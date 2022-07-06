В Росії інваліда побили в поліції та оштрафували за паспорт із тризубом. ДОКУМЕНТ

Поліцейські в Омську побили інваліда третьої групи Захара Закурдаєва через обкладинку паспорта з гербом України. Суд зобов’язав його сплатити 30 тис. рублів (14 тис. грн) штрафу за "дискредитацію ЗС РФ".

Про це повідомляє Омське громадське об’єднання, інформує Цензор.НЕТ.

Побиття сталося ще в березні, але правозахисники про нього повідомили лише зараз. Захар Закурдаєв проходив медкомісію. Лікар-нарколог звернув увагу на те, що чоловік має на паспорті обкладинку з гербом України, і почав розпитувати його про ставлення до війни. Закурдаєв відповів, що на війні гинуть люди, і що йому це не до вподоби.

За два тижні на роботу до інваліда приїхали поліцейські й забрали його до відділку. Його побили й змусили підписати "зізнання", що він нібито має стосунок до масових мітингів, а також може бути причетний до "українських угруповань", - зокрема, "Азову". Також через обкладинку на паспорті на нього склали протокол про "дискредитацію російської армії".

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В травні суд наклав на Закурдаєва штраф у 30 тис. рублів за "дискредитацію ЗС РФ".

В ухвалі зазначено, що чоловік "демонстративно" пред'явив лікареві-наркологу паспорт, на обкладинці якого зображено український герб. Також, відповідаючи на запитання нарколога, він заявив, що його мати є українкою, і в Україні мешкають його родичі та друзі.

Тепер правозахисники збирають гроші, щоб допомогти інваліду сплатити штраф.







