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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Українські воїни завдали ворогу значних втрат під час його спроби наступу на Краматорському напрямку і змусили відійти, - Генштаб ЗСУ

війна,зсу,захисник

Захисники України на Краматорському напрямку відтіснили ворога, завдавши йому значних втрат.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 6 липня у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Так, розпочалася сто тридцять третя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника на території Республіки Білорусь не виявлено.

На Сіверському напрямку агресор обстрілював позиції наших військ у районах населених пунктів Залізний Міст, Шалигине та Есмань. Вдосконалює інженерне обладнання передових позицій у прикордонних районах.

На Харківському напрямку ворог веде оборонні дії. Зафіксовано обстріли із вертольотів, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Соснівка, Слатине, Мала Данилівка, Черкаські Тишки, Веселе, Кутузівка, Мосьпанове, Гусарівка, Чепіль та Нова Миколаївка.

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Російські окупанти дистанційно мінували місцевість неподалік Шестакового та Перемоги.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Здійснив обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краснопілля та Богородичного. Наші захисники відбили ворожий штурм та відкинули окупантів назад у районі населеного пункту Долина. Противник веде штурмові дії поблизу Мазанівки, бої тривають.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Сіверська та Григорівки. Українські воїни завдали ворогу значних втрат під час його спроби наступу в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Білогорівка та Григорівка. Окупанти відійшли.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції із артилерії різних калібрів поблизу Берестового, Білогорівки, Травневого, Шумів і Нью-Йорка. Завдав авіаудару в районі Вуглегірської ТЕС. За підтримки артилерії вів штурмові дії у районі населеного пункту Новолуганське, успіху не мав, відійшов. Наші воїни зупинили ворожий наступ в районі Спірного та відбили атаку неподалік Вершини. Завдали окупантам втрат та відкинули назад. Противник намагається провести перегрупування.

Загарбники наступають у районі Луганського, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдавав авіаційних ударів неподалік Авдіївки.

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На Південнобузькому напрямку ворожа артилерія вела обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Князівка, Миколаївка, Тополине, Кобзарці, Благодатне, Шевченкове, Лупареве. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по об’єктах у Миколаївській області. Залишається подальша загроза таких дій. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримує в морі чотири носії високоточної зброї.

Спробу наступу загарбників у напрямку Лозового українські воїни жорстко придушили. Ворог продовжує заходи з поповнення втрат.

Українська ударна авіація продовжує атакувати ворога на кількох стратегічних напрямках. Так, минулої доби бомбардувальники та штурмовики Повітряних Сил Збройних Сил України знищили два польові склади боєприпасів, два взводних опорних пункти російських окупантів та понад 10 одиниць ворожої техніки. Втрати у живій силі уточнюються.

Автор: 

армія рф (17176) Генштаб ЗС (6480) росія (64895)


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Топ коментарі
+9
Значить мало отримали звіздюлєй до цього якщо просять ще. Ось і уважили прохачів.
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06.07.2022 07:43
+6
а ви знаете де краматорск ? а я зараз в нем - фіг їм а не краматорск
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06.07.2022 08:45
+5
Змусили сделать шаг доброй воли. Учить вас надо заголовки писать
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06.07.2022 07:45
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Значить мало отримали звіздюлєй до цього якщо просять ще. Ось і уважили прохачів.
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06.07.2022 07:43 Відповісти
Змусили сделать шаг доброй воли. Учить вас надо заголовки писать
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06.07.2022 07:45 Відповісти
Друзья, проиграйте еще раз сценарий:"Патриарх Кирилл прилетает в Киев, на прием к Главнокомандующему. Иерарх передает ему конфиденциальное послание-просьбу от Владимира Путина", ...но в это время Силы Востока (СВК) оккупировали земли исторической родины - ДВК, СИБИРЬ до Урала . Исторические земли Руси времен Даниила Галицкого находятся под
прикрытием "парасолек" и новых американских ракет. Кремль, в очередной раз переигрывает "паритет в партнерстве " просит в лице патриарха Кирилла приобщиться к историческим корням Киевской Руси со столицей в вечном граде Киеве. Наступает переломный этап в новейшей истории отечества - отказ от великодержавного синдрома, что в свою очередь , влечет Великий Мир и
Согласие(ВМС) в Европейском Конгломерате Народов (ЕКН)". Сбывается извечная
мечта украинцев в противостоянии москалям. Удачи , друзья, в наших
светлых начинаниях.
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06.07.2022 07:54 Відповісти
"...что в свою очередь , влечет Великий Мир и Согласие(ВМС) в Европейском Конгломерате Народов (ЕКН)." ©
А далі можна було б продовжити таким чином:
"Сбывается извечная мечта украинцев (ИМУ) в противостоянии москалям (ПМ). Удачи, друзья, в наших светлых начинаниях (НСН)."
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06.07.2022 09:21 Відповісти
...скрупулезно подмечено... СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ !!!
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06.07.2022 10:41 Відповісти
Треба трохи скорегувати, а то місцями у вас зайві абревіатури, а місцями - сильно не вистачає. Ось приклад:
"Патриарх Кирилл(ПНХ) прилетает в Киев(ПНХ), на прием к Главнокомандующему. Иерарх (ПНХ) передает ему конфиденциальное послание-просьбу(ПНХ) от Владимира Путина(ПНХ)..."

