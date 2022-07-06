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Угорщина не постачає зброю Україні, тому що тоді Росія може почати обстрілювати угорців на Закарпатті, - Сійярто

сийярто

Угорщина відмовилася брати участь у поставках західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"150 тисяч угорців мешкають у західній частині України. Очевидно, що у разі постачання нами зброї ці поставки будуть ціллю росіян для обстрілів. Ми не хочемо, щоб вони стріляли по регіонах проживання угорців. Ми маємо брати до уваги безпеку Угорщини та угорців", - пояснив глава МЗС.

За його словами, після цього рішення угорсько-українська частина кордону є найбезпечнішим варіантом перетину.

Також, додав Сійярто, Угорщина зіткнулася з найбільшим гуманітарним навантаженням в історії країни.

"Ми прийняли 630 тисяч біженців з України. Ми добре дбаємо про них, пропонуємо роботу тим, хто залишається надовго, і освіту для дітей. Ми не очікуємо, що хтось скаже спасибі угорцям. Але чекаємо на одну річ: не провокувати нас, не звинувачувати нас, не говорити про нас погано тільки тому, що ми прийняли одне рішення - не брати участі у доставці озброєння. Чому? Тому що ми є сусідніми країнами. Для нас головна мета - не бути залученими до цієї війни будь-яким чином", - зазначив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина хотіла б, але не може відмовитись від російської нафти, - Сійярто

Автор: 

Угорщина (2257) Сійярто (350)


