Окупанти атакують портову інфраструктуру на півдні України, не маючи успіхів у спекуляціях на темі голоду, - ОК "Південь"

Російські війська намагаються знищити портову інфраструктуру на півдні України, не маючи успіхів у спекуляціях на темі голоду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Не маючи успіху у спекуляціях на темі всесвітнього голоду в обмін на послаблення світових санкцій, рашисти намагаються атакувати портову інфраструктуру – елеватори, сховища та склади – під виглядом знищення скупчення військової техніки, а ворожа пропаганда розганяє зраду про провокації з застосуванням отруйних речовин", - йдеться в повідомленні.

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