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Цілями війни Путіна є знищення суверенітету України та зміна її режиму, - ISW
Військові аналітики вважають метою російської війни знищення суверенітету України і зміну режиму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Цілями Росії під час її вторгнення в Україну залишаються зміна режиму в Києві та усунення суверенітету української держави.
Ключові висновки аналітиків інституту:
- Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев повторив початкові цілі президента Росії Володимира Путіна щодо так званої "операції" в Україні, припустивши, що Кремль зберігає свою мету, включно зі зміною режиму та територіальною експансією далеко за межами Донбасу.
- Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід і схід від Слов'янська.
- Окупанти намагаються просуватися на захід від району Лисичанська в напрямку Сіверська.
- Ймовірно, російські війська намагаються отримати доступ до сільських доріг на південний схід від Бахмута, щоб наступати на місто з півдня.
- Українські сили здійснили обмежений контрудар на південному заході від Донецька.
- Російські війська продовжували обмежені та безуспішні штурми на півночі Харківської області.
- Російська влада проводить посилення заходи з призову на окупованих територіях, щоб компенсувати втрати живої сили, яких зазнають.
- Кремль продовжує консолідувати адміністративний контроль над окупованими територіями України, що, ймовірно, створить умови для безпосереднього приєднання цих територій до Російської Федерації.
Топ коментарі
+51 arye z.
показати весь коментар06.07.2022 06:42
+35 Serguei Skarzhevski #510888
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+26 Serguei Skarzhevski #510888
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Більш ніж солідний вік 70 років, усвідомлення того, що незабаром кінець, купа підліткових комплексів неповноцінності, огидний характер, що включає злобу, підозрілість, дрібну мстивість і все це разом і весь цей пекельний коктейль з віком не розсіявся, а став тільки більш густішим та смердючим.
Тому до нього особисто питань немає. Черговий злісний дід, який ненавидить людей і увесь світ.
А ось питання до народу Росії є. Невже вони не розуміють, що через 10-15 років, так само, як і їхні прадіди, діди, батьки на питання молодого покоління - "Куди ж ви дивилися? Ви, що, не бачили, що цей божевільний (Сталін, Хрущов, Брежнєв, Путін) ...) робив?", опускатимуть очі і жалісно виправдовуватимуться - "Розумієш, час тоді був непростий. Як усі, так і я"...
Жалюгідна картина виродження країни та людей, що її населяють, які за 1000 років так і не стали народом
https://tsn.ua/lady/psychologia/otnosheniya/hto-takiy-ab-yuzer-i-yak-yogo-rozpiznati-1104150.html
А бонапартик в нас один это наш Зе)
Так світ вчить нас ...
Там нічого оцінювати не потрібно, За минулими даними розвідок, переброска *********** тільки поїздом з окружним складів Сибіру складає 20 днів. Це не картоплю возити, там спеціальний графік ще з часів Великої війни. А масовані поставки спричинять збільшення часу. Нова реактивно-ствольна арта не дає оркам можливості спокійно і без поспіху займатись логістикою.
Тварюко здохни , здохни , здохни ‼️‼️‼️‼️
Але ж висновок - хоч і вірний, але неповний. Бо він має бути зформульований так: "Споконвічною метою касапської імперії незалежно від її правителя є колонізація навколішних земель; як однією з цілей - знищення суверенітету України"
Что там той Украины...возьмём за два дня... наверно об Армении трынлела...
Военная промышленность США переведена на круглосуточную работу...заказов на миллиарды долларов...,Маховик запущен по полному тарифу...,каже обозреватель отказавшийся назвать имя...
Наверное Вашингтон пост...или Блумберг...