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Топ коментарі
+55
сказочный *****
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06.07.2022 10:52
+39
Боже...не зря их называют ********...
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06.07.2022 10:54
+37
Боже, чому ж розуму цьому не дав?
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06.07.2022 10:53
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орбана,і ***** на гансів стільки гнати,гаубиці дали,різну стріцьку зброю дали,ГОДУЮТЬ біженців по всій Європі,так так гостинність багатьох країн залежить від товщини гаманця гансів,які за ню башляють,але все одно вони погані,до мельника тупорилого всі питання і його боса кулеби,які за стільки часу не змогли в дипломатію
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06.07.2022 14:31 Відповісти
Там готувалась чергова республіка, не зрослося...
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06.07.2022 11:36 Відповісти
ты не соси у венгров в Закарпатье. они сплочены вокруг украинцев и борются за целостность Украины.
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06.07.2022 11:36 Відповісти
спарвжні українські угорці - так. А ті міфічні, про яких говорить це Сіярто потрібні йому для маніпуляцій та територіальних мрій.
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06.07.2022 11:56 Відповісти
Ну явно оно дибил...
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06.07.2022 11:37 Відповісти
А звідки у цього дятла така впевненість, що русня не буде обстрілювати угорців на Закарпатті, якщо Угорщина не буде постачати зброю? Існують якісь домовленості? Ну то нехай так і скаже, **** сракою крутить?
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06.07.2022 11:37 Відповісти
ніби касапи ще не стріляли туди...
Але брехунам норми цивілізованої поведінки та спілкування не писані
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06.07.2022 11:44 Відповісти
Україна хотіла, проте не може ввести на Закарпатті навчання мадьярською. Бо москалі почнуть бомбити школи в яких навчання мовою країни НАТО.
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06.07.2022 11:46 Відповісти
Можливо вони краще заберуть своїх 150 угорців до процвітаючої угорщини і зразу відпаде величезна купа проблем?
Або це доведеться зробити примусово після війни, так як ця "священна корова " у вигляді міфічних угорців ще одна порохова бочка.
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06.07.2022 11:53 Відповісти
Тільки подумав
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06.07.2022 13:25 Відповісти
да не вопрос, нет так нет... пусть тогда поставляют медицину, дают деньги на гуманитарку, топливо в конце-концов... скорые помощи, пожарки и прочую спецтехнику... да всегда можно найти то, что пригодится... надеюсь у наших ума хватит подумать, а не биться в истерике
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06.07.2022 11:54 Відповісти
він серьозно вважає, що якщо не поставяти зброї, то Росія не буде обстріювати? Яке дурне чи наївне. Або брехиве.
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06.07.2022 11:54 Відповісти
Просто вони чують "зов предков" - башкир ерефії. Тому що башкири - предки угрів, які відкочували десь з 9-10 століть нашої ери на території теперішньої Угорщини, знищивши і відтіснивши місцеве населення
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06.07.2022 14:59 Відповісти
Тогда можно смело снимать все ПВО с закарпатья и пускай мадьяров защищают молитвы Сциярто
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06.07.2022 11:57 Відповісти
Яка турбота про угорців Закарпаття, а простіше брєд довбанутих чи дуже хитро .... них.
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06.07.2022 11:59 Відповісти
знатная отмазка...
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06.07.2022 12:07 Відповісти
терпилы угорские, так легко забыть 1956 год
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06.07.2022 12:11 Відповісти
Да опубликуйте уже суммы, которые он получает от *********!
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06.07.2022 12:18 Відповісти
як усташиі були ублюдками так і осталися
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06.07.2022 12:22 Відповісти
По логіці мадярів виходить, що краще б кацапи захопили цих угорців в Україні ніж давати зброю для оборони. Мадяри дибіли продажні!
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06.07.2022 12:23 Відповісти
Не "угорців" сволота, а українців, угорців за походженняи. Розраховували мадяри, що Кацапстан зруйнує українську державу і вони зможуть нарешті забрати у України омріяне Закарпаття. Тому і тикали та тикають палки у колеса, яким ми йдемо до Європи та свободи.
Дід казав,що під час війни самі скажені були не німці, а їх союзники мадяри, які звірствували в Україні.
У угорців це в крові, стати на сторону фашистів. До речі, хто їх знає народ сам по собі паскудний.
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06.07.2022 12:28 Відповісти
Довбаний рашенський стрілочник.
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06.07.2022 12:29 Відповісти
сирло довго думав і придумав отмазку
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06.07.2022 12:32 Відповісти
какие еще нафиг "венгры закарпатья"?
это мадьярские сепаратисты. что они делают в Украине? на каком основании голосуют? почемуивласть не лишит их украинского гражданства и департировала ?
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06.07.2022 12:33 Відповісти
Этому Сиярту больше нравится, когда русские
наматывают венгров на гусеницы.
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06.07.2022 12:34 Відповісти
А тупее отмазки ты придумать не смог, сиярта?
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06.07.2022 12:34 Відповісти
Боже, какой дебил!
Тогда наши должны дать оф. ответ. Снимаем с Закрапаться ПВО и все такое.
Обстрел Закарпаться - это теперь проблема венгрии
Какое моральное ничтожество!
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06.07.2022 12:39 Відповісти
Що, всіх трьох угорців обстріляє!? там тих угорців майже не залишилось але ****** про них постійно нагадують.
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06.07.2022 12:48 Відповісти
Берегівський, Виноградівській райони особливо прикордоння, там крім Угорської ніяк інакше не спілкуються. Навіть за совка там так було. Так що на рахунок 3 угорців неправда! Також надали за часів Кучми всім бажаючим в радіусі 50 км від кордону громадянство. І багато хто його отримав!
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06.07.2022 13:05 Відповісти
населення Закарпатської обл 1млн. 245 тис. Сірло говорить про 150 тис, це у нього цифра разом з тими хто отримав паспорт як ви кажете (в радіусі 50 км). Навіть якщо рахувати 150 тис - це 12%. Така меншість не може диктувати умови навіть Закарпаттю, а вони це роблять усій Україні.
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06.07.2022 14:20 Відповісти
Тому що ми є сусідніми країнами. Для нас головна мета - не бути залученими до цієї війни будь-яким чином", - зазначив міністр. Венгерська прокацаплена скотина.Коли у сусіда горить дім ,добрий сусід допомагає гасити пожежу, а такий сусід ,як всеріято підносить каністри з бензином рашистському палію куйлу .котрий той підливає ву вогонь війни в Україні.купуючи у рашиста нафту.
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06.07.2022 12:51 Відповісти
Ось де, виявляється, мешкають симпатики *****. Нічого, ще будуть вони "рвати когті до Мад'ярщини" після війни.
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06.07.2022 12:56 Відповісти
Пішов ти на х... циганине. НЕ допомагають, бо гроші пуйло вам перестане платити.
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06.07.2022 13:05 Відповісти
Угороці завжди були гівном і їхня влада це підтверджує.
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06.07.2022 13:11 Відповісти
У соседа горит дом, но я не буду ему помогать тушить, вдруг мой загориться. И не надо в меня плевать, я разрешил вам у себя пожить(за деньги конечно, я хороший я я я...). Для кого єти заявления?
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06.07.2022 13:12 Відповісти
Божеякекончене
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06.07.2022 13:14 Відповісти
а коли рус. танки будуть входити в Будапешт їх не будуть обстрілювати щоб не постраждали угорці Будапешту.
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06.07.2022 13:15 Відповісти
А хто заважає угорцям Закарпаття взяти зброю в руки і бити москаля?
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06.07.2022 13:16 Відповісти
Если пукин прийдёт в Закарпатье то ***** прийдёт всем там и Венгрии в том числе!! так что ничто те спасёт этого гавнюка Орбана и его приспешников!! Жаль что венгрия быстро забыла 1956 год.Год окупации её СССРом..
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06.07.2022 13:18 Відповісти
судьба Мариуполя ждет угорцiв, тоже , "доигрались" с пуйлом!
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06.07.2022 13:47 Відповісти
Ой, та їдіть ви нах*й...
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06.07.2022 14:03 Відповісти
Дебіл.
По Закарпаттю кацапи й так пуляють. Але ракети попадають не за паспортними даними.

Тому це тупа и гнила відмазка.
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06.07.2022 14:12 Відповісти
Ну, что поделать, если вЯликим нгарам, пардон, мудьярам, пардон, этим чмошникам, нравиться вонь портянки СРУского оккупанта. С 1956 года не нанюхались.
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06.07.2022 14:19 Відповісти
ой долбойоб...
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06.07.2022 14:29 Відповісти
А що Угорці з Закарпаття не беруть участі у захисті України?
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06.07.2022 14:33 Відповісти
Казковий довбой#б...
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06.07.2022 14:42 Відповісти
А якщо почнуть стріляти все-таки? Тоді почнуть поставляти зброю? Чи тоді буде інше пояснення?
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06.07.2022 15:09 Відповісти
Я так зрозумів,що поляки,чехи,словаки,прибалтійці,британці,американці і інші---спровокували карлика на обстріл територій України,де проживають громадяни цих країн(громадами малими і великими),логіка ******!!!!!
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06.07.2022 18:26 Відповісти
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