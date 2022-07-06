Війська РФ обстріляли з артилерії село Шестірня у Криворізькому районі Дніпропетровщини, - Резніченко

Російські війська знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч з тривогою і ворожим обстрілом. Російські війська знову ударили по Криворізькому району. Під приціл ворожої артилерії потрапила Широківська громада. Стріляли прямо по селу Шестірня. Пошкоджено кілька житлових будинків. На щастя, минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в інших районах області на цю хвилину спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв із артилерії Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, - Резніченко