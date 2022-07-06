Угорщина хотіла б, але не може відмовитись від російської нафти, - Сіярто

У найближчі кілька років Угорщина фізично не зможе знайти заміну нафти та газу з РФ.

Про це, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Питання у тому, чи можемо ми замінити російські газ і нафту для роботи в країні. Наразі наша відповідь - "ні". Не тому, що ми не хочемо, а тому, що це фізично неможливо", - сказав Сійярто в інтерв'ю. телеканалу CNN.

Він пояснив, що саме тому Угорщина "попросила про виключення країни з ембарго ЄС на постачання нафти".

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За словами Сійярто, "щоб поміняти канали постачання, необхідно кілька років - п'ять-шість-сім років - і багато грошей".

Раніше цього літа ЄС погодив ембарго на постачання нафти з РФ. Передбачається, що заходи набудуть чинності за кілька місяців. Однак прем'єр Угорщини Віктор Орбан домігся того, що ембарго не торкнеться постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Цим трубопроводом нафту отримує, зокрема, Угорщина.

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При цьому ЄС закликає європейські країни, які продовжуватимуть отримувати нафту з РФ, терміново шукати альтернативи.