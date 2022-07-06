Війська РФ обстріляли з артилерії село Шестірня у Криворізькому районі Дніпропетровщини, - Резніченко
Російські війська знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ніч з тривогою і ворожим обстрілом. Російські війська знову ударили по Криворізькому району. Під приціл ворожої артилерії потрапила Широківська громада. Стріляли прямо по селу Шестірня. Пошкоджено кілька житлових будинків. На щастя, минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в інших районах області на цю хвилину спокійно.
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На старому козацькому цвинтарі ще зберігалося декілька могил:
....-.1784 р. полковий отаман полтавського куреня Іван Великий,
1685-1785 р. козак Дядьківського куреня Андрій Кичкинь.