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Росіяни хотіли перерізати автошлях Бахмут - Лисичнаськ, але зазнали втрат. ЗСУ стримали ворога, - Гайдай. ФОТО

ЗСУ стримують натиск російських окупаційних сил на межі Луганщини та Донеччини. Окупанти мають значні втрати, у чому зізнаються самі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Росіяни хотіли перерізати автошлях Бахмут - Лисичнаськ, але зазнали втрат. ЗСУ стримали ворога, - Гайдай 01

"Вчора росіяни хотіли просунутися до Донеччини, перерізати автошлях Бахмут – Лисичанськ, що пролягає повз Білогорівку, але знов доповісти своєму керівництву їм нічого. Під тиском наших бійців ворог змушений був відійти. Поступово дається взнаки окупанту і несвоєчасне підвезення боєприпасів – завдяки влучності наших бійців, які за останні два тижні знищили декілька складів на окупованій території. Один із них днями палав у Кадіївці", - йдеться у повідомленні.

Росіяни хотіли перерізати автошлях Бахмут - Лисичнаськ, але зазнали втрат. ЗСУ стримали ворога, - Гайдай 02

За інформацією ОВА, росіяни щодня отримують наказ просуватися далі, не завжди його виконують, бо втрати в особовому складі дуже значні.

"Про це зізнаються і полонені, і ті, хто спілкується з населенням в Лисичанську та Сєверодонецьку. Тільки за час штурму Лисичанська у ворога тисячі загиблих і поранених. Так, сил і засобів в них на порядок більше, але українська армія краще підготовлена та вмотивована. З’явиться більше далекобійної зброї – перевага ворога в особовому складі буде нівельована", - додав Сергій Гайдай.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На останніх кілометрах Луганщини біля Лисичанська точаться важкі бої, - Гайдай

Росіяни хотіли перерізати автошлях Бахмут - Лисичнаськ, але зазнали втрат. ЗСУ стримали ворога, - Гайдай 03
Росіяни хотіли перерізати автошлях Бахмут - Лисичнаськ, але зазнали втрат. ЗСУ стримали ворога, - Гайдай 04

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу на Донеччині росіяни вбили 5 мирних жителів. 21 людина поранена, - ОВА. ІНФОГРАФІКА


Росіяни хотіли перерізати автошлях Бахмут - Лисичнаськ, але зазнали втрат. ЗСУ стримали ворога, - Гайдай 05
Росіяни хотіли перерізати автошлях Бахмут - Лисичнаськ, але зазнали втрат. ЗСУ стримали ворога, - Гайдай 06
Росіяни хотіли перерізати автошлях Бахмут - Лисичнаськ, але зазнали втрат. ЗСУ стримали ворога, - Гайдай 07

Донецька область (8302) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4869)


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Топ коментарі
+11
скільки тварі порозвалювали скільки це десятиліть буде виплачувати Мордор репарації
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06.07.2022 08:47
+8
Чомусь у мене таке відчуття що нічого виплачувати не будуть. Розваляться, все переіменуть і вимагати вже буде ні з кого.
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06.07.2022 08:55
+8
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.07.2022 09:36
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скільки тварі порозвалювали скільки це десятиліть буде виплачувати Мордор репарації
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06.07.2022 08:47 Відповісти
Чомусь у мене таке відчуття що нічого виплачувати не будуть. Розваляться, все переіменуть і вимагати вже буде ні з кого.
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06.07.2022 08:55 Відповісти
Уже триста лярдов в кассе, плюс арестованное имущество надо продать)))плюс вершок от нефти дороже 40))
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06.07.2022 10:07 Відповісти
Гарна новина на початку дня!
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06.07.2022 08:47 Відповісти
Мешканка Токмаку вигнала зі своєї квартири сім'ю немитих бурятів, які заселились туди, коли повернулась додому.
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06.07.2022 08:50 Відповісти
Это что то из разряда фантастики .Разве они её не пристрелили
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06.07.2022 09:46 Відповісти
Відсутність постачання зброї добре спланована робота Московії, а усі ці подоляки, арестовичі, швеці, фейгени - їхні агенти. Які розказують що це так потрібно.
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06.07.2022 09:32 Відповісти
Відсутність постачання зброї добре спланована робота Московії, а усі ці подоляки, арестовичі, швеці, фейгени - їхні агенти. Які розказують що це так потрібно.
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06.07.2022 09:33 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
06.07.2022 09:36 Відповісти
"Росіяни хотіли перерізати автошлях Бахмут - Лисичнаськ, але зазнали втрат"... А на фото самі зруйновані українські будинки... Фото не відповідає змісту, якщо пишете про втрати, то треба додавати фото трупяків Zондер-карателів? І чим більше тим краще?
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06.07.2022 13:41 Відповісти
 
 