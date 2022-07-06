Заступник голови Харківської облради має паспорт РФ і доступ до таємної інформації, - ДБР

Державне бюро розслідувань ініціювало відсторонення від посади заступника голови Харківської обласної ради.

Про це повідомили у ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"У поле зору працівників Бюро потрапив заступник голови Харківської обласної ради. За оперативною інформацією, у нього наявний паспорт громадянина рф, отриманий ним у 2014 році в місті Севастополь, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у росії", - йдеться у повідомленні.

ДБР звернулося до Харківської облради з тим, щоб посадовиця відсторонили від посади. Адже він має доступ до інформації, пов’язаної з обороною Харківської області та іншої, у тому числі таємної інформації. Це питання облрада розгляне на найближчому засіданні.

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Видання "Ліга.нет"нагадує, що 14 лютого нардеп Ірина Фріз закликала СБУ перевірити наявність російського громадянства у Богдана Мальованого, якого у листопаді 2021-го було обрано заступником голови Харківської облради. Вона показала фото з онлайн-бази МВС РФ про посвідчення водія. Мальований тоді заперечував наявність у нього російського паспорта: "Вперше чую, що я громадянин ще якоїсь держави".





