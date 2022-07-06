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Новини
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Двоє міністрів відмовилися працювати з Джонсоном. Він заявив, що не піде у відставку

борис,джонсон

Міністри фінансів та охорони здоров’я Великої Британії подали у відставку, відмовившись працювати з главою уряду Борисом Джонсоном.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.

Міністр фінансів Ріші Сунак і міністр охорони здоров'я Саджид Джавід у вівторок подали заяви про звільнення з різницею в 10 хвилин, за ними були відставки молодших міністрів і помічників.

У заяві міністра охорони здоров'я Саджіда Джавіда йдеться про те, що він втратив довіру до глави уряду. Міністр фінансів Ріші Сунак заявив, що британське суспільство очікує від уряду "правильної, компетентної та серйозної роботи", а його погляди з прем'єром "занадто різняться".

Джонсон після цього призначив Надхіма Захаві новим канцлером казначейства, а голова апарату прем'єр-міністра Стів Барклай став міністром охорони здоров'я.

Читайте: Якщо Путіна не зупинити в Україні, то він знайде нові цілі для своїх реваншистських атак, - Джонсон

Зараз Джонсон стикнувся з найсерйознішою кризою лідерства за весь час перебування на посаді прем’єара. Він також має дати свідчення Комітету зв'язків - групи депутатів, які уважно вивчають політику та рішення уряду. Але охочих зайняти місце глави уряду нема - жоден із депутатів-консерваторів не зголосився кинути йому виклик. Навпаки, кілька міністрів публічно його підтримали, зокрема, міністр закордонних справ Ліз Трасс - одна з потенційних претенденток на його місце на посаді лідера партії.

Також читайте: Україна здатна відбити російські війська цього року, - Джонсон

Нагадаємо, 6 червня депутати британського парламенту ініціювали вотум недовіри прем’єру Борису Джонсону, але не зібрали потрібної кількості голосів.

Автор: 

Велика Британія (5539) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+75
"Сунак" и "Джавід" - видать у бритацев есть свои "хламидии" во власти. Не удивлюсь если и эти понаехавшие на подсосе у ху*ла.
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06.07.2022 09:06
+67
Борис -борись!!!!))}
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06.07.2022 09:01
+54
Борісе тримайя-ти справжній друг України...
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06.07.2022 09:02
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Борис -борись!!!!))}
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06.07.2022 09:01 Відповісти
Він козак і бандерівець. І чхав він на індусів-недобританців
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06.07.2022 09:48 Відповісти
это купленные кремлем индусы
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06.07.2022 10:11 Відповісти
Якби балотувався в Україні - був би гетьманом.
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06.07.2022 12:36 Відповісти
Борісе тримайя-ти справжній друг України...
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06.07.2022 09:02 Відповісти
да ***** на цих двох чмошніків індусів
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06.07.2022 09:03 Відповісти
Обидва вихідці з батькіщини мустафи, великого друга януковича. Гени нікуди не сховаєш.
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06.07.2022 09:46 Відповісти
Якщо ви про Наєма, то він - афганець. Як і його рідний брат Масі.
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06.07.2022 12:28 Відповісти
пуштун, афганцев нет в природе
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06.07.2022 19:03 Відповісти
***** вже не знає куди бабоси садонуть від безнадьоги.
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06.07.2022 09:05 Відповісти
Все консервы повзрывал и не помогает.
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06.07.2022 12:55 Відповісти
от же ж, найшли час гризтися. не чіпайте Джонсона, жадібні до влади покидьки. зараз кацапів потрібно мочити, а не один одного.
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06.07.2022 09:05 Відповісти
Руки прочь от Бориса.
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06.07.2022 09:06 Відповісти
"Сунак" и "Джавід" - видать у бритацев есть свои "хламидии" во власти. Не удивлюсь если и эти понаехавшие на подсосе у ху*ла.
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06.07.2022 09:06 Відповісти
Их место в службе ритуальных услуг, плакать - у них лучше получается!
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06.07.2022 10:31 Відповісти
там що, англійців нема? що ті Метхуни Чакроборті роблять в королівському уряді?
В мене голова обертом від толерастії! вона всіх нас погубить!
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06.07.2022 09:07 Відповісти
Наприклад, я читав дані, що британська фінансова система на 50%, а система охорони здоров'я на 75% вже складається з індусів.
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06.07.2022 09:10 Відповісти
результат - на лицо!
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06.07.2022 12:26 Відповісти
Це зворотна сторона політики колоніалізму, що вже минув. Мешканці колишніх колоній "колонізують" колишню метрополію. Так було завжди, так буде і надалі. Тому зі всілякимі "колонізаціями" треба бути дуже обережними і не намагатись захопити якісь території сьогодні, якщо їхніх мешканців не бажаємо побачити у своїй владі вже завтра.
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06.07.2022 14:51 Відповісти
Джонсону висловили вотум довіри. Незгодні можуть іти за рускім кораблем.
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06.07.2022 09:08 Відповісти
Почему Украина любит Бориса

