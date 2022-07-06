На південному напрямку українські захисники ліквідували 18 росіян, 2 склади боєприпасів та ворожу техніку, завдано авіаударів по опорних пунктах ворога, - ОК "Південь"
На південних рубежах захисту українські захисники з повітря вдарили по опорних пунктах ворога в районі Благодатного.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
"Поодинокими та парними ворожими гелікоптерними ударами Ка-52 атаковано переправу через Інгулець на півночі Херсонщини та двічі район визволеної Іванівки. Втрат немає.
Під час повітряного бою над Херсонщиною один із трійки ворожих винищувачів намагався вразити керованими ракетами "повітря-повітря" пару наших штурмовиків. Успіху не мав.
Тим часом наші авіатори гелікоптерами та штурмовиками завдали 2 авіаційні удари по опорних пунктах ворога в районі Благодатного. Результати дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.
Ракетно-артилерійські та інші підрозділи ЗСУ під час відпрацювання вогневих завдань завдали втрат ворогу в кількості 18 живої сили, 2 самохідних артилерійсько-мінометних установок "Нона-С", 1 зенітної установки 23-го калібру, 1 гаубиці "Мста-Б", 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також 2 складів боєприпасів.
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Получается, что за сутки наши уничтожили по 1 орку на каждые 25 км. фронта. No comments.
Наконец-то до наших "стратегов" дошло, что преимущество РФ не в людях и технике, а в безлимитном кол-ве боеприпасов. Но уничтожение нескольких складов в последние дни проблему не решают, т.к. враг просто перенесет склады на десяток км. вглубь тыла.
В сложившихся обстоятельствах, бороться с безлимитными боеприпасами врага можно только массовой работой ДРГ на маршрутах и объектах логистики и хранения. Подчеркиваю: МАССОВОЙ. Не "взорвали один ж/д мостик за 4 мес. войны", а еженедельно: колонна обеспечения, склад ГСМ, мост, ж/д подстанция, склад б/п и т.п.
Злые языки кажуть шо на воздух взлетело бешеное количество снарядов,мин и прочего металлолома путлера...
Но так не бывает...или Коломойский или ЕС и НАТО...следом за Швецией и Финляндией...