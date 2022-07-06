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Вночі росіяни обстріляли село Нечаяне на Миколаївщині, минулої доби - 5 громад, загинуло дві людини, - Кім

обстріл,миколаївщина

Вночі, 6 липня, були обстріли села Нечаяне Нечаянської громади.

Про це повідомив у телеграмі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що вночі, 6 липня, із 02:20 були обстріли села Нечаяне Нечаянської громади. За попередньою інформацією одна людина загинула.

"Баштанський район: зранку та вдень, 5 липня, були обстріли у Широківській громаді. Пошкоджено один житловий будинок, зруйновано один житловий будинок, згорів трактор. Потерпілих немає. Вночі, цього ж дня, також були обстріли, переважно поза межами населених пунктів. Потерпілих немає. У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район: вдень, 5 липня, орієнтовно об 11:20, внаслідок обстрілів села Засілля Первомайської громади загинула одна людина. Також 5 липня, орієнтовно об 11:56, зафіксовано обстріли аквазони Очаківської громади. Близько 12:22, 5 липня, внаслідок обстрілів Куцурубської громади за межами населеного пункту загорівся сухостій. Між населеними пунктами пошкоджено дві електроопори. Вдень, 5 липня, близько 13:00, були обстріли селища Квітневе Первомайської громади. Внаслідок чого спалахнули поля з урожаєм", - йдеться в повідомленні.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Також читайте: Росіяни обстріляли села Миколаївщини. Зруйновано житлові будинки, зайнялись поля з урожаєм, - ОВА

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Миколаївська область (2255) обстріл (28183) Кім Віталій (471)


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