На прошлой неделе мэр украинского черноморского портового города Одессы наградил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона званием Почетного гражданина. Это был не первый раз, когда украинские официальные лица пытались выразить свою признательность лидеру Великобритании. Ряд украинских городов и поселков уже объявили о планах назвать улицы именем Бориса Джонсона. Между тем, когда британский премьер преодолел недавний вотум недоверия в Вестминстере, высокопоставленные чиновники в Киеве заполонили социальные сети поздравительными постами.

Украинский бизнес также зарабатывает на волне мании Бориса, захлестнувшей страну. Одно особенно креативное киевское кафе пережило бизнес-бум благодаря запуску круассана Бориса Джонсона, который подается с ванильным мороженым в честь его фирменной копны светлых волос.

Этот энтузиазм в отношении британского политика, по-видимому, разделяет широкая украинская общественность. Опрос, опубликованный 28 июня британским коллегой лордом Эшкрофтом, дал Джонсону 90-процентную положительную оценку среди украинцев, что сделало его самым популярным иностранным политиком в стране при отставании от президента Украины Владимира Зеленского всего на 3%. Примечательно, что результаты опроса Джонсона более чем вдвое превышают результаты президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

Высокое положение британского премьер-министра во многом обязано стойкой поддержке, которую его страна продолжает оказывать Украине в борьбе против вторжения Владимира Путина. Великобритания недавно обнародовала новый пакет военной поддержки в размере 1,2 миллиарда долларов США, в результате чего общая сумма с начала войны составила 2,8 миллиарда. Это делает Великобританию вторым по величине военным партнером Украины после США.

И дело не только в количестве. Важно отметить, что Великобритания впервые начала поставлять противотанковые средства Украине уже в январе 2022 года. Это было за несколько недель до начала боевых действий, в то время как многие другие западные страны по-прежнему крайне неохотно вооружали страну, несмотря на все больше свидетельств подготовки России к крупному наступлению.

Британское решение дать Киеву противотанковые ракеты NLAW стало важной вехой, изменившей восприятие надвигающейся российской угрозы и побудившей другие страны последовать их примеру. Хотя эта первоначальная волна военной поддержки в конечном итоге не смогла сдержать Москву, оборонительные вооружения, предоставленные в начале 2022 года, продолжали играть жизненно важную роль в течение первого месяца войны, когда Украина нанесла поражение войскам Путина в битве за Киев.

Личное вмешательство Джонсона также во многом способствовало его популярности в Украине. Мало кто из украинцев забудет его неожиданную поездку в начале апреля в Киев, которая состоялась всего через несколько дней после того, как российские войска отступили с окраин осажденного, но непокоренного города. Джонсон был не первым западным лидером, прибывшим в украинскую столицу после начала боевых действий, но его импровизированная прогулка по центру Киева вместе с президентом Зеленским сразу же стала знаковой. Это было мощное послание солидарности и решимости мировой аудитории, утвердившее украинцев в том, что они не одиноки. Когда в середине июня Джонсон совершил свой второй визит в Киев во время войны, он получил непритворное приветствие, обычно предназначенное для старых друзей.

Недвусмысленные публичные заявления британского лидера о войне еще больше расположили к нему украинцев. Он лидировал среди международных политиков, заявляя в первые дни вторжения, что Украина может победить, и часто подтверждал свою веру в возможную победу Украины. В то время как некоторые другие европейские лидеры проповедуют язык компромисса и уступок, Джонсон прямо говорит о необходимости победить Владимира Путина. Этот жесткий разговор выгодно контрастирует с нерешительностью Германии и широко разрекламированным страхом Эммануэля Макрона унизить российского диктатора.

