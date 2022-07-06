Двоє міністрів відмовилися працювати з Джонсоном. Він заявив, що не піде у відставку

Міністри фінансів та охорони здоров’я Великої Британії подали у відставку, відмовившись працювати з главою уряду Борисом Джонсоном.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.

Міністр фінансів Ріші Сунак і міністр охорони здоров'я Саджид Джавід у вівторок подали заяви про звільнення з різницею в 10 хвилин, за ними були відставки молодших міністрів і помічників.

У заяві міністра охорони здоров'я Саджіда Джавіда йдеться про те, що він втратив довіру до глави уряду. Міністр фінансів Ріші Сунак заявив, що британське суспільство очікує від уряду "правильної, компетентної та серйозної роботи", а його погляди з прем'єром "занадто різняться".

Джонсон після цього призначив Надхіма Захаві новим канцлером казначейства, а голова апарату прем'єр-міністра Стів Барклай став міністром охорони здоров'я.

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Зараз Джонсон стикнувся з найсерйознішою кризою лідерства за весь час перебування на посаді прем’єара. Він також має дати свідчення Комітету зв'язків - групи депутатів, які уважно вивчають політику та рішення уряду. Але охочих зайняти місце глави уряду нема - жоден із депутатів-консерваторів не зголосився кинути йому виклик. Навпаки, кілька міністрів публічно його підтримали, зокрема, міністр закордонних справ Ліз Трасс - одна з потенційних претенденток на його місце на посаді лідера партії.

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Нагадаємо, 6 червня депутати британського парламенту ініціювали вотум недовіри прем’єру Борису Джонсону, але не зібрали потрібної кількості голосів.