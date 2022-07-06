Угорщина не постачає зброю Україні, тому що тоді Росія може почати обстрілювати угорців на Закарпатті, - Сійярто
Угорщина відмовилася брати участь у поставках західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"150 тисяч угорців мешкають у західній частині України. Очевидно, що у разі постачання нами зброї ці поставки будуть ціллю росіян для обстрілів. Ми не хочемо, щоб вони стріляли по регіонах проживання угорців. Ми маємо брати до уваги безпеку Угорщини та угорців", - пояснив глава МЗС.
За його словами, після цього рішення угорсько-українська частина кордону є найбезпечнішим варіантом перетину.
Також, додав Сійярто, Угорщина зіткнулася з найбільшим гуманітарним навантаженням в історії країни.
"Ми прийняли 630 тисяч біженців з України. Ми добре дбаємо про них, пропонуємо роботу тим, хто залишається надовго, і освіту для дітей. Ми не очікуємо, що хтось скаже спасибі угорцям. Але чекаємо на одну річ: не провокувати нас, не звинувачувати нас, не говорити про нас погано тільки тому, що ми прийняли одне рішення - не брати участі у доставці озброєння. Чому? Тому що ми є сусідніми країнами. Для нас головна мета - не бути залученими до цієї війни будь-яким чином", - зазначив міністр.
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Але брехунам норми цивілізованої поведінки та спілкування не писані
Або це доведеться зробити примусово після війни, так як ця "священна корова " у вигляді міфічних угорців ще одна порохова бочка.
Дід казав,що під час війни самі скажені були не німці, а їх союзники мадяри, які звірствували в Україні.
У угорців це в крові, стати на сторону фашистів. До речі, хто їх знає народ сам по собі паскудний.
это мадьярские сепаратисты. что они делают в Украине? на каком основании голосуют? почемуивласть не лишит их украинского гражданства и департировала ?
наматывают венгров на гусеницы.
Тогда наши должны дать оф. ответ. Снимаем с Закрапаться ПВО и все такое.
Обстрел Закарпаться - это теперь проблема венгрии
Какое моральное ничтожество!
По Закарпаттю кацапи й так пуляють. Але ракети попадають не за паспортними даними.
Тому це тупа и гнила відмазка.