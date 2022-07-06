Угорщина хотіла б, але не може відмовитись від російської нафти, - Сіярто
У найближчі кілька років Угорщина фізично не зможе знайти заміну нафти та газу з РФ.
Про це, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Питання у тому, чи можемо ми замінити російські газ і нафту для роботи в країні. Наразі наша відповідь - "ні". Не тому, що ми не хочемо, а тому, що це фізично неможливо", - сказав Сійярто в інтерв'ю. телеканалу CNN.
Він пояснив, що саме тому Угорщина "попросила про виключення країни з ембарго ЄС на постачання нафти".
За словами Сійярто, "щоб поміняти канали постачання, необхідно кілька років - п'ять-шість-сім років - і багато грошей".
Раніше цього літа ЄС погодив ембарго на постачання нафти з РФ. Передбачається, що заходи набудуть чинності за кілька місяців. Однак прем'єр Угорщини Віктор Орбан домігся того, що ембарго не торкнеться постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Цим трубопроводом нафту отримує, зокрема, Угорщина.
При цьому ЄС закликає європейські країни, які продовжуватимуть отримувати нафту з РФ, терміново шукати альтернативи.
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@FilippAminov
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https://twitter.com/FilippAminov/status/1544340577818656770 14 ч
Беда пришла откуда не ждали. Иран начал продавать Китаю свою нефть с еще большей скидкой, чем РФ - Bloomberg.
Сидзиньпинь хитрый китаес...
В данном же случае имеется еще один важный аспект. Всем хорошо известно о том, что москве удается продавать нефть в обход санкций и это - действительно так и есть, но не стоит забывать еще и то, что срок окончательного эмбарго, которые вводят страны Запада, упирается в последний день декабря этого года. Кто-то уже прекратил закупки, а кто-то продолжает покупать, не нарушая санкционного режима. Это время москва использует для того, чтобы до конца года выйти на другие рынки. Одним из низ стала Индия. Но индусы дают москве правильную тренировку. Да, они покупают нефть, но с дисконтом от Брент - 40 долларов за бочку. А это значит, что понижение цены эталонной нефти соответствующим образом понижает цену нефти из мордора.
Ну а теперь - второй слух, который может пояснить это ценовое пике. Говорят о том, что пример прутина оказался заразительным и Тегеран сделал свой ход. Они сделали предложение уже не индусам, а китайцам и те - не смогли от него отказаться. Якобы, их дисконт оказался еще более щедрым, чем это исполнила москва. Аятоллы размотали полотенца с голов и пришли к выводу о том, что если Ваня так может делать, то почему бы и им не сыграть в эту игру. И тут надо заметить, что именно в Китае они вряд ли ступят в конкуренцию с прутиным, поскольку речь идет об очень отличающихся сортах нефти, а кроме того, в свое время Китай выкупил наперед огромное количество нефти по фиксированной цене. По сути, москва сейчас нефтью оплачивает кредит, выданный достаточно давно и кстати, те деньги она уже проела, а сейчас отдает нефть. Поэтому Китай не сможет отказаться от нее в в пользу третьей стороны. А вот саудовскую нефть Иран может подвинуть очень легко.
Дальше мы можем только предполагать, как это выглядит, но картина вырисовывается такой. Если сейчас Брент стоит 103 доллара, то отняв 40 долларов дисконта, можно увидеть цену, по которой москва ее отдает Индии, но в свою очередь, Иран дает еще более лохматую скидку, пусть это будет 45 долларов и в таком случае, у Китая, и так покупающего нефть из Ирана, вообще не остается выбора, чью брать. Иранская нефть почти идентична саудовской, но будет почти вдвое дешевле. И вот тут интересно, что будут делать Саудиты, поскольку их сливает уже не только москва, но и Тегеран.
А тем временем, за поребриком начинают проявляться явления, о которых предупреждали многие эксперты нефтянки. По крайней мере, об этом сигнализирует их пресса.
«В результате санкций, введенных после начатой Путиным войны в Украине, и отказа западных компаний продолжать работу в России гигантский арктический проект столкнулся с нехваткой всего, от бурового оборудования и программного обеспечения до танкеров ледового класса».
А это уже привело к окончательной остановке крупнейшего проекта Роснефти - «Восток ойл». Именно этот проект должен был обеспечить переход на новые месторождения, взамен стремительно истощаюшимся. А между прочим, в него уже влито 10 триллионов рублей и там канула значительная часть фонда национального благосостояния. А теперь - все. Проект остановлен на неопределенный срок.
але все одно хочеться зрадити..."
Цигани...бл**ядь в ЄС
PS: Нах**уй їх було брати в ЄС , якщо там одні ******????