У корабельному угрупованні флоту РФ зменшено кількість ракетних носіїв - 3 надводні, 2 підводні та 1 ВДК, - ОК "Південь"

У Чорному морі перебувають три російські кораблі, два підводні човни і великий десантний корабель, які оснащені ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"В корабельному угрупованні ворожого флоту зменшено кількість ракетних носіїв – 3 надводні, 2 підводні та 1 ВДК. Загальне спорядження – 32крилаті ракети. Тож загроза з моря залишається, прибережна смуга продовжує виконувати функції лінії оборони та зони небезпеки, з огляду на міни, що дрейфують та заходи протидесантної оборони", - йдеться в повідомленні.

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