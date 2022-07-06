Двоє міністрів відмовилися працювати з Джонсоном. Він заявив, що не піде у відставку
Міністри фінансів та охорони здоров’я Великої Британії подали у відставку, відмовившись працювати з главою уряду Борисом Джонсоном.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.
Міністр фінансів Ріші Сунак і міністр охорони здоров'я Саджид Джавід у вівторок подали заяви про звільнення з різницею в 10 хвилин, за ними були відставки молодших міністрів і помічників.
У заяві міністра охорони здоров'я Саджіда Джавіда йдеться про те, що він втратив довіру до глави уряду. Міністр фінансів Ріші Сунак заявив, що британське суспільство очікує від уряду "правильної, компетентної та серйозної роботи", а його погляди з прем'єром "занадто різняться".
Джонсон після цього призначив Надхіма Захаві новим канцлером казначейства, а голова апарату прем'єр-міністра Стів Барклай став міністром охорони здоров'я.
Зараз Джонсон стикнувся з найсерйознішою кризою лідерства за весь час перебування на посаді прем’єара. Він також має дати свідчення Комітету зв'язків - групи депутатів, які уважно вивчають політику та рішення уряду. Але охочих зайняти місце глави уряду нема - жоден із депутатів-консерваторів не зголосився кинути йому виклик. Навпаки, кілька міністрів публічно його підтримали, зокрема, міністр закордонних справ Ліз Трасс - одна з потенційних претенденток на його місце на посаді лідера партії.
Нагадаємо, 6 червня депутати британського парламенту ініціювали вотум недовіри прем’єру Борису Джонсону, але не зібрали потрібної кількості голосів.
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В мене голова обертом від толерастії! вона всіх нас погубить!
На прошлой неделе мэр украинского черноморского портового города Одессы наградил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона званием Почетного гражданина. Это был не первый раз, когда украинские официальные лица пытались выразить свою признательность лидеру Великобритании. Ряд украинских городов и поселков уже объявили о планах назвать улицы именем Бориса Джонсона. Между тем, когда британский премьер преодолел недавний вотум недоверия в Вестминстере, высокопоставленные чиновники в Киеве заполонили социальные сети поздравительными постами.
Украинский бизнес также зарабатывает на волне мании Бориса, захлестнувшей страну. Одно особенно креативное киевское кафе пережило бизнес-бум благодаря запуску круассана Бориса Джонсона, который подается с ванильным мороженым в честь его фирменной копны светлых волос.
Этот энтузиазм в отношении британского политика, по-видимому, разделяет широкая украинская общественность. Опрос, опубликованный 28 июня британским коллегой лордом Эшкрофтом, дал Джонсону 90-процентную положительную оценку среди украинцев, что сделало его самым популярным иностранным политиком в стране при отставании от президента Украины Владимира Зеленского всего на 3%. Примечательно, что результаты опроса Джонсона более чем вдвое превышают результаты президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.
Высокое положение британского премьер-министра во многом обязано стойкой поддержке, которую его страна продолжает оказывать Украине в борьбе против вторжения Владимира Путина. Великобритания недавно обнародовала новый пакет военной поддержки в размере 1,2 миллиарда долларов США, в результате чего общая сумма с начала войны составила 2,8 миллиарда. Это делает Великобританию вторым по величине военным партнером Украины после США.
И дело не только в количестве. Важно отметить, что Великобритания впервые начала поставлять противотанковые средства Украине уже в январе 2022 года. Это было за несколько недель до начала боевых действий, в то время как многие другие западные страны по-прежнему крайне неохотно вооружали страну, несмотря на все больше свидетельств подготовки России к крупному наступлению.
Британское решение дать Киеву противотанковые ракеты NLAW стало важной вехой, изменившей восприятие надвигающейся российской угрозы и побудившей другие страны последовать их примеру. Хотя эта первоначальная волна военной поддержки в конечном итоге не смогла сдержать Москву, оборонительные вооружения, предоставленные в начале 2022 года, продолжали играть жизненно важную роль в течение первого месяца войны, когда Украина нанесла поражение войскам Путина в битве за Киев.
Личное вмешательство Джонсона также во многом способствовало его популярности в Украине. Мало кто из украинцев забудет его неожиданную поездку в начале апреля в Киев, которая состоялась всего через несколько дней после того, как российские войска отступили с окраин осажденного, но непокоренного города. Джонсон был не первым западным лидером, прибывшим в украинскую столицу после начала боевых действий, но его импровизированная прогулка по центру Киева вместе с президентом Зеленским сразу же стала знаковой. Это было мощное послание солидарности и решимости мировой аудитории, утвердившее украинцев в том, что они не одиноки. Когда в середине июня Джонсон совершил свой второй визит в Киев во время войны, он получил непритворное приветствие, обычно предназначенное для старых друзей.
