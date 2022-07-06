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Залежність РФ від технологій Заходу вшестеро більша, ніж від технологій Китаю, - Боррель

боррель

Залежність Російської Федерації від технологій країн Європи і США вшестеро більша, ніж від технологій Китаю, у зв'язку з чим альтернативна китайська продукція не може покрити потреби російської економіки в умовах запроваджених санкцій.

Як передає, Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля в інтерв'ю Yomiuri.

За його словами, Китай зараз пропонує Росії обмежений обсяг альтернативної продукції, в тому числі високотехнологічні товари.

"Росія експортує багато сировини, але змушена імпортувати багато продукції з високою доданою вартістю, яку вона не виробляє у себе. Що стосується передових технологій, то Росія на 45% залежить від Європи і на 21% - від США. Для Китаю цей показник становить лише 11%", - розповів Боррель.

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Автор: 

Китай (4501) росія (64895) санкції (11760) технології (798) Боррель (1074)


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Топ коментарі
+4
Цікава думка, тільки чомусь у ній не зауважується що Китай, своєю чергою, технологічно залежить від того, що вдалося вкрасти у Заходу. І як правило навіть вдало вкрадене насправді вже є технологією позавчорашнього дня.
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06.07.2022 08:37
+3
Тобто, китайські аналоговнети кацапію не спасуть.
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06.07.2022 08:30
+3
сегодня, в течении трех часов торговой сессии, цена барреля нефти Брент резко снизилась на 12 долларов. В общем, такие падения цен случаются довольно редко и всегда за ними имеется какая-то веская и очевидная причина.

В данном же случае имеется еще один важный аспект. Всем хорошо известно о том, что москве удается продавать нефть в обход санкций и это - действительно так и есть, но не стоит забывать еще и то, что срок окончательного эмбарго, которые вводят страны Запада, упирается в последний день декабря этого года. Кто-то уже прекратил закупки, а кто-то продолжает покупать, не нарушая санкционного режима. Это время москва использует для того, чтобы до конца года выйти на другие рынки. Одним из низ стала Индия. Но индусы дают москве правильную тренировку. Да, они покупают нефть, но с дисконтом от Брент - 40 долларов за бочку. А это значит, что понижение цены эталонной нефти соответствующим образом понижает цену нефти из мордора.

Ну а теперь - второй слух, который может пояснить это ценовое пике. Говорят о том, что пример прутина оказался заразительным и Тегеран сделал свой ход. Они сделали предложение уже не индусам, а китайцам и те - не смогли от него отказаться. Якобы, их дисконт оказался еще более щедрым, чем это исполнила москва. Аятоллы размотали полотенца с голов и пришли к выводу о том, что если Ваня так может делать, то почему бы и им не сыграть в эту игру. И тут надо заметить, что именно в Китае они вряд ли ступят в конкуренцию с прутиным, поскольку речь идет об очень отличающихся сортах нефти, а кроме того, в свое время Китай выкупил наперед огромное количество нефти по фиксированной цене. По сути, москва сейчас нефтью оплачивает кредит, выданный достаточно давно и кстати, те деньги она уже проела, а сейчас отдает нефть. Поэтому Китай не сможет отказаться от нее в в пользу третьей стороны. А вот саудовскую нефть Иран может подвинуть очень легко.

Дальше мы можем только предполагать, как это выглядит, но картина вырисовывается такой. Если сейчас Брент стоит 103 доллара, то отняв 40 долларов дисконта, можно увидеть цену, по которой москва ее отдает Индии, но в свою очередь, Иран дает еще более лохматую скидку, пусть это будет 45 долларов и в таком случае, у Китая, и так покупающего нефть из Ирана, вообще не остается выбора, чью брать. Иранская нефть почти идентична саудовской, но будет почти вдвое дешевле. И вот тут интересно, что будут делать Саудиты, поскольку их сливает уже не только москва, но и Тегеран.

А тем временем, за поребриком начинают проявляться явления, о которых предупреждали многие эксперты нефтянки. По крайней мере, об этом сигнализирует их пресса.

