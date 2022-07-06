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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 36 500 осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1600 танків та 3789 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 6 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 36 500 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про звітують у Генштабі ЗСУ.

Як зазначається загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.07 орієнтовно становлять:

особового складу  - близько 36500 (+150) осіб ліквідовано

танків  ‒ 1600 (+6) од,

бойових броньованих машин  ‒ 3789 (+17) од,

артилерійських систем – 812 (+6) од,

РСЗВ  - 247 (+0) од,

засоби ППО - 107 (+2) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 664 (+4),

крилаті ракети  - 153 (+9),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2648 (+14) од,

спеціальна техніка  - 65 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 36 350 осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1594 танки та 3772 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 36 500 осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1600 танків та 3789 броньованих машин 01

" Дані уточнюються. Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках", - йдеться у повідомленні.

армія рф (17176) Генштаб ЗС (6480) втрати (4381)


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Топ коментарі
+9
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06.07.2022 09:44
+6
У танків ювілей.
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06.07.2022 09:25
+5
Вагнер быдло путлера в сводки не попадает..плюсуем ещё 7000 Ихтамнетов..в итоге 43 000...
Но это относительно...по лесам и посадкам дохляков путлера не считают...этого говна мавзолейного полно...
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06.07.2022 09:39
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У танків ювілей.
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06.07.2022 09:25 Відповісти
Вітаємо рашатанкістів. Так тримати.
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06.07.2022 09:34 Відповісти
Крилаті ракети (+9) вже не летять.
Показували як збивають. Просто чудово.👍👍👍
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06.07.2022 09:37 Відповісти
Вагнер быдло путлера в сводки не попадает..плюсуем ещё 7000 Ихтамнетов..в итоге 43 000...
Но это относительно...по лесам и посадкам дохляков путлера не считают...этого говна мавзолейного полно...
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06.07.2022 09:39 Відповісти
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06.07.2022 09:44 Відповісти
Хай дохнут паскуды
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06.07.2022 10:19 Відповісти
Я сьогодні прочитала, що разом з убитими, пораненими і зниклими безвісти рашистами наша армія знищила десь 115 000 рашистів, дуже сподіваюся, що це правда.
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06.07.2022 10:20 Відповісти
все може бути..., але для росії це краплина в морі, в них невичерпні людські ресурси здичавілого населення плюс чоловіче населення наших окупованих територій, лнр/днр, вони радо погоджуються воювати проти "бандерівців" за гроші...
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06.07.2022 10:28 Відповісти
Та ну! Невичерпні. Збирають по сиріях-лівіях і пенсіонерах до 65 років, а ті, що влізли, не знають, як би вилізти, аж до самокаліцтва. Як ловлять на окупованих територіях, і під якою категорією вони йдуть, вже було неодноразово.
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06.07.2022 10:41 Відповісти
Треба розуміти що в сучвирасних війнах велику роль відіграє ******* зброя і новітні технології. І те що кажуть що в Россії невичерпні ресурси- це неправда тому що будь які ресурси країни яка воює (більше витрачає ресурсів) повільно але вичерпуються. А що ви маєте на увазі невичерпні тобто приїдуть старі чоловіки 65 років? Від них ніякої користі для Росії не буде адже ці чоловіки знають радянську армію і не володіють ********* зразками зброї і не вивчать вони її. В Гітлела теж була армія невичерпна -але сталося не так як гадалося. Україна отримала 4 системи himars і 12 систем cesar. Головне завдання для України знищити склади *********** ворога. І що ми на сьогоднішній день бачимо. Це значно ускладнить наступ для рашистів. Але ця зброя для України не остання . Ленд-Ліз запрацює ось тоді і виженуть рашистів. І ніяка чисельність не буде мати жодного значення нехай хоть і мільйон придуть проте ******* технології швидко їх знищать.
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06.07.2022 14:05 Відповісти
Нашим противотанкистам,танкистам,артиллеристам почет и Слава! По к-ву уничтоженых раштанков это на две полнокровные ТА...Курская Дуга отдыхает..
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06.07.2022 18:04 Відповісти
 
 