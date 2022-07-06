Понад тридцять країн підписали Другу заяву щодо ізоляції Росії та Білорусі в спорті

Керівники державних спортивних відомств понад трьох десятків країн виступили з Другою спільною заявою щодо російської війни в Україні. Вони закликають посилити ізоляцію Росії та Білорусі в спортивній сфері.

Текст документа оприлюднив у вівторок Державний департамент США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Неспровокована та невиправдана війна за вибором Росії проти України, якій сприяє білоруський уряд, є проявом огидності та грубим порушенням міжнародних зобов’язань РФ. Основу міжнародного спорту становлять повага до прав людини, а також мирні відносини між націями",- наголошується в спільному документі.

Високопосадовці у сфері спорту у цьому зв’язку підтвердили актуальність першої спільної заяви, випущеної 8 березня, а також висловили нові позиції.

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Зокрема, наголошується, що керівні органи РФ і Білорусі мають бути відсторонені від участі в міжнародних спортивних федераціях. Паралельно самі спортивні федерації повинні розглянути рішення призупинення трансляції спортивних змагань в Росії та Білорусі.

У випадках, якщо міжнародні організатори змагань планують залучити російських або білоруських спортсменів, вони мають чітко розуміти, що атлети не представлятимуть ці дві держави. Крім того, забороняється використання офіційних символів РФ і Білорусі на таких заходах.

"Ці обмеження мають діяти, допоки співпраця в рамках міжнародного порядку, заснованого на правилах, знову не стане можливою", - зазначається в документі.

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Ініціатори заяви також звернулися із закликом до міжнародної спортивної спільноти "надалі висловлювати солідарність з народом України, у тому числі шляхом підтримки продовження та відновлення українського спорту, де це можливо".

Спільну заяву підписали міністри спорту, а також чиновники, які обіймають аналогічні посади, з 35 країн.