Понад тридцять країн підписали Другу заяву щодо ізоляції Росії та Білорусі в спорті
Керівники державних спортивних відомств понад трьох десятків країн виступили з Другою спільною заявою щодо російської війни в Україні. Вони закликають посилити ізоляцію Росії та Білорусі в спортивній сфері.
Текст документа оприлюднив у вівторок Державний департамент США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Неспровокована та невиправдана війна за вибором Росії проти України, якій сприяє білоруський уряд, є проявом огидності та грубим порушенням міжнародних зобов’язань РФ. Основу міжнародного спорту становлять повага до прав людини, а також мирні відносини між націями",- наголошується в спільному документі.
Високопосадовці у сфері спорту у цьому зв’язку підтвердили актуальність першої спільної заяви, випущеної 8 березня, а також висловили нові позиції.
Зокрема, наголошується, що керівні органи РФ і Білорусі мають бути відсторонені від участі в міжнародних спортивних федераціях. Паралельно самі спортивні федерації повинні розглянути рішення призупинення трансляції спортивних змагань в Росії та Білорусі.
У випадках, якщо міжнародні організатори змагань планують залучити російських або білоруських спортсменів, вони мають чітко розуміти, що атлети не представлятимуть ці дві держави. Крім того, забороняється використання офіційних символів РФ і Білорусі на таких заходах.
"Ці обмеження мають діяти, допоки співпраця в рамках міжнародного порядку, заснованого на правилах, знову не стане можливою", - зазначається в документі.
Ініціатори заяви також звернулися із закликом до міжнародної спортивної спільноти "надалі висловлювати солідарність з народом України, у тому числі шляхом підтримки продовження та відновлення українського спорту, де це можливо".
Спільну заяву підписали міністри спорту, а також чиновники, які обіймають аналогічні посади, з 35 країн.
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Ну и что из того, что они будут выступать не под флагом. Оркостан извлечет максимум пропагандистской прибыли из их участия в международных соревнованиях.
А пока некоторые международные спортивные федерации и ассоциации возвращают орков в спорт, и даже накладывают немыслимые штрафы на тех, кто проявляет принципиальность и не допускает их к соревнованиям, как сделали в случае с организаторами Уимблдона и английской теннисной ассоциацией.
Крім того там заявили що - кацапські та білоруські спортсмени , до турніру не будуть допускатися і в подальшому ,, аж поки кацапія не припинить свою агресивну політику і війну проти України .
Більш природним, з погляду захисту інтересів людства і людяності виглядало б, накладення штрафів спортивними арбітражними судами на керівництво WTA і ATP за підтримку російського ультранацизму, але таких позовів не бачимо, хоч політика професійних тенісних асоціацій з кожним тижнем стає все більш зухвалою і аморальною.
Проблема існує.
Росіяни, попри те що вбивають з кожним днем все більше громадян України, зуміли підкупити міжнародні федерації самбо і дзюдо, які очолили призначенці Путлєра, і тепер орки під егідою цих федерацій можуть брати участь у міжнародних змаганнях, і що далі?