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Окупанти атакують портову інфраструктуру на півдні України, не маючи успіхів у спекуляціях на темі голоду, - ОК "Південь"

вибух,бердянськ

Російські війська намагаються знищити портову інфраструктуру на півдні України, не маючи успіхів у спекуляціях на темі голоду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Не маючи успіху у спекуляціях на темі всесвітнього голоду в обмін на послаблення світових санкцій, рашисти намагаються атакувати портову інфраструктуру – елеватори, сховища та склади – під виглядом знищення скупчення військової техніки, а ворожа пропаганда розганяє зраду про провокації з застосуванням отруйних речовин", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Бердянську прогриміли вибухи, над портом піднявся стовп диму. ВІДЕО+ФОТО

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голод (117) порт (2037) росія (64895) інфраструктура (486)


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Вже пора знищувати порти в Севастополі...
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06.07.2022 07:51 Відповісти
У найвеличнішого не вистачить памперсів для цього.
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06.07.2022 07:54 Відповісти
С не лохом все понятно. Лучше расскажи где бабушка Дейнерис прячется. Да сколько и чего она для ВСУ и беженцев со своим БЮсТом сделала?
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06.07.2022 08:00 Відповісти
Маєш на увазі що не піариться на цьому?
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06.07.2022 08:05 Відповісти
Имею ввиду реальную помощь. Хоть для пиара, хоть просто. И вот оказывается , как ты, например, к волонтерам относишься . По твоему они просто пиарятся
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06.07.2022 08:28 Відповісти
Вот когда в Азии начнут русским головы резать, а голодные африканцы начнут рузьких "свиней" жрать, вот тогда я поверю в голод. А пока ворованное украинское зерно покупает Турция, Сирия и может быть, Египет. И ЕС это, в целом, устраивает
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06.07.2022 07:54 Відповісти
Это и без комментариев ОК "Юг" все понимают.
А вот чего я НЕ понимаю, так это потери врага на южном участке фронта (более 400 км.) Согласно тем же отчетам ОК "Юг" за прошлые сутки они уничтожили 18 орков, т.е. по одному орку на 25 км. фронта. Меньше - это если вообще не стрелять.
Вот об этом хотелось бы услышать от ОК "Юг", а не пропагандистские штампы.
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06.07.2022 08:03 Відповісти
Ну с этим все как раз просто. Орки не идут в наступление, а у ВСУ на юге нет сил для наступления. Все лучшее оружие, все эти 155-мм гаубицы сосредоточены на других участках. Да и как посчитать потери врага, не заняв его позиций
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06.07.2022 08:33 Відповісти
 
 