Переробіть весь текст у такому стилі, загальний принцип, думаю, зрозумілий.
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06.07.2022 10:01 Відповісти
Вы думаете главзеб готов, як той горбатий песик , КОТРИЙ ЩОЙНО Вiдклав личину, сделать, танец презрения перед кырылом гундяйным, мол ПНХ?
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06.07.2022 10:45 Відповісти
Вот пане Шамов , вчитись писати зрозумілою мовою .
ПРИКЛАД «Історія повторюется. Так і в Карпати вчителів і голов адміністрацій із кацапії після 2 світової везли , а українці їх на гиляки вішали.

мабудь треба тоже починати на окупованих терріторіях вішати завезених кацапов - шоб боялися їхати
ТРЕБА ВСІХ ОРКІВ ПОПЕРЕДИТИ , шо вбивати будуть всіх хто наносе шкоду Україні »

занадто українці толерантні к ворогам
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06.07.2022 10:51 Відповісти
Тю, ще смереки нахиляти(щоби навпiл)... Амеркатюши весь восток зачистят, дайте им в изобилии подкатить.
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06.07.2022 10:59 Відповісти
Отже,вже на краматорський напрям пруть.
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06.07.2022 08:03 Відповісти
"Значних втрат" - це скільки?
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06.07.2022 08:09 Відповісти
Хто їх там рахує?.. "Смєшалісь в кучу, люді, коні..."
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06.07.2022 10:03 Відповісти
Статистика особливо не змінилась, зомбімарахвон співав про тисячі втрат рашистів під Лисичанськом
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06.07.2022 18:56 Відповісти
а ви знаете де краматорск ? а я зараз в нем - фіг їм а не краматорск
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06.07.2022 08:45 Відповісти
Наші воїни зупинили ворожий наступ в районі Спірного та відбили атаку неподалік Вершини. Завдали окупантам втрат та відкинули назад. Джерело:
А вчора дехто тут нив, що його знову кудись зливають. ЗСУ знають, що роблять.
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06.07.2022 10:10 Відповісти
Впала в очі цитатта "Наші воїни зупинили ворожий наступ в районі Спірного та відбили атаку неподалік Вершини. Завдали окупантам втрат та відкинули назад"
Зважаючи на те, що вчора в зведені було (недослівно, по смислу): "ворог наступав на Спірне, мав частковий успіх" - то виникає питання: наші повернули під контроль Спірне, чи ні?
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06.07.2022 10:53 Відповісти
Так !
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06.07.2022 13:14 Відповісти
віримо в наших захисників!
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06.07.2022 13:38 Відповісти
Такi самi заголовки були напередоднi Сiверодонецька, Лiсiчанська, Лимана, Рубiжного, Торецька, Кремiнного, та ще сотнi мiст. А потiм стратегiчний вiдхiд.
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06.07.2022 15:49 Відповісти
 
 