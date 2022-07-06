Рашисти везуть в окупований Енергодар вчителів з Криму та РФ, - мер Орлов
Загарбники в окупованому Енергодарі мають намір почати навчальний рік 1 вересня.
Про це у Telegram повідомив міський голова Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.
"В Енергодарі окупанти заявили про те, що з 1 вересня мають намір почати новий навчальний рік по російським програмам. Водночас очевидно, що загарбники відчувають великий кадровий дефіцит і реалізувати свої наміри їм буде дуже важко", - пояснив він.
За словами мера, окупаційною "військово-цивільною адміністрацією" вже неодноразово оголошувався набір вчителів серед місцевих освітян.
"В Енергодар мають намір завозити вчителів з Криму та РФ. Та ми радимо їм не квапитися з пакуванням чемоданів, бо прийдеться дуже швидко їх збирати в зворотному напрямку. Адже є велика і дуже очікувана вірогідність, що новий навчальний рік Енергодар розпочне під українськими прапорами, в звільненому від окупантів місті", - підсумував Орлов.
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Реєстрація: 06.07.2022
Как там у вас условия содержания на Савушкинской ботоферме?
Надсмотрщики не шибко злые? Товарищ прапорщик дерется али нет?
А кормежка как, помои то свежие дают хотя бы или прокисшие?
Ты, Ванюша, в любом случае держись, работа у тебя тяжелая и ответственная.
За тобой вся Россия.
мабудь треба тоже починати на окупованих терріторіях вішати завезених кацапов - шоб боялися їхати
ТРЕБА ВСІХ ОРКІВ ПОПЕРЕДИТИ , шо вбивати будуть всіх хто наносе шкоду Україні
Большой привет нашим якобы "партизанам" и ДРГ, которых нет.