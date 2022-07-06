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Блінкен не планує проводити окремі переговори з Лавровим на саміті G20, - Держдеп США

лавров,блинкен,блінкен

Держсекретар Ентоні Блінкен не планує окремих переговорів з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим на зустрічі міністрів закордонних справ G20.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Прайс заявив у вівторок, що не очікує жодної зустрічі між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на зустрічі міністрів закордонних справ G20 на Балі цього тижня.

"…я точно не очікував би жодної зустрічі між державним секретарем Блінкеном і міністром закордонних справ Лавровим", - заявив він.

Читайте також: США порушать питання війни РФ в Україні на зустрічі G20 в Індонезії, - Держдеп

Автор: 

G20 (322) Держдепартамент США (1613) Лавров (1576) Блінкен (1156) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+13
Пусть конюх с лавровым встречается.
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06.07.2022 07:10
+9
А коня, что, пригласили и даже не побрезговали?
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06.07.2022 07:14
+5
А смысл? Фигуры расставлены. Началась игра
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06.07.2022 07:11
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Пусть конюх с лавровым встречается.
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06.07.2022 07:10 Відповісти
А смысл? Фигуры расставлены. Началась игра
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06.07.2022 07:11 Відповісти
А коня, что, пригласили и даже не побрезговали?
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06.07.2022 07:14 Відповісти
Видать, вместо *****.
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06.07.2022 08:23 Відповісти
Це обговорення протоколу майбутньої зустрічі, так вже повелося. А про що з Конярою говорити, де Х і за яким столом сидіти буде, і я ким цей стіл буде. А все його ржання - хохли здавайтесь, не дивує.
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06.07.2022 07:20 Відповісти
Ясен пінь. Хіба Блінкен вар'ят, щоб зі старою хворою лошадригою розмовляти?
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06.07.2022 07:27 Відповісти
Про шо там разговаривать? Лаврова надо только пристрелить. Так всегда делают с бешенными животными
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06.07.2022 07:31 Відповісти
Про що розмовляти з представником найбільшого дурдому в світі?
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06.07.2022 07:38 Відповісти
Например обсудить цвет мешка на голову и веревки на шее после суда в Гааге.
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06.07.2022 07:58 Відповісти
Орков пригласили на G 20 , опять Запад так ничего и не понял Как можно террористов приглашать на междунродные встречи . О чем разговаривать с бандитами и преступниками , Блинкин ау , орки в Украине вообще-то людей убивают
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06.07.2022 08:23 Відповісти
Когда Индонезия стала Западом? А именно Индонезия и пригласила
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06.07.2022 09:55 Відповісти
Я читав, що запрошення розсилались ще в січні місяці.
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06.07.2022 11:03 Відповісти
Это позор приглашать военных преступников на такие мероприятия.
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06.07.2022 11:11 Відповісти
 
 