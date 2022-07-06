Залежність РФ від технологій Заходу вшестеро більша, ніж від технологій Китаю, - Боррель

Залежність Російської Федерації від технологій країн Європи і США вшестеро більша, ніж від технологій Китаю, у зв'язку з чим альтернативна китайська продукція не може покрити потреби російської економіки в умовах запроваджених санкцій.

Як передає, Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля в інтерв'ю Yomiuri.

За його словами, Китай зараз пропонує Росії обмежений обсяг альтернативної продукції, в тому числі високотехнологічні товари.

"Росія експортує багато сировини, але змушена імпортувати багато продукції з високою доданою вартістю, яку вона не виробляє у себе. Що стосується передових технологій, то Росія на 45% залежить від Європи і на 21% - від США. Для Китаю цей показник становить лише 11%", - розповів Боррель.

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