Многие украинцы не только приветствуют ясность его геополитической позиции, но и лично очарованы Джонсоном. Они достаточно сообразительны, чтобы понять, что его образ неуклюжего англичанина в значительной степени является игрой, но тем не менее, как правило, наслаждаются его выходками. Это очень соответствует политической культуре зарождающейся украинской демократии, основанной на личностях, которая обычно избегает идеологии и часто напоминает школьный конкурс популярности. Действительно, тщательно подобранный бренд «Борис» во многом создан специально для страны, которая всего три года назад сочла целесообразным избрать знаменитого комика президентом.

Многие критики Джонсона в Великобритании уже давно обвиняют его в том, что он использует войну в Украине, чтобы отвлечь внимание от своих растущих внутренних проблем. В таких утверждениях вполне может быть доля правды, но справедливо будет сказать, что украинской аудитории все равно. После трех десятилетий, часто вызывающих слезотечение коррумпированности постсоветской политики, они склонны предполагать некоторую степень личного интереса даже в самом благородном из крестовых походов и не видят ничего плохого в том, что британский премьер извлекает политическую выгоду из своей поддержки Украины.

Точно так же большинство украинцев знакомы с одержимостью Джонсона Уинстоном Черчиллем и не обеспокоены предположениями о том, что он рассматривает нынешнюю войну в первую очередь как возможность подражать своему кумиру. Напротив, украинская общественность в подавляющем большинстве разделяет взгляд Джонсона на Владимира Путина как на современного Адольфа Гитлера и приветствует приверженность британского лидера делу Украины, даже если она мотивирована преследованием его собственных больших (как у Черчилля) амбиций.

В таком прагматическом мышлении нет ничего удивительного. Ведь сейчас Украина ведет отчаянную борьбу за национальное выживание. Владимир Путин не скрывает своих намерений геноцида в отношении страны, а методичный и последовательный характер военных преступлений, совершаемых его силами вторжения, подчеркивает готовность России реализовать больную мечту Путина об Украине без украинцев. В это самое мрачное время для украинской нации Борис Джонсон принял вызов как друг и партнер. В то время как другие колебались или выступали за умиротворение, его смелый ответ на вторжение Путина поразил воображение украинцев и завоевал их любовь.

Прославленный в Украине, британский премьер-министр все чаще подвергается нападкам на внутреннем фронте, где он сталкивается с растущими публичными призывами к его отставке и мощным противодействием в рядах его собственной партии. Однако даже самые ярые его недоброжелатели согласятся, что он правильно понял Украину. Что касается самих украинцев, то это все, что имеет значение. Борис Джонсон, возможно, утратил часть своего очарования дома, но он может рассчитывать на теплый прием в Киеве.

Питер Дикинсон - редактор службы UkraineAlert Атлантического совета.
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06.07.2022 09:10 Відповісти
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06.07.2022 12:28 Відповісти
5 м.ільионів з Індіі -- от і добрались до міністерств
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06.07.2022 09:12 Відповісти
Пакистанец и индиец за деньги х-ла сошлись в едином порыве.
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06.07.2022 09:13 Відповісти
Может быть просто пацифисты, у них нет таких имперских амбиций как у англичан.
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06.07.2022 10:42 Відповісти
симбиоз какой то странный, в Канаде тоже аборигенка клала на Трюдо. Но пуштун и индус вместе в правительстве? А как там Джамму и Кашмир, неужели Х.... обещал помирить ?
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06.07.2022 19:08 Відповісти
І до королівства ведмежа лапа простяглася. Скрізь треба напудити мокшанським кізяком. Це стиль рашкованів: гадити, навіть там, де святі місця. От тільки у британців здійснити свої плани їм не реально. Пару продажних може і найдуть, але не більше. Розхитати лодку не вдасться.
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06.07.2022 09:13 Відповісти
Индусы те же цыгане, за грош мать родную продадут. Сэр БОрис , Украина с тобой!
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06.07.2022 09:17 Відповісти
Саме так, усім нам відомі цигани вийшли з Північної Індії і попхались кочувати на захід. Звідси і така зовнішня схожість.
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06.07.2022 09:29 Відповісти
Ось і викормиши російські спалилися
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06.07.2022 09:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=X85IfIjHqQo министры-беглецы "вот просто так" решили, что у Джонсона "гранаты не той системы"
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06.07.2022 09:20 Відповісти
Потрібно якось допомогти Джонсону.Він багато робить для України.Наші ж є в Британії,треба організувати якісь акції,публікації,донести до британців всю ту цінність Джонсона,як сміливого політика.Показати звірства рашистів в Україні,які стали можливими в тому числі і завдяки імпотентності багатьох європейських лідерів,їх боягузству,на відміну від Бориса.
Джонсон підтримав Україну щиро,він підняв авторитет Британії на міжнародній арені,дав привід британцям пишатися своєю країною.Це та крихта,якою ми можемо висловити свою вдячність
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06.07.2022 09:29 Відповісти
+++ Добра думка.

