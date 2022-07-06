Заступник голови Харківської облради має паспорт РФ і доступ до таємної інформації, - ДБР
Державне бюро розслідувань ініціювало відсторонення від посади заступника голови Харківської обласної ради.
Про це повідомили у ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
"У поле зору працівників Бюро потрапив заступник голови Харківської обласної ради. За оперативною інформацією, у нього наявний паспорт громадянина рф, отриманий ним у 2014 році в місті Севастополь, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у росії", - йдеться у повідомленні.
ДБР звернулося до Харківської облради з тим, щоб посадовиця відсторонили від посади. Адже він має доступ до інформації, пов’язаної з обороною Харківської області та іншої, у тому числі таємної інформації. Це питання облрада розгляне на найближчому засіданні.
Видання "Ліга.нет"нагадує, що 14 лютого нардеп Ірина Фріз закликала СБУ перевірити наявність російського громадянства у Богдана Мальованого, якого у листопаді 2021-го було обрано заступником голови Харківської облради. Вона показала фото з онлайн-бази МВС РФ про посвідчення водія. Мальований тоді заперечував наявність у нього російського паспорта: "Вперше чую, що я громадянин ще якоїсь держави".
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А чого не звільнили зразу? Питання до голови.
Вважаю що перевірку на причетність до РФ треба проводити починаючи з ОПи
В нас анклав за три роки цїхалося мусору цього в Україну а ще і було їх хоч греблею гати...
В президенти не може йти люди яка вже порушила закон бо В Україні не має двійного громадянства
З такою швидкістю нейтралізації загроз успіху чекати не варто.
Чк, чк, чк, чк - вороги вербанули чувачка...
Но як могли просрати таке при наданні прав на державну таємницю??!! - невже строго формально працюють, підараси...
- брали на облік усіх вродливих дівчат, що показують свої письки по інтернету
- громили фірми по майнінгу кріптовалют, бо там обладнання на сотні тисяч долларів навіть на невеличкій
- громили обмінніки єлектронних грошей на гривни, бо там завжди є величезний кеш у кассі
- громили термінаторов трафіку, бо тоже меньше б заробляв КіївСтар, у касі великий кеш й технічного обладнання на сотню тисяч доларів
- громили високотехнологічні компанії що займається розробкої дорогого софта для амеріканських замовників, бо там є у бухгалтерії сейфи з зарплатої для програмістів, у кожному сейфі від мільона долларів та ******** компутерів на сотні тисяч долларів
які, нах, держтаємниці?
Де там хоч щось таке ж цікаве, як письки вродливих дівок або сейфи з мільонами доларів?
Огромное кол-во чиновников, топ силовиков, бизнесменов имело бизнес в РФ, недвижимость в Крыму и в РФ. И большая часть из них имеет российские паспорта. Системно этим вопросом никто в Украине не занимается. То, что случайно всплыл какой-то "Малеванный" не решает огромную проблему "5-й колонны".
Тут навіть не стоїть питання, чому вони самі не могли встановити, ще до виборів у 202-му році...
чому ніхто не перевіряє коли приймають на роботу тих хто може мати доступ до держ таємниці,
сбу тільки незаконні бізнеси кришує?
х@йло мабуть міг би влаштуватись якимсь замом в Україні і ніхто б не помітив
До речі, в нас не дозволено, щоб політичні сили фінансувались громадянами інших держав. То треба не забувати, що громадяни України, які мають і інші громадянства, являються громадянами і інших держав. Тому й їм треба щоб було заборонено фінансування партій і політиків.
Даже в Киеве многие сотрудники предприятий рассказывали, что у них директоры и собственники кацапы, до войны хвалившие путина.