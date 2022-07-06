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Країни G20 мають чинити тиск на РФ, щоб вона підтримала зусилля ООН щодо відновлення морських шляхів для доставки зерна, - Держдеп США

g20

Помічник держсекретаря США у справах економіки та бізнесу Рамін Толуї заявив, що країни Групи двадцяти "мають чинити тиск на Росію", щоб вона "підтримала зусилля ООН, спрямовані на вивезення зерна з України морським шляхом".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав Толуї на брифінгу, присвяченому майбутній поїздці держсекретаря США Ентоні Блінкена до Індонезії та Таїланду.

"Країни G20 повинні (...) наполягти на тому, щоб вона (Росія) підтримала зусилля ООН щодо відновлення морських шляхів для доставки зерна", - сказав він.

Він нагадав, що наразі ООН виступає з ініціативою "спробувати знову відкрити Чорне море для торгівлі, щоб постачати українські та російські продукти харчування та добрива на світові ринки".

За його словами, питання енергетичної та продовольчої безпеки будуть серед основних тем майбутніх переговорів глав МЗС G20.

Він додав, що під час майбутньої зустрічі з G20 Блінкен прагнутиме мобілізувати додаткову підтримку країн-учасниць групи "для задоволення критичних потреб у продовольстві шляхом мобілізації додаткової гуманітарної допомоги та допомоги на цілі розвитку".

Зустріч глав МЗС "Великої двадцятки" відбудеться на острові Балі 7-8 липня.

Також читайте: США порушать питання війни РФ в Україні на зустрічі G20 в Індонезії, - Держдеп

Автор: 

G20 (322) Держдепартамент США (1613) зерно (3113) росія (64895)


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Топ коментарі
+3
"Спробувати знову" просити рашу? А чому не мочити рашистів по сортірах всього світу?
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06.07.2022 09:52
+2
ООН ніяк не може відчепитися від Росії, начебто намагається відкрити Чорне Море для імпорту українського зерна, але в той же час весь час щось пропонує росії, то продукти імпортувати, то добриво, все намагається всидіти однією дупою на двох стільцях.
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06.07.2022 09:58
+1
Забороніть вхід у світові порти для кацапських корит і проблема буде вирішена миттєво.
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06.07.2022 10:10
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"Спробувати знову" просити рашу? А чому не мочити рашистів по сортірах всього світу?
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06.07.2022 09:52 Відповісти
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06.07.2022 10:08 Відповісти
Не можна продавати зерно, врожаю не буде.
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06.07.2022 09:58 Відповісти
ООН ніяк не може відчепитися від Росії, начебто намагається відкрити Чорне Море для імпорту українського зерна, але в той же час весь час щось пропонує росії, то продукти імпортувати, то добриво, все намагається всидіти однією дупою на двох стільцях.
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06.07.2022 09:58 Відповісти
eta organizacija dolzhna bitj razpushena - kak nesposobna reshatj nijakie problemi. pustj ee i voovse togda nebude.
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06.07.2022 10:12 Відповісти
Зусилля цього ООН?

https://www.dw.com/ru/oon-o-vojne-v-ukraine-mezhdunarodnoe-pravo-narushajut-obe-storony/a-62375080?ref=tjournal.ru
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06.07.2022 10:05 Відповісти
Забороніть вхід у світові порти для кацапських корит і проблема буде вирішена миттєво.
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06.07.2022 10:10 Відповісти
Зараз під російським флагом нічого не плаває, тільки криголоми в Арктиці.
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06.07.2022 10:51 Відповісти
Мавзолейная помойка путлера стала Токсичной...иметь дело с изгоями себе дороже...Санкций боятся любые фирмы Мира...а посему путлер капУт...
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06.07.2022 10:13 Відповісти
Т.е. их интересует, только зерно ( кто то рассказывал, что Украина производит зерно в пределах статистикой погрешности ) . Но а то ,что люди гибнут и рушится вся жизнь , то *** с ним ,це таке
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06.07.2022 10:19 Відповісти
А лошадь тоже буде на зустрічі країн G20?
Зерна йому в ...опу
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06.07.2022 10:24 Відповісти
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06.07.2022 10:34 Відповісти
Кращий тиск на Московію - ракети «томагавки», відразу тиск буде збільшено в десятки разів.
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06.07.2022 11:08 Відповісти
 
 