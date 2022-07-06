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Війська РФ обстріляли з артилерії село Шестірня у Криворізькому районі Дніпропетровщини, - Резніченко

дніпропетровщина

Російські війська знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч з тривогою і ворожим обстрілом. Російські війська знову ударили по Криворізькому району. Під приціл ворожої артилерії потрапила Широківська громада. Стріляли прямо по селу Шестірня. Пошкоджено кілька житлових будинків. На щастя, минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах області на цю хвилину спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв із артилерії Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, - Резніченко

Автор: 

обстріл (28183) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3610)


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Ну і назва. Мабуть так назвали село в часи індустріалізації.
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06.07.2022 07:58 Відповісти
Згідно з переказами, які записані в 19 ст. від старожилів, поселення засноване на поч. 17 ст. або раніше козаком-запорожцем Шестернею, що дістав прізвисько за те, що на одній з рук мав шість пальців. Згодом у рік падіння Січі козаки Шестерня, Нарепа, Пихно, Бурсак та інші перейшли в Туреччину. Після царського указу про привілеї і права поселенців, вони повернулися назад. В 1780-х на поселення прийшли і вихідці з Білорусі та Гетьманщини. Колишні запорожці жили окремою громадою і згідно зі сповідувальними відомостями 1793 року писались, як «черноморские козаки военніе и ихь домашние».
На старому козацькому цвинтарі ще зберігалося декілька могил:
....-.1784 р. полковий отаман полтавського куреня Іван Великий,
1685-1785 р. козак Дядьківського куреня Андрій Кичкинь.
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06.07.2022 08:07 Відповісти
Чомусь відповіді не відображаються в стрічці подій.
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06.07.2022 08:25 Відповісти
 
 