На південному напрямку українські захисники ліквідували 18 росіян, 2 склади боєприпасів та ворожу техніку, завдано авіаударів по опорних пунктах ворога, - ОК "Південь"

На південних рубежах захисту українські захисники з повітря вдарили по опорних пунктах ворога в районі Благодатного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Поодинокими та парними ворожими гелікоптерними ударами Ка-52 атаковано переправу через Інгулець на півночі Херсонщини та двічі район визволеної Іванівки. Втрат немає.

Під час повітряного бою над Херсонщиною один із трійки ворожих винищувачів намагався вразити керованими ракетами "повітря-повітря" пару наших штурмовиків. Успіху не мав.

Тим часом наші авіатори гелікоптерами та штурмовиками завдали 2 авіаційні удари по опорних пунктах ворога в районі Благодатного. Результати дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.

Ракетно-артилерійські та інші підрозділи ЗСУ під час відпрацювання вогневих завдань завдали втрат ворогу в кількості 18 живої сили, 2 самохідних артилерійсько-мінометних установок "Нона-С", 1 зенітної установки 23-го калібру, 1 гаубиці "Мста-Б", 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також 2 складів боєприпасів.

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