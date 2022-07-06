Угорщина не постачає зброю Україні, тому що тоді Росія може почати обстрілювати угорців на Закарпатті, - Сійярто

Угорщина відмовилася брати участь у поставках західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"150 тисяч угорців мешкають у західній частині України. Очевидно, що у разі постачання нами зброї ці поставки будуть ціллю росіян для обстрілів. Ми не хочемо, щоб вони стріляли по регіонах проживання угорців. Ми маємо брати до уваги безпеку Угорщини та угорців", - пояснив глава МЗС.

За його словами, після цього рішення угорсько-українська частина кордону є найбезпечнішим варіантом перетину.

Також, додав Сійярто, Угорщина зіткнулася з найбільшим гуманітарним навантаженням в історії країни.

"Ми прийняли 630 тисяч біженців з України. Ми добре дбаємо про них, пропонуємо роботу тим, хто залишається надовго, і освіту для дітей. Ми не очікуємо, що хтось скаже спасибі угорцям. Але чекаємо на одну річ: не провокувати нас, не звинувачувати нас, не говорити про нас погано тільки тому, що ми прийняли одне рішення - не брати участі у доставці озброєння. Чому? Тому що ми є сусідніми країнами. Для нас головна мета - не бути залученими до цієї війни будь-яким чином", - зазначив міністр.

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