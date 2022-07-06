ЗСУ жорстко придушили спробу наступу РФ у напрямку Лозового, ворог продовжує заходи щодо поповнення втрат, - Генштаб
Українські воїни жорстко придушили спробу наступу загарбників у напрямку Лозового.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"На Південнобузькому напрямку ворожа артилерія вела обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Князівка, Миколаївка, Тополине, Кобзарці, Благодатне, Шевченкове, Лупареве. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по об’єктах у Миколаївській області. Залишається подальша загроза таких дій. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримує в морі чотири носії високоточної зброї.
Спробу наступу загарбників в напрямку Лозового українські воїни жорстко придушили. Ворог продовжує заходи з поповнення втрат", - йдеться в повідомленні.
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Чим більше думаю, тим більше хочеться повчитись у тов. Сталіна. Згадаймо, як було зроблено з німцями, які мешкали у Кенігсбергу (згодом Калінінград) - їх усіх депортували. Не закликаю до поголовної депортації (там все ж є деякий відсоток нормальних) , але треба буде впровадити досить жорсткі умови: будь-яка посада, яка передбачає спілкування з людьми - тільки з володінням державною мовою, навчання у школах та ВНЗ - виключно державною (послаблення можна зробити для педагогів 45+, і то лише щоб дати десь 6 місяців для вивчення), у виборах (і місцевих, і на рівні держави) найближчі 5-10 років ці регіони участі не беруть.
А ось до чого призводе "досвід" таварісча сРаліна ви можете наблюдати зараз в мордорі. Нехай орда с тим живе і називає своїм "достоянієм і вялічієм".
Схидняки взялись за зброю і відвойовують від орків свої края?
Та хрен там!