До речі, щось міг би зробити зі свог боку і Світовий Конґрес Українців, СКУ.
Треба завтра подивитися на фб, чим вони займаються на даний момент.
Бо щось нічого не видно і не чути.

Павло Ґрод - дуже притомний.
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06.07.2022 10:22 Відповісти
Надхім Захаві, новий міністр фінансів - етнічний курд.
Цікаво, турки щось заспівають?
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06.07.2022 09:36 Відповісти
А що можуть? UK - країна засновник НАТО.
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06.07.2022 10:13 Відповісти
"Етнічний курд" не означає, що він є членом терористичної організації. До того ж він британський громадянин.
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06.07.2022 15:06 Відповісти
Якщо індусам і пакистанцям так подобається рашка і вони не підтримують проукраїнську позицію Джонсона, то нехай вони з*обують в рашку і со*уть фашистську пімпочку путіна там.
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06.07.2022 09:39 Відповісти
Борис! Не на часі відставка. Роботи ще не початий край по параші.
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06.07.2022 09:39 Відповісти
Тех двух "министров- индусов" давно надо было ссаными тряпками гнать. Если бы ещё пакистанский мэр Лондона свалил, было бы вообще супер.
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06.07.2022 09:42 Відповісти
Ото вам і толерастія. Пригрівайте кончених мразів-індусів і далі.
Єдині 2 речі що війна хорошого зробила - це 1. не треба носить кончені маски і 2. не стало індуських мразів.
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06.07.2022 09:44 Відповісти
Дядька Джонсон мужик железный...что Леди Маргарет Татчер...
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06.07.2022 10:07 Відповісти
Пакистанец и индус вышли... приняли иракца... интересные дела на туманном Альбионе творятся...
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06.07.2022 10:12 Відповісти
Хіба тільки там ...

Призначення на посади повинні базуватися на професіоналізмі, а не на розігруванні расової карти, сексуальної орієнтації тощо.

