Блінкен не планує проводити окремі переговори з Лавровим на саміті G20, - Держдеп США
Держсекретар Ентоні Блінкен не планує окремих переговорів з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим на зустрічі міністрів закордонних справ G20.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс.
Прайс заявив у вівторок, що не очікує жодної зустрічі між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на зустрічі міністрів закордонних справ G20 на Балі цього тижня.
"…я точно не очікував би жодної зустрічі між державним секретарем Блінкеном і міністром закордонних справ Лавровим", - заявив він.
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