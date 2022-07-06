Блінкен не планує проводити окремі переговори з Лавровим на саміті G20, - Держдеп США

Держсекретар Ентоні Блінкен не планує окремих переговорів з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим на зустрічі міністрів закордонних справ G20.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Прайс заявив у вівторок, що не очікує жодної зустрічі між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на зустрічі міністрів закордонних справ G20 на Балі цього тижня.

"…я точно не очікував би жодної зустрічі між державним секретарем Блінкеном і міністром закордонних справ Лавровим", - заявив він.

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