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06.07.2022 10:25 Відповісти
Абрахамии разные бывают ...
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06.07.2022 10:14 Відповісти
Які дивні ці європейці. Розійшлися ідейно - складають свої повноваження. Наші лізуть у двері,вікна,хвіртки,тримаються 36-ма зубами за владу аби не вилетіти. А тут просто пішли.
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06.07.2022 10:17 Відповісти
Кремлівські маріонетки не змогли відправити Джонсона у відставку, от і вирішили іншими методами його підсиджувати.
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06.07.2022 10:51 Відповісти
В Британии и цыгане есть...
Демократия... Як казав Уинстон Черчилль..нет ничего хуже Демократии
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06.07.2022 10:19 Відповісти
В Украине хунта кучмистов Бенямойских...попробуйте выгнать бездетных Б езуглую или Верешук...
Ze очи вицарапає...
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06.07.2022 10:22 Відповісти
Бездарних)))
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06.07.2022 10:24 Відповісти
Пан Джонсон, якшо Вас выпрут из Англии, не огорчайтесь. Приезжайте в Украину и благодарные украинцы выберут Вас президентом. Отоди заживём. Будет и армия и НАТО, и розгромленная рашка
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06.07.2022 10:28 Відповісти
Аналогічна торі (консерваторам Британії) партія існує та успішно діє в Україні. Вона навіть піде на те, що висуне Бориса кандидатом (навіть в порушення чинного законодавства в частині терміну осідлості для кандидата)! А лідер ЄС може піти самовисуванцем, не вперше!
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06.07.2022 11:13 Відповісти
Боря, Держись!!!!
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06.07.2022 10:33 Відповісти
А на место Джонсона желающих в такое время нет.
Дак ото ж !
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06.07.2022 10:45 Відповісти
Это всё кремль скупает индусов по дешёвке !‼️
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06.07.2022 10:49 Відповісти
Борис Джонсон - той самий прем'єр, якому, на відмінну від Саака, несоромно буде надати українське громадянство на термін, який він сам захоче, аби він обійняв посаду Прем'єр-міністра України
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06.07.2022 11:09 Відповісти
100% українець по духу і волі
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06.07.2022 13:07 Відповісти
В Индию их на родину, к обезьянам.
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06.07.2022 11:26 Відповісти
К крокодилам в Ганге, где они моются и откуда пьют.
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06.07.2022 12:36 Відповісти
Один пакистанець, другий виходець з Африки одружений на індускі. Я абсолютно не здивований. Два роки працював з тими ж індусами. Це циганьва яка прокладає собі шляхи ідучи по головах інших а потім качає свою політику не рахуючись ні з ким. Араби аналогічно. Подивитись на того ж голову ВООЗ Тедроса, що воно меле про війну в Україні. Теж виходець з Африки, ефіоп. Що ці люди роблять на керівних посадах в Європі я не розумію. У демократії мають бути якісь рамки. Бо у таких вихідців з далеких країн тих рамок часто не існує взагалі.
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06.07.2022 11:36 Відповісти
а что нибудь украсть, сдеся индусы первые, недаром пуштуны их презирают( ну как бурятов)
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06.07.2022 19:12 Відповісти
Боря, пошли их нах. Других себе найдёшь. А мы с тобой!!!))))
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06.07.2022 11:46 Відповісти
Почесний громадянин України цей Боря
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06.07.2022 13:06 Відповісти
Чудесный ролик от hrendyabliki как раз в тему:
https://youtu.be/ekFl5rMzErw
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06.07.2022 12:19 Відповісти
І у нас їх теж не бракує кожна рускоговорящая голова теж схильна курвації.
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06.07.2022 12:32 Відповісти
и пусть мне теперь скажут о нетолерантности, но должен быть закон о принятии на руководящие должности представителей этноса. Бриты тоже заигрались в толерантность с индусами и прочим г*, и в тяжелую минуту получили неприятности именно от этих уродов.
Догадаться мером Лодона выбрать какого-то цветного- это вообще жесть. Чихал он на тот Лондон, как и эти министры на Англию.
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06.07.2022 12:36 Відповісти
Орбан, ***** и многие другие тоже так рассуждают.
А ведь это английский избиратель решил, кому быть мэром, премьером или президентом. Понятно, что украинцам хотелось бы видеть БОриса, мне тоже, но... В коррупции Англия не замечена, значит выбор англичан выше всех остальных соображений. Украинцы это знают лучше других, 9-ый год бьются с *****м, которому тоже не понравился ваш выбор, он называет его госпереворотом, на что украинцы справедливо называют его *****м и посылают туда, откуда назад дороги нет.
А закон про этнос на руководящие должности это очень скользкий путь, права у всех граждан должны быть равны, потому туда народ и рвётся, за равноправием, а не в Мордор. А то ведь не заметишь, как начнётся "Англия для англичан" и тд.
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08.07.2022 06:02 Відповісти
этот баламут виноват в разжигание войны ((((((((((((((
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06.07.2022 12:36 Відповісти
Против Черчилля тоже вся лондонская элита выступала.
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06.07.2022 12:40 Відповісти
І не тільки еліта. Самі англійці "прокотили" його на виборах в 1945 році, бо не могли пробачити йому "карткову систему" розподілу продуктів під час війни.
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06.07.2022 15:14 Відповісти
В нас теж є велика ймовірність піти манівцями за популістами після війни, бо після війни населенням опановує ейфорія: "Ми вижили в тому пеклі, а тепер ми хочемо жити на повну!"
Серйозні, чесні і розумні політики ризикують знов "пролетіти повз", як свого часу Черчіль.
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06.07.2022 15:23 Відповісти
о чем Вы? Черчиль возвращался премьером.
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06.07.2022 19:13 Відповісти
Имя Черчилля останется в истории веков,а "песок"голосовавший против смыла волна.
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06.07.2022 15:52 Відповісти
тогда ему было не легче...
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07.07.2022 01:52 Відповісти
Гроші ***** працюють поповному.
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06.07.2022 12:53 Відповісти
Що мали гордитися такою співпрацею то їм щей не до вподоби
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06.07.2022 13:04 Відповісти
Счета этих гоблинов проверьте, там уже ПИД...рашенское бабло капнуло!!!
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06.07.2022 13:37 Відповісти
Внутренное дело британии, с уходом джонсона ничего не изменится
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06.07.2022 19:02 Відповісти
 
 