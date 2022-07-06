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У корабельному угрупованні флоту РФ зменшено кількість ракетних носіїв - 3 надводні, 2 підводні та 1 ВДК, - ОК "Південь"

море,рф

У Чорному морі перебувають три російські кораблі, два підводні човни і великий десантний корабель, які оснащені ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"В корабельному угрупованні ворожого флоту зменшено кількість ракетних носіїв – 3 надводні, 2 підводні та 1 ВДК. Загальне спорядження – 32крилаті ракети. Тож загроза з моря залишається, прибережна смуга продовжує виконувати функції лінії оборони та зони небезпеки, з огляду на міни, що дрейфують та заходи протидесантної оборони", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Чорному морі перебувають три носії російських ракет "Калібр"

Автор: 

корабель (1609) росія (64895) флот (325) Чорне море (1658)


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Топ коментарі
+5
Шкода,що не вдається потопити якось тих "носіїв"(
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06.07.2022 07:48
+3
Асфальтом корабель потопити можливо але спочатку потрібно докинути до нього.
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06.07.2022 08:54
+3
Бітум! Бітумом із зеленим окрасом можна все потопити
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06.07.2022 09:11
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Може решта пішла на ремонт, може перекинули в інше місце. ХЗ.
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06.07.2022 07:25 Відповісти
Пішли в порти для поповнення запасу ракет...
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06.07.2022 09:22 Відповісти
А шо ж случилось?
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06.07.2022 07:28 Відповісти
БДК тоже несет ракеты? Не похоже....
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06.07.2022 07:44 Відповісти
Там ракетний десант.
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06.07.2022 07:48 Відповісти
ПОДЖАЛИ ХВОСТ !)
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06.07.2022 07:48 Відповісти
Не обов'язково. Може бути перегрупування.
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06.07.2022 07:50 Відповісти
Шкода,що не вдається потопити якось тих "носіїв"(
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06.07.2022 07:48 Відповісти
Асфальтом корабель потопити можливо але спочатку потрібно докинути до нього.
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06.07.2022 08:54 Відповісти
Бітум! Бітумом із зеленим окрасом можна все потопити
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06.07.2022 09:11 Відповісти
 
 