Блінкен планує провести "відверту розмову" з китайським колегою щодо війни в Україні, - Bloomberg

Державний секретар США Ентоні Блінкен проведе відверту розмову про війну в Україні зі своїм китайським колегою під час саміту в Індонезії, присвяченому наслідкам російського вторгнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, який цитує чиновників США, зокрема помічника держсекретаря США у справах економіки і бізнесу Раміна Толуї.

Блінкен вирушає на Балі в середу, щоб взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ G20, перш ніж поїхати до Таїланду.

Він зустрінеться з представником Китаю у суботу, це буде перша особиста зустріч між ними з жовтня на тлі загострення геополітичної напруги між США та Китаєм, який оголосив про "безмежну" дружбу з Росією безпосередньо перед вторгненням в Україну наприкінці лютого.

"У нас була низка переговорів на високому рівні з нашими китайськими колегами щодо того, чого ми очікуємо не лише від Китайської Народної Республіки, але й від усіх відповідальних членів міжнародного співтовариства щодо жорстокого вторгнення Росії в Україну", - сказав помічник секретаря США.

"Я думаю, це буде ще одна можливість відверто поговорити з цього приводу та висловити наші очікування від Китаю щодо України", - додав він.

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