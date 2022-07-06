Рашисти везуть в окупований Енергодар вчителів з Криму та РФ, - мер Орлов

Загарбники в окупованому Енергодарі мають намір почати навчальний рік 1 вересня.

Про це у Telegram повідомив міський голова Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"В Енергодарі окупанти заявили про те, що з 1 вересня мають намір почати новий навчальний рік по російським програмам. Водночас очевидно, що загарбники відчувають великий кадровий дефіцит і реалізувати свої наміри їм буде дуже важко", - пояснив він.

За словами мера, окупаційною "військово-цивільною адміністрацією" вже неодноразово оголошувався набір вчителів серед місцевих освітян.

"В Енергодар мають намір завозити вчителів з Криму та РФ. Та ми радимо їм не квапитися з пакуванням чемоданів, бо прийдеться дуже швидко їх збирати в зворотному напрямку. Адже є велика і дуже очікувана вірогідність, що новий навчальний рік Енергодар розпочне під українськими прапорами, в звільненому від окупантів місті", - підсумував Орлов.

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