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Блінкен планує провести "відверту розмову" з китайським колегою щодо війни в Україні, - Bloomberg

блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен проведе відверту розмову про війну в Україні зі своїм китайським колегою під час саміту в Індонезії, присвяченому наслідкам російського вторгнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, який цитує чиновників США, зокрема помічника держсекретаря США у справах економіки і бізнесу Раміна Толуї.

Блінкен вирушає на Балі в середу, щоб взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ G20, перш ніж поїхати до Таїланду.

Він зустрінеться з представником Китаю у суботу, це буде перша особиста зустріч між ними з жовтня на тлі загострення геополітичної напруги між США та Китаєм, який оголосив про "безмежну" дружбу з Росією безпосередньо перед вторгненням в Україну наприкінці лютого.

"У нас була низка переговорів на високому рівні з нашими китайськими колегами щодо того, чого ми очікуємо не лише від Китайської Народної Республіки, але й від усіх відповідальних членів міжнародного співтовариства щодо жорстокого вторгнення Росії в Україну", - сказав помічник секретаря США.

"Я думаю, це буде ще одна можливість відверто поговорити з цього приводу та висловити наші очікування від Китаю щодо України", - додав він.

Також читайте: США порушать питання війни РФ в Україні на зустрічі G20 в Індонезії, - Держдеп

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Китай (4501) Україна (5859) держсекретар (95) Блінкен Ентоні (1156)


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Китайці лиш розуміють мову грошей.Вчора пройшла новина ,що Байден подумує зняти санкції з китайських компаній в торговій війні.Отже,якщо знімуть,то китайці одразу іншими й стануть в своїх заявах щодо московського вторгнення в Україну,й далі за списком.
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06.07.2022 08:13 Відповісти
Я би і не сказав так, що Китай зараз сильно підтримує парашу. Ну а знімлять санкції санкції, то взагалі можуть і відвернутися.
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06.07.2022 08:20 Відповісти
Правильно, надо заранее уточнить будущую границу между Украиной и Китаем.
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06.07.2022 08:21 Відповісти
Китаи підмажуть і він попливе
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06.07.2022 08:25 Відповісти
Точно, похоже китаезы намекнули Байдену - сними санкции и тогда будем по-другому смотреть на войну и парашу.
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06.07.2022 10:14 Відповісти
А який сенс? Китай уже відверто висловив свою позицію.
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06.07.2022 10:50 Відповісти
 
 