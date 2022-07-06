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Рашисти везуть в окупований Енергодар вчителів з Криму та РФ, - мер Орлов

енергодар

Загарбники в окупованому Енергодарі мають намір почати навчальний рік 1 вересня.

Про це у Telegram повідомив міський голова Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"В Енергодарі окупанти заявили про те, що з 1 вересня мають намір почати новий навчальний рік по російським програмам. Водночас очевидно, що загарбники відчувають великий кадровий дефіцит і реалізувати свої наміри їм буде дуже важко", - пояснив він.

За словами мера, окупаційною "військово-цивільною адміністрацією" вже неодноразово оголошувався набір вчителів серед місцевих освітян.

"В Енергодар мають намір завозити вчителів з Криму та РФ. Та ми радимо їм не квапитися з пакуванням чемоданів, бо прийдеться дуже швидко їх збирати в зворотному напрямку. Адже є велика і дуже очікувана вірогідність, що новий навчальний рік Енергодар розпочне під українськими прапорами, в звільненому від окупантів місті", - підсумував Орлов.

Також читайте: Окупанти під Енергодаром імітують "бої" з ЗСУ, щоб їх не відправили на передову, - ОВА

Автор: 

освіта (1297) окупація (6658) школа (2203) Запорізька область (3558) Енергодар (263)


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Топ коментарі
+12
Історія повторюется. Так і в Карпати вчителів і голов адміністрацій із кацапії після 2 світової везли , а українці їх на гиляки вішали.

мабудь треба тоже починати на окупованих терріторіях вішати завезених кацапов - шоб боялися їхати
ТРЕБА ВСІХ ОРКІВ ПОПЕРЕДИТИ , шо вбивати будуть всіх хто наносе шкоду Україні
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06.07.2022 10:30
+11
Дуже сподіваюся, що 1 вересня вони будуть тікати і верещати як свині недорізані, а не думати як вчити російським наративам українських школярів.
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06.07.2022 10:28
+8
Ванюша.
Как там у вас условия содержания на Савушкинской ботоферме?
Надсмотрщики не шибко злые? Товарищ прапорщик дерется али нет?
А кормежка как, помои то свежие дают хотя бы или прокисшие?
Ты, Ванюша, в любом случае держись, работа у тебя тяжелая и ответственная.
За тобой вся Россия.
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06.07.2022 10:35
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Будем брать в плен.
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06.07.2022 10:27 Відповісти
vezut "rabotu" dlja partizan
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06.07.2022 10:28 Відповісти
Дуже сподіваюся, що 1 вересня вони будуть тікати і верещати як свині недорізані, а не думати як вчити російським наративам українських школярів.
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06.07.2022 10:28 Відповісти
Не надо приплетать ЗСУ до малороса. А так всё правильно
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06.07.2022 10:32 Відповісти
a davai ka ti budesh v spame "buljkatj" kacap. vidali mi sdes takih umnikov uzhe.



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Реєстрація: 06.07.2022
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06.07.2022 10:32 Відповісти
Ванюша.
Как там у вас условия содержания на Савушкинской ботоферме?
Надсмотрщики не шибко злые? Товарищ прапорщик дерется али нет?
А кормежка как, помои то свежие дают хотя бы или прокисшие?
Ты, Ванюша, в любом случае держись, работа у тебя тяжелая и ответственная.
За тобой вся Россия.
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06.07.2022 10:35 Відповісти
Історія повторюется. Так і в Карпати вчителів і голов адміністрацій із кацапії після 2 світової везли , а українці їх на гиляки вішали.

мабудь треба тоже починати на окупованих терріторіях вішати завезених кацапов - шоб боялися їхати
ТРЕБА ВСІХ ОРКІВ ПОПЕРЕДИТИ , шо вбивати будуть всіх хто наносе шкоду Україні
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06.07.2022 10:30 Відповісти
Те саме було в Галичині у 39-му. І ті вчителі вивідували у діток, про що батьки говорять вдома.
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06.07.2022 10:35 Відповісти
Наші пращури були толерантні, бандерівці вчителям давали дві доби аби втікти.
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06.07.2022 10:42 Відповісти
"Історія повторюється двічі: спершу як трагедія, потім - як фарс"
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06.07.2022 10:53 Відповісти
Крысы повторяют "подвиги" Сралина...массовое переселение народов дохлого с ссра...чтобы перемешав всех и вся...и не будет Народного Майдана...
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06.07.2022 10:41 Відповісти
Это лишнее подтверждение того, что орки на оккупированных территориях чувствуют себя как дома, т.е. в полной безопасности.
Большой привет нашим якобы "партизанам" и ДРГ, которых нет.
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06.07.2022 10:55 Відповісти
Вони не вчителі! Це пропагандисти і доносщики! Вбивати їх з особливою жорстокістю!!!
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06.07.2022 13:55 Відповісти
Ті вчителі с ращки які туди їдуть требя знишувати фізично .Або якщо немає можливості в міждународний розшук як посібники терористів і їх сім'ї також.Щоб знали що або вони або хтось з їх родини тільки поїде кудись буде заарештовані і судитимуть ! Ось так ми повинні робити а не яйця чухати.
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06.07.2022 15:54 Відповісти
 
 