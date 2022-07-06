Знищено дві крилаті ракети типу "Калібр", якими ворог намагався атакувати Миколаївщину, - ПК "Південь"
Воїни зенітного ракетного підрозділу ПК "Південь" знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила служба зв’язків із громадськістю повітряного командування "Південь".
"06 липня близько 03.20 воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь" знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", якими ворог намагався атакувати Миколаївщину.
Ракети були випущені з російського підводного човна в акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.
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ну хоч один "Грім" невже не ЗЕклепали?.
чи дєрмаки-портнови-татарови не дають?