавити з допомогою ракет, яких дуже багато ми їм віддали?
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06.07.2022 11:36 Відповісти
Моль гнусная !
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06.07.2022 11:57 Відповісти
Хорошая новость из Пентагона...

Военная промышленность США переведена на круглосуточную работу...заказов на миллиарды долларов...,Маховик запущен по полному тарифу...,каже обозреватель отказавшийся назвать имя...
Наверное Вашингтон пост...или Блумберг...
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06.07.2022 12:00 Відповісти
в Украине нет режима, Путин воюет с Украинским народом, Путину придется убить всех Украинцев, чтобы уничтожить суверенитет, потому что народ - это суверенитет!

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06.07.2022 12:58 Відповісти
 
 