«В результате санкций, введенных после начатой Путиным войны в Украине, и отказа западных компаний продолжать работу в России гигантский арктический проект столкнулся с нехваткой всего, от бурового оборудования и программного обеспечения до танкеров ледового класса».

А это уже привело к окончательной остановке крупнейшего проекта Роснефти - «Восток ойл». Именно этот проект должен был обеспечить переход на новые месторождения, взамен стремительно истощаюшимся. А между прочим, в него уже влито 10 триллионов рублей и там канула значительная часть фонда национального благосостояния. А теперь - все. Проект остановлен на неопределенный срок.
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06.07.2022 09:00
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Тобто, китайські аналоговнети кацапію не спасуть.
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06.07.2022 08:30 Відповісти
В теории Китай может заместить все, возможно в худшем качестве, но это все равно лучше чем ничего. Другое дело за какие шиши - россия продавала большое количество углеводородов в Европу и на вырученные деньги импортировала европейские товары, но Китаю не нужны российские углеводороды в таких количествах и тем более по таким ценам, а значит что и товаров их Китая будет в разы меньше. Ну и вопрос захочет ли Китай рисковать своим экспортным бизнесом с Западом ради россии. Думаю на словах китайцы будут выражать глубокую обеспокоенность, но реально будут делать для россии мелочи, которые принципиально ни на что не повлияют.
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06.07.2022 10:25 Відповісти
Без західних технологій Китай був би аграрною державою, а Мокшандія - нафтовим болотом з лаптеногими варварами.
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06.07.2022 12:39 Відповісти
Цікава думка, тільки чомусь у ній не зауважується що Китай, своєю чергою, технологічно залежить від того, що вдалося вкрасти у Заходу. І як правило навіть вдало вкрадене насправді вже є технологією позавчорашнього дня.
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06.07.2022 08:37 Відповісти
Бо тільки капіталістична модель вільного світу стимулює мозок людини створювати щось нове дуже ефективно. А в тоталітарних моделях діє примус і бажання проявити свою домінантність завдяки наданню партією якихось преференцій для покращення побутових умов і первинних потреб тих, кто лояльний до партії. Тому там люди більше думать про втамувпння первинних потреб. І мозок цих людей більше працює на те, як вкрасти і працювати з краденим потім. А не як створювати щось нове.
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06.07.2022 09:40 Відповісти
Рогозин закупити весь Скотч...дырки на МКС клеять...
Илан Маск в шоке...бедная Америка...
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06.07.2022 08:43 Відповісти
Цікаво глянуть, як Китай "врятує" своєю продукцією рашку. Обхожу це гі вно китайське третьою стороною, що не купиш, то зламається зразу, то некондиція, браки і т.д. Хоча, це і є рівень кацапстану
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06.07.2022 08:43 Відповісти
Навіть ракетну програму з Гагаріним мордор вкрав у заходу. Від кедів до яхти Абрамовича.
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06.07.2022 08:48 Відповісти
Самое интересное не это, а логистика. Логистика России была заточена на торговлю с Европой в течении веков. Так было расселено её население и строились предприятия. Теперь эта логистика будет работать только для юга, которое продает зерно и прочую сельскохозяйственную продукцию. У дальнего Востока проблем тоже не будет, а вот центральная и северная часть России имеет огромные проблемы, которые никак не решить.
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06.07.2022 08:49 Відповісти
Сейчас по всей стране начали закрываться заводы. Это приведет к более депрессивной экономике и оттоке населения. Население начнет давить на другие регионы. Это всё наложится на растущую стоимость товаров. Дальше социальный взрыв и рост бандитизма.
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06.07.2022 08:51 Відповісти
сегодня, в течении трех часов торговой сессии, цена барреля нефти Брент резко снизилась на 12 долларов. В общем, такие падения цен случаются довольно редко и всегда за ними имеется какая-то веская и очевидная причина.

