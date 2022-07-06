Окупанти атакують портову інфраструктуру на півдні України, не маючи успіхів у спекуляціях на темі голоду, - ОК "Південь"
Російські війська намагаються знищити портову інфраструктуру на півдні України, не маючи успіхів у спекуляціях на темі голоду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Не маючи успіху у спекуляціях на темі всесвітнього голоду в обмін на послаблення світових санкцій, рашисти намагаються атакувати портову інфраструктуру – елеватори, сховища та склади – під виглядом знищення скупчення військової техніки, а ворожа пропаганда розганяє зраду про провокації з застосуванням отруйних речовин", - йдеться в повідомленні.
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А вот чего я НЕ понимаю, так это потери врага на южном участке фронта (более 400 км.) Согласно тем же отчетам ОК "Юг" за прошлые сутки они уничтожили 18 орков, т.е. по одному орку на 25 км. фронта. Меньше - это если вообще не стрелять.
Вот об этом хотелось бы услышать от ОК "Юг", а не пропагандистские штампы.