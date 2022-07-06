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Знищено дві крилаті ракети типу "Калібр", якими ворог намагався атакувати Миколаївщину, - ПК "Південь"

ракета,крилата

Воїни зенітного ракетного підрозділу ПК "Південь" знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила служба зв’язків із громадськістю повітряного командування "Південь".

"06 липня близько 03.20 воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь" знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", якими ворог намагався атакувати Миколаївщину.

Ракети були випущені з російського підводного човна в акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти випустили 4 ракети по території Хмельницької області, одну збила ППО, - ОВА

Автор: 

армія рф (17176) крилаті ракети (1070) росія (64895) знищення (7131)


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.авно,бот,баним
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06.07.2022 11:03 Відповісти
..невже досі до осиного гнізда з ракетним іржавим мотлохом в українському Севастополі не можна дотягтися?..
ну хоч один "Грім" невже не ЗЕклепали?.
чи дєрмаки-портнови-татарови не дають?
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06.07.2022 11:08 Відповісти
всі громи ЗЕ-ПОХЕРИЛИ
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06.07.2022 15:16 Відповісти
Нужно с подводной лодкой уничтожать.
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06.07.2022 11:27 Відповісти
А шо там при погрузке в Севастополе нельзя с Байрактара атаковать.
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06.07.2022 11:29 Відповісти
А Байрактар это такой стелс по вашему, летает, где захочет?
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06.07.2022 12:19 Відповісти
Підводні човни якось по іншому топлять, потрібен американський посейдон і кілька літаків з спецбомбами чи авіаторпедами. А що ми зробимо підводному кориту ? Ракити вони запускають в зануреному стані (погруженном состоянии).
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06.07.2022 12:54 Відповісти
Ага, знайшли таки методу! Мої віншування українським ПВО!
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06.07.2022 14:51 Відповісти
 
 