В данном же случае имеется еще один важный аспект. Всем хорошо известно о том, что москве удается продавать нефть в обход санкций и это - действительно так и есть, но не стоит забывать еще и то, что срок окончательного эмбарго, которые вводят страны Запада, упирается в последний день декабря этого года. Кто-то уже прекратил закупки, а кто-то продолжает покупать, не нарушая санкционного режима. Это время москва использует для того, чтобы до конца года выйти на другие рынки. Одним из низ стала Индия. Но индусы дают москве правильную тренировку. Да, они покупают нефть, но с дисконтом от Брент - 40 долларов за бочку. А это значит, что понижение цены эталонной нефти соответствующим образом понижает цену нефти из мордора.

Ну а теперь - второй слух, который может пояснить это ценовое пике. Говорят о том, что пример прутина оказался заразительным и Тегеран сделал свой ход. Они сделали предложение уже не индусам, а китайцам и те - не смогли от него отказаться. Якобы, их дисконт оказался еще более щедрым, чем это исполнила москва. Аятоллы размотали полотенца с голов и пришли к выводу о том, что если Ваня так может делать, то почему бы и им не сыграть в эту игру. И тут надо заметить, что именно в Китае они вряд ли ступят в конкуренцию с прутиным, поскольку речь идет об очень отличающихся сортах нефти, а кроме того, в свое время Китай выкупил наперед огромное количество нефти по фиксированной цене. По сути, москва сейчас нефтью оплачивает кредит, выданный достаточно давно и кстати, те деньги она уже проела, а сейчас отдает нефть. Поэтому Китай не сможет отказаться от нее в в пользу третьей стороны. А вот саудовскую нефть Иран может подвинуть очень легко.

Дальше мы можем только предполагать, как это выглядит, но картина вырисовывается такой. Если сейчас Брент стоит 103 доллара, то отняв 40 долларов дисконта, можно увидеть цену, по которой москва ее отдает Индии, но в свою очередь, Иран дает еще более лохматую скидку, пусть это будет 45 долларов и в таком случае, у Китая, и так покупающего нефть из Ирана, вообще не остается выбора, чью брать. Иранская нефть почти идентична саудовской, но будет почти вдвое дешевле. И вот тут интересно, что будут делать Саудиты, поскольку их сливает уже не только москва, но и Тегеран.

А тем временем, за поребриком начинают проявляться явления, о которых предупреждали многие эксперты нефтянки. По крайней мере, об этом сигнализирует их пресса.

«В результате санкций, введенных после начатой Путиным войны в Украине, и отказа западных компаний продолжать работу в России гигантский арктический проект столкнулся с нехваткой всего, от бурового оборудования и программного обеспечения до танкеров ледового класса».

А это уже привело к окончательной остановке крупнейшего проекта Роснефти - «Восток ойл». Именно этот проект должен был обеспечить переход на новые месторождения, взамен стремительно истощаюшимся. А между прочим, в него уже влито 10 триллионов рублей и там канула значительная часть фонда национального благосостояния. А теперь - все. Проект остановлен на неопределенный срок.
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06.07.2022 09:00 Відповісти
Технології Заходу стали продовженням релігійно-гуманістичних концепцій. Росія і Китай крадуть технології Заходу для камуфлювання своїх інсектоідних деспотій личиною цивілізованості. Крадуть за сприяння іудоглобалізаторської мафії. Кіссінджера на мило.
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06.07.2022 09:17 Відповісти
Ні Китай, ні Росія не винайшли жодного конструктивного елементу велосипеда, томографа, трактора, холодильника, ткацького верстата. Іудоглобалізатори корумпували Захід так, щоб Китай і Росія загрожували заходу західними ж технологіями, а самі здійнювали іудоглобалізацію знаходячись коло важелів управління загрозами.
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06.07.2022 09:53 Відповісти
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06.07.2022 12:04 Відповісти
Якщо українці не порозумнішають до рівня глобалізму, то це не остання скотобійня, яку нам влаштують шваби і кіссінджери.
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06.07.2022 12:09 Відповісти
Так Китай сам залежний від заходу не розумію що ці два ушлепка вирішили світ міняти під диктаторство
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06.07.2022 11:42 Відповісти
 
 