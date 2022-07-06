Росіяни хотіли перерізати автошлях Бахмут - Лисичнаськ, але зазнали втрат. ЗСУ стримали ворога, - Гайдай. ФОТО
ЗСУ стримують натиск російських окупаційних сил на межі Луганщини та Донеччини. Окупанти мають значні втрати, у чому зізнаються самі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
"Вчора росіяни хотіли просунутися до Донеччини, перерізати автошлях Бахмут – Лисичанськ, що пролягає повз Білогорівку, але знов доповісти своєму керівництву їм нічого. Під тиском наших бійців ворог змушений був відійти. Поступово дається взнаки окупанту і несвоєчасне підвезення боєприпасів – завдяки влучності наших бійців, які за останні два тижні знищили декілька складів на окупованій території. Один із них днями палав у Кадіївці", - йдеться у повідомленні.
За інформацією ОВА, росіяни щодня отримують наказ просуватися далі, не завжди його виконують, бо втрати в особовому складі дуже значні.
"Про це зізнаються і полонені, і ті, хто спілкується з населенням в Лисичанську та Сєверодонецьку. Тільки за час штурму Лисичанська у ворога тисячі загиблих і поранених. Так, сил і засобів в них на порядок більше, але українська армія краще підготовлена та вмотивована. З’явиться більше далекобійної зброї – перевага ворога в особовому складі буде нівельована", - додав Сергій Гайдай.
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