Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 36 500 осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1600 танків та 3789 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 6 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 36 500 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про звітують у Генштабі ЗСУ.

Як зазначається загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 36500 (+150) осіб ліквідовано

танків ‒ 1600 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 3789 (+17) од,

артилерійських систем – 812 (+6) од,

РСЗВ - 247 (+0) од,

засоби ППО - 107 (+2) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 664 (+4),

крилаті ракети - 153 (+9),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2648 (+14) од,

спеціальна техніка - 65 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 36 350 осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1594 танки та 3772 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

" Дані уточнюються. Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках", - йдеться у повідомленні.