Країни G20 мають чинити тиск на РФ, щоб вона підтримала зусилля ООН щодо відновлення морських шляхів для доставки зерна, - Держдеп США

Помічник держсекретаря США у справах економіки та бізнесу Рамін Толуї заявив, що країни Групи двадцяти "мають чинити тиск на Росію", щоб вона "підтримала зусилля ООН, спрямовані на вивезення зерна з України морським шляхом".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав Толуї на брифінгу, присвяченому майбутній поїздці держсекретаря США Ентоні Блінкена до Індонезії та Таїланду.

"Країни G20 повинні (...) наполягти на тому, щоб вона (Росія) підтримала зусилля ООН щодо відновлення морських шляхів для доставки зерна", - сказав він.

Він нагадав, що наразі ООН виступає з ініціативою "спробувати знову відкрити Чорне море для торгівлі, щоб постачати українські та російські продукти харчування та добрива на світові ринки".

За його словами, питання енергетичної та продовольчої безпеки будуть серед основних тем майбутніх переговорів глав МЗС G20.

Він додав, що під час майбутньої зустрічі з G20 Блінкен прагнутиме мобілізувати додаткову підтримку країн-учасниць групи "для задоволення критичних потреб у продовольстві шляхом мобілізації додаткової гуманітарної допомоги та допомоги на цілі розвитку".

Зустріч глав МЗС "Великої двадцятки" відбудеться на острові Балі 7-8 липня.

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