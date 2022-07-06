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Новини Санкції проти Росії
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Понад тридцять країн підписали Другу заяву щодо ізоляції Росії та Білорусі в спорті

санкции

Керівники державних спортивних відомств понад трьох десятків країн виступили з Другою спільною заявою щодо російської війни в Україні. Вони закликають посилити ізоляцію Росії та Білорусі в спортивній сфері.

Текст документа оприлюднив у вівторок Державний департамент США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Неспровокована та невиправдана війна за вибором Росії проти України, якій сприяє білоруський уряд, є проявом огидності та грубим порушенням міжнародних зобов’язань РФ. Основу міжнародного спорту становлять повага до прав людини, а також мирні відносини між націями",- наголошується в спільному документі.

Високопосадовці у сфері спорту у цьому зв’язку підтвердили актуальність першої спільної заяви, випущеної 8 березня, а також висловили нові позиції.

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Зокрема, наголошується, що керівні органи РФ і Білорусі мають бути відсторонені від участі в міжнародних спортивних федераціях. Паралельно самі спортивні федерації повинні розглянути рішення призупинення трансляції спортивних змагань в Росії та Білорусі.

У випадках, якщо міжнародні організатори змагань планують залучити російських або білоруських спортсменів, вони мають чітко розуміти, що атлети не представлятимуть ці дві держави. Крім того, забороняється використання офіційних символів РФ і Білорусі на таких заходах.

"Ці обмеження мають діяти, допоки співпраця в рамках міжнародного порядку, заснованого на правилах, знову не стане можливою", - зазначається в документі.

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Ініціатори заяви також звернулися із закликом до міжнародної спортивної спільноти "надалі висловлювати солідарність з народом України, у тому числі шляхом підтримки продовження та відновлення українського спорту, де це можливо".

Спільну заяву підписали міністри спорту, а також чиновники, які обіймають аналогічні посади, з 35 країн.

Автор: 

Білорусь (7922) росія (64895) санкції (11760) спорт (1612)


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Топ коментарі
+7
А дехто казав спорт внєпалітікі.
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06.07.2022 09:29
+6
Всім підписантам-респект...
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06.07.2022 09:21
+6
Дай то Боже, тому що Росія пхає своїх спортсменів скрізь де тільки може під нейтральним прапором.
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06.07.2022 10:05
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06.07.2022 09:21 Відповісти
А дехто казав спорт внєпалітікі.
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06.07.2022 09:29 Відповісти
Чудово. Нова ліга, параша-бульбараша. Ну, там плюс ще пару країн.
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06.07.2022 09:35 Відповісти
Эритрея с рашкой в хоккей будет ганять. Победа кацапам обеспечена, пусть ***** порадуется
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06.07.2022 10:17 Відповісти
Будуть в сирійській пустелі хокей бліном з коров'ячого гівна грати.
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06.07.2022 09:38 Відповісти
Дай то Боже, тому що Росія пхає своїх спортсменів скрізь де тільки може під нейтральним прапором.
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06.07.2022 10:05 Відповісти
На самом деле, несмотря на высокопарные слова, эта декларация - откат назад, фактически индульгенция на участие поддерживающим войну против Украины засранцам, в угоду кремлевскому поцу фюреру, и его усатой подстилке.
Ну и что из того, что они будут выступать не под флагом. Оркостан извлечет максимум пропагандистской прибыли из их участия в международных соревнованиях.
А пока некоторые международные спортивные федерации и ассоциации возвращают орков в спорт, и даже накладывают немыслимые штрафы на тех, кто проявляет принципиальность и не допускает их к соревнованиям, как сделали в случае с организаторами Уимблдона и английской теннисной ассоциацией.
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06.07.2022 10:29 Відповісти
Один мільйон дол , не така вже й - нємисліма сума . . Організатори турніру подали судову апеляцію на рішення ВТА , та ще й заручились у цьому - повною підтримкою уряду Великої Британії . Коли б ВТА не прийшлося самій - сплачувати штрафи ,, вже - організаторам Уімблдону . .
Крім того там заявили що - кацапські та білоруські спортсмени , до турніру не будуть допускатися і в подальшому ,, аж поки кацапія не припинить свою агресивну політику і війну проти України .
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06.07.2022 10:57 Відповісти
"Немыслимые" у розумінні незбагненні, тому що абсурдні. Але і в контексті суми штрафу вони теж абсолютно незрозумілі, чому мільйон, а не трильйон, як визначив збиток (і хто його зазнав) WTA?
Більш природним, з погляду захисту інтересів людства і людяності виглядало б, накладення штрафів спортивними арбітражними судами на керівництво WTA і ATP за підтримку російського ультранацизму, але таких позовів не бачимо, хоч політика професійних тенісних асоціацій з кожним тижнем стає все більш зухвалою і аморальною.
Проблема існує.
Росіяни, попри те що вбивають з кожним днем все більше громадян України, зуміли підкупити міжнародні федерації самбо і дзюдо, які очолили призначенці Путлєра, і тепер орки під егідою цих федерацій можуть брати участь у міжнародних змаганнях, і що далі?
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06.07.2022 13:29 Відповісти
Що ж добра компанія в рашистів ,білорусь ,північна корея ,еритрея ,сірия можливо афганістан і лднр.
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06.07.2022 12:21 Відповісти
а почему только в спорте? а как насчет отстранения везде - в культуре, медицине и т.п???
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06.07.2022 12:24 Відповісти
 
 