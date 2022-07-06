Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 36 500 осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1600 танків та 3789 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 6 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 36 500 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про звітують у Генштабі ЗСУ.
Як зазначається загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.07 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 36500 (+150) осіб ліквідовано
танків ‒ 1600 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 3789 (+17) од,
артилерійських систем – 812 (+6) од,
РСЗВ - 247 (+0) од,
засоби ППО - 107 (+2) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 187 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 664 (+4),
крилаті ракети - 153 (+9),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2648 (+14) од,
спеціальна техніка - 65 (+0).
" Дані уточнюються. Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках", - йдеться у повідомленні.
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Показували як збивають. Просто чудово.👍👍👍
Но это относительно...по лесам и посадкам дохляков путлера не считают...этого говна мавзолейного полно...