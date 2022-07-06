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В Росії інваліда побили в поліції та оштрафували за паспорт із тризубом. ДОКУМЕНТ

Поліцейські в Омську побили інваліда третьої групи Захара Закурдаєва через обкладинку паспорта з гербом України. Суд зобов’язав його сплатити 30 тис. рублів (14 тис. грн) штрафу за "дискредитацію ЗС РФ".

Про це повідомляє Омське громадське об’єднання, інформує Цензор.НЕТ.

Побиття сталося ще в березні, але правозахисники про нього повідомили лише зараз. Захар Закурдаєв проходив медкомісію. Лікар-нарколог звернув увагу на те, що чоловік має на паспорті обкладинку з гербом України, і почав розпитувати його про ставлення до війни. Закурдаєв відповів, що на війні гинуть люди, і що йому це не до вподоби.

За два тижні на роботу до інваліда приїхали поліцейські й забрали його до відділку. Його побили й змусили підписати "зізнання", що він нібито має стосунок до масових мітингів, а також може бути причетний до "українських угруповань", - зокрема, "Азову". Також через обкладинку на паспорті на нього склали протокол про "дискредитацію російської армії".

Читайте: Рашисти у Херсоні зламали хребет 70-річній волонтерці через відмову віддати український паспорт. ФОТО

В травні суд наклав на Закурдаєва штраф у 30 тис. рублів за "дискредитацію ЗС РФ".

В ухвалі зазначено, що чоловік "демонстративно" пред'явив лікареві-наркологу паспорт, на обкладинці якого зображено український герб. Також, відповідаючи на запитання нарколога, він заявив, що його мати є українкою, і в Україні мешкають його родичі та друзі.

Тепер правозахисники збирають гроші, щоб допомогти інваліду сплатити штраф.

В Росії інваліда побили в поліції та оштрафували за паспорт із тризубом 01
В Росії інваліда побили в поліції та оштрафували за паспорт із тризубом 02
В Росії інваліда побили в поліції та оштрафували за паспорт із тризубом 03
В Росії інваліда побили в поліції та оштрафували за паспорт із тризубом 04

Автор: 

свавілля (50) побиття (926) паспорт (1150) росія (64895)


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Топ коментарі
+32
****** нелюди. В мене не вистачає слів.
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06.07.2022 10:11
+15
Прекрасный стих написал выдающийся украинский оперный певец и педагог Александр Андреевич Востряков о Путине.

Нелюдь, мразь, расистский гад

Шизофреник, психопат.

Моль бесцветная, урод,

Оболванил свой народ

Превратил людей в рабов.

Лишил разума, мозгов.

Научил их убивать,

Мародерствовать, пытать.

Твой народ живет во мраке…

Закатать тебя в асфальт

Иль в стене замуровать,

Или на кол посадить,

Чтобы зло не мог творить.

Пыткам мразь тебя подвергнуть,

Что страна изобрела.

Твой режим мерзотный свергнуть,

Чтобы он сгорел до тла.

УКРАИНА-ВЕРЮ, БУДЕТ!

РАЗОВЬЁТСЯ, РАСЦВЕТЁТ!

А тебя, х**ло поганое

Мир навеки проклянет!
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06.07.2022 10:14
+12
Чекаємо на штраф князю Володимиру, чий пам'ятник стоїть на московії, це ж його герб.
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06.07.2022 10:37
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****** нелюди. В мене не вистачає слів.
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06.07.2022 10:11 Відповісти
А зачем многословие. Коротко и ясно - оттого прекрасно.
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06.07.2022 10:33 Відповісти
Фашистское государство во всей красе. Следующий этап - "фильтрационные" лагеря для неблагонадежных. И к нему придут достаточно быстро. Это простая логика развития подобных режимов.
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06.07.2022 12:31 Відповісти
Прекрасный стих написал выдающийся украинский оперный певец и педагог Александр Андреевич Востряков о Путине.

Нелюдь, мразь, расистский гад

Шизофреник, психопат.

Моль бесцветная, урод,

Оболванил свой народ

Превратил людей в рабов.

Лишил разума, мозгов.

Научил их убивать,

Мародерствовать, пытать.

Твой народ живет во мраке…

Закатать тебя в асфальт

Иль в стене замуровать,

Или на кол посадить,

Чтобы зло не мог творить.

Пыткам мразь тебя подвергнуть,

Что страна изобрела.

Твой режим мерзотный свергнуть,

Чтобы он сгорел до тла.

УКРАИНА-ВЕРЮ, БУДЕТ!

РАЗОВЬЁТСЯ, РАСЦВЕТЁТ!

