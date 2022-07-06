В Росії інваліда побили в поліції та оштрафували за паспорт із тризубом. ДОКУМЕНТ
Поліцейські в Омську побили інваліда третьої групи Захара Закурдаєва через обкладинку паспорта з гербом України. Суд зобов’язав його сплатити 30 тис. рублів (14 тис. грн) штрафу за "дискредитацію ЗС РФ".
Про це повідомляє Омське громадське об’єднання, інформує Цензор.НЕТ.
Побиття сталося ще в березні, але правозахисники про нього повідомили лише зараз. Захар Закурдаєв проходив медкомісію. Лікар-нарколог звернув увагу на те, що чоловік має на паспорті обкладинку з гербом України, і почав розпитувати його про ставлення до війни. Закурдаєв відповів, що на війні гинуть люди, і що йому це не до вподоби.
За два тижні на роботу до інваліда приїхали поліцейські й забрали його до відділку. Його побили й змусили підписати "зізнання", що він нібито має стосунок до масових мітингів, а також може бути причетний до "українських угруповань", - зокрема, "Азову". Також через обкладинку на паспорті на нього склали протокол про "дискредитацію російської армії".
В травні суд наклав на Закурдаєва штраф у 30 тис. рублів за "дискредитацію ЗС РФ".
В ухвалі зазначено, що чоловік "демонстративно" пред'явив лікареві-наркологу паспорт, на обкладинці якого зображено український герб. Також, відповідаючи на запитання нарколога, він заявив, що його мати є українкою, і в Україні мешкають його родичі та друзі.
Тепер правозахисники збирають гроші, щоб допомогти інваліду сплатити штраф.
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Нелюдь, мразь, расистский гад
Шизофреник, психопат.
Моль бесцветная, урод,
Оболванил свой народ
Превратил людей в рабов.
Лишил разума, мозгов.
Научил их убивать,
Мародерствовать, пытать.
Твой народ живет во мраке…
Закатать тебя в асфальт
Иль в стене замуровать,
Или на кол посадить,
Чтобы зло не мог творить.
Пыткам мразь тебя подвергнуть,
Что страна изобрела.
Твой режим мерзотный свергнуть,
Чтобы он сгорел до тла.
УКРАИНА-ВЕРЮ, БУДЕТ!
РАЗОВЬЁТСЯ, РАСЦВЕТЁТ!
А тебя, х**ло поганое
Мир навеки проклянет!
Берет - как бомбу, берет - как ежа,
Как бритву обоюдоострую,
Берет, как гремучую в 20 жал
Змею двухметроворостую.
Похвально, ватаны, начинаете фишку просекать.
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
Путін каже: передохніть після Лісічанска.І його війська відпочивають.
Але і наші не відвойовують Херсон та інші міста.Теж відпочивають,чи готовляться надалі відступати? Хто так командує нашими військами,що скоро всі будем в росії???
Може варто вже хоч на декілька відсотків діяти як кацапня?