Недвусмысленные публичные заявления британского лидера о войне еще больше расположили к нему украинцев. Он лидировал среди международных политиков, заявляя в первые дни вторжения, что Украина может победить, и часто подтверждал свою веру в возможную победу Украины. В то время как некоторые другие европейские лидеры проповедуют язык компромисса и уступок, Джонсон прямо говорит о необходимости победить Владимира Путина. Этот жесткий разговор выгодно контрастирует с нерешительностью Германии и широко разрекламированным страхом Эммануэля Макрона унизить российского диктатора.
Многие украинцы не только приветствуют ясность его геополитической позиции, но и лично очарованы Джонсоном. Они достаточно сообразительны, чтобы понять, что его образ неуклюжего англичанина в значительной степени является игрой, но тем не менее, как правило, наслаждаются его выходками. Это очень соответствует политической культуре зарождающейся украинской демократии, основанной на личностях, которая обычно избегает идеологии и часто напоминает школьный конкурс популярности. Действительно, тщательно подобранный бренд «Борис» во многом создан специально для страны, которая всего три года назад сочла целесообразным избрать знаменитого комика президентом.
Многие критики Джонсона в Великобритании уже давно обвиняют его в том, что он использует войну в Украине, чтобы отвлечь внимание от своих растущих внутренних проблем. В таких утверждениях вполне может быть доля правды, но справедливо будет сказать, что украинской аудитории все равно. После трех десятилетий, часто вызывающих слезотечение коррумпированности постсоветской политики, они склонны предполагать некоторую степень личного интереса даже в самом благородном из крестовых походов и не видят ничего плохого в том, что британский премьер извлекает политическую выгоду из своей поддержки Украины.
Точно так же большинство украинцев знакомы с одержимостью Джонсона Уинстоном Черчиллем и не обеспокоены предположениями о том, что он рассматривает нынешнюю войну в первую очередь как возможность подражать своему кумиру. Напротив, украинская общественность в подавляющем большинстве разделяет взгляд Джонсона на Владимира Путина как на современного Адольфа Гитлера и приветствует приверженность британского лидера делу Украины, даже если она мотивирована преследованием его собственных больших (как у Черчилля) амбиций.
В таком прагматическом мышлении нет ничего удивительного. Ведь сейчас Украина ведет отчаянную борьбу за национальное выживание. Владимир Путин не скрывает своих намерений геноцида в отношении страны, а методичный и последовательный характер военных преступлений, совершаемых его силами вторжения, подчеркивает готовность России реализовать больную мечту Путина об Украине без украинцев. В это самое мрачное время для украинской нации Борис Джонсон принял вызов как друг и партнер. В то время как другие колебались или выступали за умиротворение, его смелый ответ на вторжение Путина поразил воображение украинцев и завоевал их любовь.
Прославленный в Украине, британский премьер-министр все чаще подвергается нападкам на внутреннем фронте, где он сталкивается с растущими публичными призывами к его отставке и мощным противодействием в рядах его собственной партии. Однако даже самые ярые его недоброжелатели согласятся, что он правильно понял Украину. Что касается самих украинцев, то это все, что имеет значение. Борис Джонсон, возможно, утратил часть своего очарования дома, но он может рассчитывать на теплый прием в Киеве.
Питер Дикинсон - редактор службы UkraineAlert Атлантического совета.
Джонсон підтримав Україну щиро,він підняв авторитет Британії на міжнародній арені,дав привід британцям пишатися своєю країною.Це та крихта,якою ми можемо висловити свою вдячність
До речі, щось міг би зробити зі свог боку і Світовий Конґрес Українців, СКУ.
Треба завтра подивитися на фб, чим вони займаються на даний момент.
Бо щось нічого не видно і не чути.
Павло Ґрод - дуже притомний.
Цікаво, турки щось заспівають?
Єдині 2 речі що війна хорошого зробила - це 1. не треба носить кончені маски і 2. не стало індуських мразів.
Призначення на посади повинні базуватися на професіоналізмі, а не на розігруванні расової карти, сексуальної орієнтації тощо.
Демократия... Як казав Уинстон Черчилль..нет ничего хуже Демократии
Ze очи вицарапає...
Дак ото ж !
https://youtu.be/ekFl5rMzErw
Догадаться мером Лодона выбрать какого-то цветного- это вообще жесть. Чихал он на тот Лондон, как и эти министры на Англию.
А ведь это английский избиратель решил, кому быть мэром, премьером или президентом. Понятно, что украинцам хотелось бы видеть БОриса, мне тоже, но... В коррупции Англия не замечена, значит выбор англичан выше всех остальных соображений. Украинцы это знают лучше других, 9-ый год бьются с *****м, которому тоже не понравился ваш выбор, он называет его госпереворотом, на что украинцы справедливо называют его *****м и посылают туда, откуда назад дороги нет.
А закон про этнос на руководящие должности это очень скользкий путь, права у всех граждан должны быть равны, потому туда народ и рвётся, за равноправием, а не в Мордор. А то ведь не заметишь, как начнётся "Англия для англичан" и тд.
Серйозні, чесні і розумні політики ризикують знов "пролетіти повз", як свого часу Черчіль.