А тебя, х**ло поганое

Мир навеки проклянет!
показати весь коментар
06.07.2022 10:14 Відповісти
Та там споконвічно такий народ.
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06.07.2022 10:49 Відповісти
И с этими уродами зеленский хочет подписать мировую, прирекая украинцев на жизнь в страхе и репрессиях? Нам надо очень сильную армию и вступление в НАТО, чтоб кацапы и глянуть в нашу сторону боялись, не то, чтоб напасть
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06.07.2022 10:14 Відповісти
Не пиши маячню про Зеленського і вивчи нарешті українську.
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06.07.2022 18:02 Відповісти
Ну так в якому мисци мого посту - маячня? Чы зеленский вжэ пэрэхотив сидаты за стил пэрэмовын з ******?
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07.07.2022 05:03 Відповісти
Всё как писал про паспорт великий русский/советский поэт Маяковский:
Берет - как бомбу, берет - как ежа,
Как бритву обоюдоострую,
Берет, как гремучую в 20 жал
Змею двухметроворостую.
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06.07.2022 10:16 Відповісти
"на обложке которой била символіка Украіни" а що символіка України заборонена в свті і тим паче в росії?по моему закона нема, так там правий сектор азов які орки вважають єкстреміськими а символіка України до чого?
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06.07.2022 10:17 Відповісти
В якому світі тре жити аби питати про законість тих чи інших подій на росії? Ви б ще про порушення права людини запоребріком згадали..
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06.07.2022 10:29 Відповісти
Путлер напав на нашу неньку,щоб лишити суверенітету і свободи! А ти питаєш до чого символіка, там усі кацапи схиблені.
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06.07.2022 11:20 Відповісти
"Різниця між нашими країнами в цьому плані колосальна. Тобто українці сьогодні - народ, який має власну справжню історію, а росіяни все ще ходять болотами разом із Сусаніним, який їх начебто рятує від чергового нашестя."
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06.07.2022 10:20 Відповісти
chestno ? nezhalko. dazhe neznaju chomu. vrode on i za UA .....vse ravno - kacap poluchil v ***** ot kacapov - ce garno po moei knige pravil
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06.07.2022 10:21 Відповісти
"Коли тоталітаризм перемагає як форма організації суспільства, то його прямим наслідком є масове озвіріння. І кожна війна, котру веде тоталітарна країна,- це звірство, безвідносно, хто бере в ній участь."
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06.07.2022 10:24 Відповісти
vchora posluhav Sternenko - rozpovidav pro zhirnovo imperca bikova. nu i MRAZj etot "poet" - prosto nagly rjuzke gandon - zhelaju shtob evo tak zhe kacapi *********.
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06.07.2022 10:24 Відповісти
Його кремліни травонули, тому цей боров купив нерухомість в Києві і збирається тут оселитися. Не їде на батьківщину дружини до Грузії чомусь.
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06.07.2022 11:10 Відповісти
malo travanuli vidno - nerazchitali po vesu
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06.07.2022 11:44 Відповісти
Це були шанувальники Чехова чи Толстого?
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06.07.2022 10:26 Відповісти
Это же по пушкински...ну или по лермонтовски
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06.07.2022 10:41 Відповісти
Дурдом "Солнышко" нервно курит в сторонке... Лепрозорий чистой воды.
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06.07.2022 10:32 Відповісти
У світі тварин людині не місце.
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06.07.2022 10:32 Відповісти
Лікар-нарколог підер.
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06.07.2022 10:33 Відповісти
Чекаємо на штраф князю Володимиру, чий пам'ятник стоїть на московії, це ж його герб.
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06.07.2022 10:37 Відповісти
Обождите, дайте пыне склеить ласты. Дыбилы запоют другую пеСТнь, мол нашли в себе силы осудить дурака пыню за его перегибы головного моСКа.
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06.07.2022 10:54 Відповісти
Боятся украинского тризуба - значит, уважают !
Похвально, ватаны, начинаете фишку просекать.
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06.07.2022 10:38 Відповісти
Больше маразма, больше!
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06.07.2022 10:40 Відповісти
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
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06.07.2022 10:43 Відповісти
Потужно...дякую..
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06.07.2022 11:08 Відповісти
Це просто вигрібна яма...
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06.07.2022 10:44 Відповісти
Помер чувак, так би попав за дискредетацію армії орків, з його "Рюриковичами".
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06.07.2022 10:45 Відповісти
вот бы в глаза наркоману, врачу-стукачу посмотреть
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06.07.2022 11:17 Відповісти
и там савченко(затисалась
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06.07.2022 11:24 Відповісти
Також ад роспочався для мешканців Маріуполя.Херсона,Запоріжжя,областей Миколаєва,Одеси....
Путін каже: передохніть після Лісічанска.І його війська відпочивають.
Але і наші не відвойовують Херсон та інші міста.Теж відпочивають,чи готовляться надалі відступати? Хто так командує нашими військами,що скоро всі будем в росії???
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06.07.2022 11:28 Відповісти
А в Україні досі працюють пропагндони, що й далі вихваляють Мордор.
Може варто вже хоч на декілька відсотків діяти як кацапня?
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06.07.2022 12:00 Відповісти
поэтому в Украине есть коллаборанты и сепары всех мастей. Позволяют все что угодно говорить о стране без наказания.
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06.07.2022 12:10 Відповісти
Край стукачів і вертухаїв, садистів і збоченців. Винищують все і всіх нормальних.
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06.07.2022 13:08 Відповісти
 
 